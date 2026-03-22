D2M feature phone India: ఇంటర్నెట్ లేకుండా మొబైల్లో ఫ్రీగా లైవ్ టీవీ… కొత్త ఫీచర్ అదుర్స్ భయ్యో..!
D2M feature phone India: ఇంటర్నెట్ లేకుండా మొబైల్లో లైవ్ టీవీ చూడాలనే కల నిజం కాబోతోంది. కొత్త డీ టు ఎం ఫీచర్ ఫోన్లు వినియోగదారులకు డేటా అవసరం లేకుండా ఉచితంగా టీవీ ఛానళ్లను అందించనున్నాయి. ఇది ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజలకు ఎంతో ఉపయోగం కానుంది.
D2M feature phone India: భారతదేశంలో డైరెక్ట్ టు మొబైల్ సాంకేతికతతో ఫీచర్ ఫోన్ల ఉత్పత్తి త్వరలో ప్రారంభమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఖుష్టెక్ కొరియా అనే సంస్థ ఈ ఫోన్ల కోసం బీఐఎస్ ధృవీకరణ పొందిన తొలి కంపెనీగా నిలిచింది. దీంతో దేశంలో త్వరలోనే ఈ కొత్త తరహా ఫోన్లు అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఇంటర్నెట్ లేకుండానే లైవ్ టీవీ..
ఈ ఫీచర్ ఫోన్ల ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఇంటర్నెట్ లేదా డేటా అవసరం లేకుండానే లైవ్ టీవీ ఛానళ్లను చూడొచ్చు. ప్రత్యేకంగా అమర్చిన స్వీకరణ చిప్ ద్వారా టీవీ సంకేతాలను అందుకుని నేరుగా ఫోన్లో చూపిస్తాయి. ఇది వినియోగదారులకు అదనపు ఖర్చు లేకుండా వినోదాన్ని అందిస్తుంది.
భారీ ఉత్పత్తికి సిద్ధం..
రిపోర్టుల ప్రకారం, నవీ ముంబైలో ప్రీ-ప్రొడక్షన్ ప్రక్రియ పూర్తయింది. ఇప్పుడు భారీ ఉత్పత్తి దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం సుమారు 30 లక్షల ఫోన్ల తయారీ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. భవిష్యత్తులో మరింత అభివృద్ధి చెందిన టెక్నాలజీ, కృత్రిమ మేధస్సు మద్దతుతో వచ్చే అవకాశముంది.
డీ టు ఎం సాంకేతికత ఎలా పనిచేస్తుంది..?
డీ టు ఎం అంటే డైరెక్ట్ టు మొబైల్. సాధారణ ఫీచర్ ఫోన్లతో పోలిస్తే, ఈ ఫోన్లలో ప్రత్యేక స్వీకరణ యంత్రాంగం ఉంటుంది. ఇది టీవీ యాంటెన్నా మాదిరిగా పని చేసి, ప్రసార సంకేతాలను నేరుగా అందుకుంటుంది. దీంతో డేటా అవసరం లేకుండానే టీవీ ఛానళ్లను చూడగలుగుతారు.
ఇతర కంపెనీల ఆసక్తి..
లావా, నోకియా వంటి సంస్థలు కూడా ఈ రంగంలోకి రావడానికి సిద్ధమవుతున్నాయి. ఇప్పటికే నమూనా ఫోన్లను ప్రదర్శించిన ఈ కంపెనీలు త్వరలోనే మార్కెట్లోకి విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా 2జీ వినియోగదారులను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ ఫోన్లు రూపొందిస్తున్నారు.
గ్రామీణ ప్రాంతాలకు పెద్ద వరం..
ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం లేని ప్రాంతాల్లో నివసించే ప్రజలకు ఈ ఫీచర్ ఫోన్లు గొప్ప ప్రయోజనం కలిగిస్తాయి. తక్కువ ఖర్చుతో సమాచారాన్ని, వినోదాన్ని అందించడంలో ఇవి కీలక పాత్ర పోషించనున్నాయి.