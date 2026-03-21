Hyundai Verna: 75కిపైగా అడ్వాన్స్ సేఫ్టీ ఫీచర్లతో వచ్చేసిన హ్యాండాయ్ వెర్నా.. ధరెంతో తెలుసా?

Hyundai Verna price India: హ్యుండాయ్ మోటర్ ఇండియా తన పాపులర్ సెడాన్ వెర్నా కొత్త మోడల్‌ను అప్‌డేటెడ్ డిజైన్, ఆధునిక టెక్నాలజీ, మెరుగైన సేఫ్టీ ఫీచర్లతో విడుదల చేసింది. రూ. 10.98 లక్షల ప్రారంభ ధరతో వచ్చిన ఈ కారు సెగ్మెంట్‌లోనే తొలిసారి 7 ఎయిర్‌బ్యాగ్స్, డ్యాష్‌క్యామ్ వంటి ప్రత్యేకతలతో వినియోగదారులను ఆకట్టుకుంటోంది.

Venkata Chari
Published on: 21 March 2026 12:07 PM IST
Hyundai Verna price India: హ్యుండాయ్ మోటర్ ఇండియా (Hyundai Motor India) మార్చి 9న కొత్త వెర్నా (Verna) సెడాన్‌ను అధికారికంగా లాంచ్ చేసింది. ఈ కారు ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 10.98 లక్షలుగా పేర్కొంది. కంపెనీ ఈ కొత్త వెర్షన్‌లో డిజైన్, టెక్నాలజీ, సేఫ్టీ అంశాల్లో 25కిపైగా కీలక మార్పులు చేసింది.

డిజైన్: స్పోర్టీ లుక్‌తో కొత్త అప్‌డేట్..

కొత్త వెర్నా ఎక్స్‌టీరియర్‌లో పలు ఆకర్షణీయ మార్పులు కనిపిస్తాయి. ఇందులో బ్లాక్ క్రోమ్ రేడియేటర్ గ్రిల్, డ్యుయల్ ఎల్ఈడీ ప్రొజెక్టర్ హెడ్‌ల్యాంప్స్, రీడిజైన్ చేసిన బంపర్స్ ఉన్నాయి.

16-ఇంచ్ డైమండ్ కట్ అలాయ్ వీల్స్ కారుకు స్పోర్టీ స్టైలింగ్ ఇస్తాయి. అదనంగా క్లాసీ బ్లూ, టైటన్ గ్రే మ్యాట్ వంటి కొత్త కలర్ ఆప్షన్స్‌తో పాటు పాత షేడ్స్ కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి.

ఇంటీరియర్: ప్రీమియం ఫీల్, అడ్వాన్స్ ఫీచర్స్...

ఈ కారులో క్యాబిన్ మరింత ప్రీమియంగా రూపొందించారు. డీ-కట్ స్టీరింగ్ వీల్, లెదరెట్ సీట్స్, డ్రైవర్‌కు 8-వే ఎలక్ట్రిక్ అడ్జస్ట్మెంట్, మెమరీ ఫంక్షన్ ఉన్నాయి.

ఫ్రంట్ ప్యాసింజర్ కోసం ఫోర్ వే ఎలక్ట్రిక్ అడ్జస్ట్మెంట్‌తో పాటు సెగ్మెంట్‌లో మొదటిసారి “ఎలక్ట్రిక్ వాక్-ఇన్ డివైస్” అందించారు.

ఇతర ఫీచర్స్:

డ్యుయల్ 10.25-ఇంచ్ డిస్ప్లేలు

వైర్‌లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, ఆపిల్ ప్లే

ఎలక్ట్రిక్ సన్‌రూఫ్

వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్

వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్స్

ఇంజిన్, పనితీరు..

కొత్త వెర్నా రెండు పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది:

1.5L MPi పెట్రోల్: 115bhp పవర్, 143.8Nm టార్క్. 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ & IVT ఆప్షన్.

1.5L టర్బో GDi పెట్రోల్: 160bhp పవర్, 253Nm టార్క్. 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ & 7-స్పీడ్ DCT గేర్‌బాక్స్.

డ్రైవ్ మోడ్‌లు (Eco, Normal, Sport), ప్యాడిల్ షిఫ్టర్స్, ఐఎస్జీ టెక్నాలజీ వంటి ఫీచర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.

సేఫ్టీ: సెగ్మెంట్‌లో కొత్త బెంచ్‌మార్క్..

హ్యాండాయ్ కొత్త వెర్నాలో 75కిపైగా అడ్వాన్స్ సేఫ్టీ ఫీచర్లు అందించింది.

7 ఎయిర్‌బ్యాగ్స్ (సెంటర్ సైడ్ ఎయిర్‌బ్యాగ్‌తో)

లెవెల్-2 ఏడీఏఎస్ (హ్యాండాయ్ స్మార్ట్ సెన్స్)

ఇన్‌బిల్ట్ డ్యాష్‌క్యామ్ (సెగ్మెంట్‌లో ఫస్ట్)

సరౌండ్ వ్యూ మానిటర్

బ్లైండ్ స్పాట్ మానిటర్

రేన్ సెన్సింగ్ వైపర్స్

సిటీ డ్రైవింగ్ కోసం 1.5 MPi ఐవీటీ వేరియంట్ సరైన ఎంపిక. హైవేలో స్పీడ్ & పర్ఫార్మెన్స్ కోరుకునేవారికి 1.5 టర్బో డీసీటీ బెస్ట్ ఆప్షన్.

కొత్త హ్యాండాయ్ వెర్నా డిజైన్, టెక్నాలజీ, సేఫ్టీ పరంగా సెడాన్ సెగ్మెంట్‌లో కొత్త ప్రమాణాలను సెట్ చేస్తోంది. ప్రీమియం ఫీచర్లు కోరుకునే కస్టమర్లకు ఇది బలమైన ఎంపికగా నిలుస్తుంది

