Vamsi Krishna
Published on: 19 March 2026 7:19 PM IST
Mahindra Thar success story: మారుతున్న కాలంతో పాటు కార్ల మార్కెట్‌లో కూడా విప్లవాత్మకమైన మార్పులు వస్తున్నాయి. గతంలో కార్లు అంటే కేవలం ప్రయాణానికి మాత్రమే ఉపయోగించే సాధనాలుగా ఉండేవి, కానీ ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ యువతకు కారు అనేది ఒక లైఫ్ స్టైల్ స్టేట్‌మెంట్‌గా మారింది. ముఖ్యంగా ఆఫ్-రోడింగ్ సామర్థ్యం ఉండి, నగరం వీధుల్లో సులువుగా తిరగగలిగే 'సబ్-4 మీటర్ లైఫ్ స్టైల్ ఎస్‌యూవీ'లకు డిమాండ్ పెరుగుతోంది. ఈ విభాగంలో మారుతి సుజుకి జిమ్నీ వంటి మోడళ్లు భారీ అంచనాలతో మార్కెట్లోకి వచ్చినప్పటికీ, ఆశించిన స్థాయిలో సక్సెస్ కాలేకపోయాయనే చర్చ జరుగుతోంది. అయినప్పటికీ, ఆటోమొబైల్ తయారీ సంస్థలు మాత్రం ఈ సెగ్మెంట్‌పై నమ్మకాన్ని కోల్పోకుండా మరిన్ని కొత్త మోడళ్లను తీసుకురావడానికి సిద్ధమవుతున్నాయి.

మారుతి జిమ్నీ వైఫల్యానికి ప్రధాన కారణం దాని ధర , అది అందించే ప్రాక్టికాలిటీ మధ్య ఉన్న అసమతుల్యత అని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. జిమ్నీ ఒక అద్భుతమైన ఆఫ్-రోడర్ అనడంలో సందేహం లేదు, కానీ సగటు భారతీయ వినియోగదారుడు ఒక కారును కొనేటప్పుడు అది కేవలం అడవుల్లో తిరగడానికే కాకుండా, ఫ్యామిలీతో కలిసి ఫంక్షన్లకు వెళ్లడానికి కూడా ఉపయోగపడాలని కోరుకుంటాడు. జిమ్నీ లోపల ఉండే తక్కువ స్థలం, దాని ప్రీమియం ధర మధ్య పోలిక కుదరకపోవడంతో చాలామంది వెనక్కి తగ్గారు. అయినప్పటికీ, ఈ వైఫల్యం నుండి పాఠాలు నేర్చుకున్న ఇతర కార్ల తయారీదారులు ఇప్పుడు కొత్త వ్యూహాలతో రంగంలోకి దిగుతున్నారు.

మహీంద్రా వంటి దిగ్గజ సంస్థలు ఈ విభాగంలో ఇప్పటికే 'థార్' ద్వారా చరిత్ర సృష్టించాయి. ఇప్పుడు ఈ సబ్-4 మీటర్ల క్రేజ్ చూస్తుంటే, ఇతర బ్రాండ్లు కూడా తమదైన శైలిలో లైఫ్ స్టైల్ ఎస్‌యూవీలను రూపొందించే పనిలో పడ్డాయి. ఈ కార్లు చూడటానికి ఎంతో స్టైలిష్‌గా ఉండటమే కాకుండా, యువతను ఆకర్షించే విధంగా లేటెస్ట్ ఫీచర్లతో నిండి ఉంటున్నాయి. భారీ టైర్లు, ఎత్తైన గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్, రఫ్ అండ్ టఫ్ లుక్ అనేది ఈ జనరేషన్ కారు ప్రేమికులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తోంది. అందుకే ఒక మోడల్ ఫెయిల్ అయినంత మాత్రాన ఈ మొత్తం సెగ్మెంట్ పడిపోతుందని అనుకోవడం పొరపాటే అవుతుంది.

ప్రస్తుత మార్కెట్ ట్రెండ్ గమనిస్తే, యువత కేవలం మైలేజీ కోసం మాత్రమే కార్లను చూడటం లేదు. అడ్వెంచర్ ట్రిప్పులు వెళ్లడానికి, సోషల్ మీడియాలో ఫోటోలు దిగడానికి ఒక 'కూల్' లుకింగ్ కారు కావాలని కోరుకుంటున్నారు. అందుకే హ్యుందాయ్, టాటా వంటి కంపెనీలు కూడా ఈ దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాయి. తక్కువ ధరలో మంచి రోడ్ ప్రెజెన్స్ ఇచ్చే కార్ల తయారీపై దృష్టి పెడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా సిటీ డ్రైవింగ్‌కి అనువుగా ఉంటూనే, వీకెండ్స్‌లో కొండలు, గుట్టలు ఎక్కగలిగే ఫీచర్లను ఈ చిన్న ఎస్‌యూవీల్లో జోడిస్తున్నారు. దీనివల్ల మధ్యతరగతి యువతకు తమ అడ్వెంచర్ కలలను నెరవేర్చుకోవడం సులభతరం అవుతోంది.

ఆటోమొబైల్ రంగ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, రాబోయే రోజుల్లో ఈ సబ్-4 మీటర్ లైఫ్ స్టైల్ ఎస్‌యూవీలే మార్కెట్‌ను ఏలే అవకాశం ఉంది. జిమ్నీ నేర్పిన పాఠం ఏమిటంటే, కేవలం లుక్స్ ఉంటే సరిపోదు, కారుకు సరైన ధర, వాల్యూ ఫర్ మనీ కూడా ఉండాలి. ఇప్పుడు కంపెనీలు తమ రాబోయే మోడళ్లలో క్యాబిన్ స్పేస్ పెంచడం, అత్యాధునిక ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్స్ అమర్చడం, ముఖ్యంగా శక్తివంతమైన ఇంజన్లను అందించడం ద్వారా వినియోగదారులను ఆకట్టుకోవాలని చూస్తున్నాయి. ఇది ఖచ్చితంగా కార్ల ప్రియులకు ఒక మంచి శుభవార్త అని చెప్పవచ్చు, ఎందుకంటే పోటీ పెరిగితే వినియోగదారులకు తక్కువ ధరలో మెరుగైన ఆప్షన్లు దొరుకుతాయి.

ఇండియన్ రోడ్లపై ఎస్‌యూవీల హవా కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. జిమ్నీ ఒక ప్రయోగంలా మిగిలిపోయినప్పటికీ, అది సృష్టించిన ఆసక్తి మాత్రం ఇతర కంపెనీలకు ఒక దారి చూపింది. ఈ కొత్త తరం లైఫ్ స్టైల్ కార్లు మన ప్రయాణ అనుభవాన్ని పూర్తిగా మార్చేయబోతున్నాయి. కేవలం ఆఫీసుకి వెళ్లి రావడమే కాకుండా, ఎప్పుడూ ఒక కొత్త ప్రదేశాన్ని అన్వేషించాలనే ఉత్సాహాన్ని ఈ కార్లు కలిగిస్తాయి. అందుకే ఈ సెగ్మెంట్‌లో రాబోయే కొత్త కార్ల కోసం ఆటో మొబైల్ ప్రపంచం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తోంది. మన వ్యక్తిత్వానికి తగ్గట్టుగా ఒక స్పెషల్ కారు ఉండాలనుకునే ప్రతి ఒక్కరికీ ఇవి ఫస్ట్ ఛాయిస్ కానున్నాయి.

