ఇండక్షన్ స్టౌపై E:0513 ఎర్రర్ కోడ్ వస్తోందా.. కారణం ఏంటో తెలుసా..?
Induction stove error codes: ప్రస్తుత రోజుల్లో గ్యాస్ ధరలు పెరగడం, సిలిండర్ల కొరత కారణంగా చాలామంది ఇళ్లలో ఇండక్షన్ స్టౌల వినియోగం పెరిగింది. అయితే, వీటిని వాడుతున్నప్పుడు అకస్మాత్తుగా డిస్ప్లేపై కొన్ని సంఖ్యలు లేదా కోడ్లు కనిపిస్తుంటాయి. ముఖ్యంగా 'E:0513' అనే కోడ్ వచ్చినప్పుడు కంగారు పడాల్సిన పనిలేదు. ఇది స్టౌ పాడైపోయిందని అర్థం కాదు.. దీని వెనుక ఉన్న అసలు కారణం మరియు పరిష్కార మార్గాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Induction stove error codes: భారతదేశంలో వంట గ్యాస్ కొరత కారణంగా ఇండక్షన్ స్టౌ అమ్మకాలు విపరీతంగా పెరిగాయి. టీ చేయడం నుంచి పూర్తి స్థాయి వంట వరకు వీటిని ఉపయోగిస్తున్నారు. అయితే, వీటిని వాడుతున్నప్పుడు తరచుగా కొన్ని 'ఎర్రర్ కోడ్లు' కనిపిస్తుంటాయి. చాలా మంది ఈ కోడ్లు రాగానే స్టౌ పాడైపోయిందని భావించి మెకానిక్ వద్దకు పరుగులు తీస్తుంటారు. కానీ, అన్ని కోడ్లు పెద్ద సమస్యలు కావని గుర్తుంచుకోవాలి. కొన్ని చిన్న జాగ్రత్తలతో మనం ఇంట్లోనే వీటిని సరిచేసుకోవచ్చు.
E:0513 ఎర్రర్ కోడ్ అంటే ఏమిటి?
మీ ఇండక్షన్ స్టౌ డిస్ప్లేపై 'E:0513' అని కనిపిస్తుంటే, దానికి ప్రధాన కారణం విద్యుత్ సరఫరాలో లోపం. అంటే, మీ ఇంట్లోని ప్లగ్ పాయింట్ నుంచి స్టౌకు అందాల్సిన విద్యుత్ సరిగ్గా అందడం లేదని దీని అర్థం. వైర్లు సరిగ్గా కలవకపోయినా లేదా వోల్టేజీలో హెచ్చుతగ్గులు ఉన్నా ఈ కోడ్ కనిపిస్తుంది. ఇది స్టౌ అంతర్గత భాగాల వైఫల్యం కాదు, కేవలం కనెక్షన్ సమస్య మాత్రమే.
ఈ సమస్యను ఎలా పరిష్కరించాలి?
ప్రముఖ కంపెనీల సూచనల ప్రకారం, ఈ ఎర్రర్ కోడ్ వచ్చినప్పుడు ఈ కింది దశలను అనుసరించండి:
మెయిన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేయండి: ముందుగా పొయ్యికి ఉన్న విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని నిలిపివేసి, ప్లగ్ పాయింట్ నుంచి వైరును బయటకు తీయండి. కనెక్షన్ తనిఖీ చేయండి: ప్లగ్ పిన్నులు వదులుగా ఉన్నాయేమో చూడండి. కొన్నిసార్లు సాకెట్ లోపల వైర్లు కదలడం వల్ల కూడా ఇలా జరుగుతుంది.
వేరే ప్లగ్ పాయింట్లో ప్రయత్నించండి: ప్రస్తుతమున్న సాకెట్లో సమస్య ఉందేమో తెలుసుకోవడానికి, స్టౌను ఇంట్లోని వేరే పవర్ పాయింట్కు కనెక్ట్ చేసి చూడండి.
మెకానిక్ను ఎప్పుడు పిలవాలి?
పైన పేర్కొన్న పద్ధతులు పాటించిన తర్వాత కూడా అదే కోడ్ కనిపిస్తుంటే, అప్పుడు మీ ఇంటి విద్యుత్ వైరింగ్లో లేదా ఆ సాకెట్లో లోపం ఉందని అర్థం చేసుకోవాలి. ఒకవేళ వేరే అన్ని పాయింట్ల వద్ద కూడా ఇదే సమస్య వస్తుంటే, అప్పుడు కంపెనీ సర్వీస్ సెంటర్ లేదా మెకానిక్ను సంప్రదించడం ఉత్తమం. సొంతంగా స్టౌను విప్పడం ప్రమాదకరం కాబట్టి, విద్యుత్ నిపుణుల సాయం తీసుకోవడం మంచిది.