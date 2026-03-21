ఐఫోన్ ప్రియులకు శామ్సంగ్ చెక్.. S26 రాకతో S25 అల్ట్రా ధరలో మార్పులు! షాకింగ్ అప్డేట్!
Samsung: శామ్సంగ్ గెలాక్సీ S25 అల్ట్రా స్మార్ట్ఫోన్ ధరల విషయంలో ఇండియాలో ఊహించని మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. టెక్ ప్రపంచంలో వినిపిస్తున్న తాజా సమాచారం ప్రకారం, ఈ ఫోన్ ధరలను కంపెనీ భారీగా సవరించినట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా మార్చి 20, 2026 నుండి ఈ కొత్త ధరలు అమల్లోకి వచ్చినట్లు సోషల్ మీడియాలో లీకైన కొన్ని రిటైలర్ డాక్యుమెంట్లు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. సాధారణంగా శామ్సంగ్ తన కొత్త జనరేషన్ ఫోన్లను మార్కెట్లోకి తెచ్చినప్పుడు పాత మోడల్స్ ధరలను తగ్గించడం ఒక ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఇప్పుడు గెలాక్సీ S26 సిరీస్ గ్రాండ్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన నేపథ్యంలో, గెలాక్సీ S25 అల్ట్రా ధర తగ్గడం సహజమే అయినా, ఈసారి పెరుగుతున్న విడిభాగాల ఖర్చుల వల్ల కంపెనీ ఆ నిర్ణయం తీసుకుంటుందా లేదా అన్న సందిగ్ధత గతంలో ఉండేది.
ప్రముఖ టిప్స్టర్ సంజు చౌదరి ఎక్స్ వేదికగా షేర్ చేసిన ఒక ఇమేజ్ ఇప్పుడు టెక్ ప్రియుల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఈ లీకైన రిటైలర్ కమ్యూనికేషన్ ప్రకారం, గెలాక్సీ S25 అల్ట్రా బేస్ వేరియంట్ అయిన 12GB + 256GB మోడల్ ధరను ఏకంగా పదివేల రూపాయలు తగ్గించినట్లు కనిపిస్తోంది. గతంలో దీని లాంచ్ ప్రైస్ రూ. 1,29,999 ఉండగా, ప్రస్తుత సవరణ తర్వాత ఇది రూ. 1,19,999 కి లభించనుంది. ప్రీమియం ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి ఇది నిజంగానే ఒక క్రేజీ డీల్ అని చెప్పవచ్చు. ఈ ధరల మార్పు ఇప్పటికే శామ్సంగ్ ఇండియా అధికారిక వెబ్సైట్లో ప్రతిబింబించడం విశేషం.
అయితే అన్ని వేరియంట్లపై ధరల కోత ఒకేలా లేదు. 12GB + 512GB స్టోరేజ్ కలిగిన మోడల్ ధరలో కేవలం స్వల్ప తగ్గింపు మాత్రమే కనిపిస్తోంది. లాంచ్ సమయంలో రూ. 1,41,999 గా ఉన్న ఈ వేరియంట్ ధర ఇప్పుడు రూ. 1,39,999 కి చేరింది. అంటే కేవలం రెండు వేల రూపాయల మేర మాత్రమే ధర తగ్గింది. ఇలా వేర్వేరు మోడల్స్కు వేర్వేరు రీతిలో ధరలను సర్దుబాటు చేయడం వెనుక శామ్సంగ్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ ఉండి ఉండవచ్చు. ప్రస్తుతం వెబ్సైట్లో కూడా ఈ మోడల్ కొత్త ధరతోనే అందుబాటులో ఉంది, దీనిని బట్టి ఈ లీకైన సమాచారం దాదాపు నిజమేనని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు.
మరో ఆసక్తికరమైన మరియు షాకింగ్ విషయం ఏమిటంటే, అత్యధిక స్టోరేజ్ కలిగిన 1TB వేరియంట్ ధర ఏకంగా పెరగడం. సాధారణంగా ఫోన్ పాతబడే కొద్దీ ధరలు తగ్గుతాయి, కానీ ఇక్కడ 12GB + 1TB మోడల్ ధర రూ. 1,65,999 నుండి రూ. 1,69,999 కి అంటే దాదాపు నాలుగు వేల రూపాయలు పెరిగింది. హై-ఎండ్ మెమరీ చిప్స్ , కాంపోనెంట్స్ ధరలు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పెరగడమే దీనికి ప్రధాన కారణం కావచ్చని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం శామ్సంగ్ ఇండియా సైట్లో ఈ 1TB వేరియంట్ కనిపించడం లేదు, ఇది స్టాక్ లేకపోవడం వల్ల లేదా తాత్కాలికంగా తొలగించడం వల్ల జరిగి ఉండవచ్చు.
ఈ కొత్త ధరల వెనుక ఉన్న అసలు కారణాలను శామ్సంగ్ కంపెనీ అధికారికంగా ఇంకా ప్రకటించలేదు. సాధారణంగా మార్చి నెలలో వచ్చే సేల్స్ స్కీమ్స్లో భాగంగా రిటైల్ పార్టనర్లకు ఈ ధరల సర్దుబాటు వర్తిస్తుంది. దీనిని 'ప్రైస్ ప్రొటెక్షన్' పాలసీగా పిలుస్తారు, దీనివల్ల డీలర్ల దగ్గర ఉన్న పాత స్టాక్ కొత్త ధరలకు అనుగుణంగా అమ్ముడవుతుంది. మొత్తానికి గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా కొనాలనుకునే వారికి బడ్జెట్ అడ్డంకిగా అనిపిస్తే, ఇప్పుడు తగ్గిన ధరతో S25 అల్ట్రా ఒక అద్భుతమైన ఆప్షన్గా మారింది. శామ్సంగ్ తన ప్లాన్ ప్రకారం ఫ్లాగ్షిప్ మార్కెట్ను ఆక్యుపై చేయడానికి ఇలాంటి ధరల వ్యూహాలను అమలు చేస్తోంది. మీరు ఒకవేళ పాత మోడల్ నుండి అప్గ్రేడ్ అవ్వాలని చూస్తుంటే, వెబ్సైట్లో ఆఫర్లను గమనిస్తూ ఉండటం మంచిది.