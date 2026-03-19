Tech News: బ్యాటరీలకే బాస్ వచ్చేసాడు! 9,020mAh భారీ బ్యాటరీతో ఐకూ Z11 లాంచ్.. ఇక ఛార్జింగ్ టెన్షన్ మర్చిపోండి!

Vamsi Krishna
Published on: 19 March 2026 5:56 PM IST
Tech News
X

Tech News: స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రపంచంలో టెక్నాలజీ రోజురోజుకూ ఊహించని రీతిలో దూసుకుపోతోంది. ముఖ్యంగా గేమింగ్ మరియు పర్ఫార్మెన్స్ విషయంలో కంపెనీలు ఒకదానికొకటి పోటీపడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఐకూ సంస్థ తన సరికొత్త సంచలనం 'iQOO Z11'ను మార్కెట్లోకి తీసుకురావడానికి సిద్ధమైంది. సాధారణంగా బడ్జెట్, ప్రీమియం సెగ్మెంట్లలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఈ బ్రాండ్, ఇప్పుడు ఈ కొత్త మోడల్‌తో బ్యాటరీ, డిస్‌ప్లే విభాగాల్లో సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించబోతోంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ గురించి వస్తున్న లీకులు, అధికారిక సమాచారం చూస్తుంటే, ఇది స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రియులకు ముఖ్యంగా నేటి తరం యువతకు ఒక విందు భోజనంలా ఉండబోతుందని అర్థమవుతోంది.

ఈ ఫోన్ హైలైట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచే విషయం ఇందులో వాడబోతున్న భారీ బ్యాటరీ. ఏకంగా 9020mAh బ్యాటరీతో ఈ ఫోన్ రాబోతుండటం ఇండస్ట్రీలో ఒక పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. సాధారణంగా మనం 5000mAh లేదా 6000mAh బ్యాటరీలనే చూస్తుంటాం, కానీ ఐకూ ఒకేసారి ఇంత భారీ కెపాసిటీని అందించడం వల్ల యూజర్లు ఛార్జింగ్ గురించి అస్సలు చింతించాల్సిన అవసరం ఉండదు. సోషల్ మీడియాలో నిరంతరం యాక్టివ్‌గా ఉండే వారికి, గంటల తరబడి సినిమాలు చూసే వారికి, ఎప్పుడూ ట్రావెలింగ్‌లో ఉండే వారికి ఈ ఫోన్ ఒక గొప్ప వరంలా మారబోతోంది. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే రోజుల తరబడి ఫోన్ వాడే వెసులుబాటు ఇందులో కలగనుంది.

డిస్‌ప్లే విషయంలో కూడా ఐకూ ఎక్కడా తగ్గలేదు. గేమింగ్ ప్రియుల కోసం ఈ ఫోన్‌లో 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్ కలిగిన స్క్రీన్‌ను అమర్చారు. ప్రస్తుత కాలంలో ఎక్కువ శాతం ఫోన్లు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో వస్తుండగా, ఐకూ ఒక అడుగు ముందుకు వేసి 165Hz అందించడం వల్ల స్క్రీన్ మూవ్‌మెంట్ అత్యంత వేగంగా, స్మూత్‌గా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా హై-గ్రాఫిక్స్ గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు ఎక్కడా ల్యాగ్ లేకుండా మంచి ఎక్స్‌పీరియన్స్ లభిస్తుంది. వీడియో ఎడిటింగ్ చేసే వారికి మరియు కంటెంట్ క్రియేటర్లకు కూడా ఈ హై-ఎండ్ డిస్‌ప్లే కచ్చితంగా నచ్చుతుంది. విజువల్స్ క్వాలిటీ విషయంలో రాజీ పడకుండా కంపెనీ దీన్ని తీర్చిదిద్దింది.

పవర్‌ఫుల్ బ్యాటరీ మరియు డిస్‌ప్లే మాత్రమే కాకుండా, ఈ ఫోన్ యొక్క డిజైన్ మరియు లుక్స్ కూడా ఈ తరం యువతను ఆకట్టుకునేలా ఉన్నాయి. స్టైలిష్ బాడీతో పాటు ప్రీమియం ఫినిషింగ్‌ను ఈ ఫోన్ కలిగి ఉండబోతోంది. ఐకూ బ్రాండ్ అంటేనే పర్ఫార్మెన్స్‌కు మారుపేరు కాబట్టి, ఇందులో వాడే ప్రాసెసర్ కూడా అత్యంత వేగవంతమైనదిగా ఉంటుందని టెక్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు. మల్టీ టాస్కింగ్ చేసేటప్పుడు ఫోన్ హ్యాంగ్ అవ్వకుండా ఉండటానికి లేటెస్ట్ సాఫ్ట్‌వేర్, చిప్‌సెట్‌ను కంపెనీ జోడించింది. దీంతో పాటు కెమెరా సెటప్ కూడా నేటి ఇన్‌స్టాగ్రామ్ యుగానికి తగ్గట్టుగా మంచి క్లారిటీతో ఫోటోలు తీసేలా డిజైన్ చేశారు.

ఈ సరికొత్త 'iQOO Z11' మార్చి 26న అధికారికంగా లాంచ్ కానుంది. ఈ లాంచ్ ఈవెంట్ కోసం టెక్ ప్రపంచం మొత్తం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తోంది. మార్కెట్లో ఇప్పటికే ఉన్న దిగ్గజ కంపెనీలకు ఈ ఫోన్ గట్టి పోటీనిస్తుందని స్పష్టమవుతోంది. ముఖ్యంగా తక్కువ ధరలో ఎక్కువ ఫీచర్లు కోరుకునే వారికి ఇది మొదటి ఆప్షన్‌గా మారే అవకాశం ఉంది. బ్యాటరీ సైజ్ పెరగడం వల్ల ఫోన్ బరువు ఏమైనా పెరుగుతుందా అనే చిన్న అనుమానం ఉన్నప్పటికీ, కంపెనీ దీన్ని చాలా స్లిమ్‌గా మరియు హ్యాండీగా ఉండేలా డిజైన్ చేసిందని సమాచారం. ఐకూ అందిస్తున్న ఈ ఇన్నోవేషన్ ఖచ్చితంగా మార్కెట్ ట్రెండ్‌ను మార్చేయబోతోంది.

చెప్పాలంటే, ఒక స్మార్ట్‌ఫోన్ నుంచి మనం ఏం కోరుకుంటామో వాటన్నింటినీ ప్రో లెవల్‌లో ఐకూ Z11 ఆఫర్ చేస్తోంది. భారీ బ్యాటరీ, అల్ట్రా స్మూత్ డిస్‌ప్లే మరియు స్పీడ్ పర్ఫార్మెన్స్ వంటి ఫీచర్లు నేటి వేగవంతమైన ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరికీ అవసరమైనవి. టెక్నాలజీని ప్రేమించే యువతకు, ప్రొఫెషనల్ యూజర్లకు ఈ ఫోన్ ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక కానుంది. మార్చి 26 తర్వాత ఈ ఫోన్ గురించి మరిన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు , దీని ధర వెల్లడి కానున్నాయి. అప్పటివరకు ఈ భారీ బ్యాటరీ బీస్ట్ కోసం వెయిట్ చేయాల్సిందే. ఖచ్చితంగా ఇది మొబైల్ మార్కెట్‌లో ఒక సరికొత్త చరిత్రను లిఖించబోతోంది.

Next Story
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X