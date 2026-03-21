ఒకదానిలో 7,000mAh బ్యాటరీ.. ఇంకోదానిలో 144Hz డిస్ప్లే! బడ్జెట్ ధరలో అదిరిపోయే 5G ఫోన్లు
Tech News: మెమొరీ విడిభాగాల ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్న ప్రస్తుత తరుణంలో గ్లోబల్ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్ తీవ్ర ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొంటోంది. ఈ ఖర్చులను తట్టుకోవడానికి మొబైల్ కంపెనీలు ఫోన్ల ధరలను పెంచడమో లేదా ఫీచర్లను తగ్గించడమో చేస్తున్నాయి. అయినప్పటికీ భారతీయ మార్కెట్లో 15 వేల రూపాయల లోపు బడ్జెట్లో సామ్సంగ్ గెలాక్సీ M17e, ఒప్పో K14x 5G, రియల్మీ C83 5G వంటి అద్భుతమైన మోడల్స్ సందడి చేస్తున్నాయి. ఈ మూడు ఫోన్లు కూడా 5G కనెక్టివిటీతో పాటు మంచి పర్ఫార్మెన్స్ను కోరుకునే వినియోగదారులను టార్గెట్ చేస్తున్నాయి. అయితే వీటి డిజైన్, హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్ అనుభవంలో మాత్రం స్పష్టమైన తేడాలు ఉన్నాయి. మీరు ఇప్పుడు ఒక కొత్త ఫోన్ కొనాలని చూస్తుంటే ఈ మూడింటి మధ్య ఉన్న లోతైన వ్యత్యాసాలను తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం.
ముందుగా ధరల విషయానికి వస్తే సామ్సంగ్ గెలాక్సీ M17e బేస్ వేరియంట్ 4GB+128GB ధర 13,999 రూపాయలుగా ఉండగా, 6GB వేరియంట్ 15,499 రూపాయలకు లభిస్తుంది. ఒప్పో K14x 5G విషయానికి వస్తే దీని ప్రారంభ ధర 12,999 రూపాయలు (4GB+64GB) కాగా, హై-ఎండ్ మోడల్ ధర 16,999 రూపాయల వరకు ఉంది. మరోవైపు రియల్మీ C83 5G ప్రారంభ ధర 13,449 రూపాయల వద్ద మొదలై గరిష్టంగా 17,499 రూపాయల వరకు ఉంటుంది. ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే సామ్సంగ్ తన బేస్ మోడల్లోనే 128GB స్టోరేజ్ ఇస్తుండగా, మిగిలిన రెండు బ్రాండ్లు తక్కువ ధరకు 64GB స్టోరేజ్ను మాత్రమే అందిస్తున్నాయి. బడ్జెట్ వినియోగదారులకు సామ్సంగ్ స్టోరేజ్ పరంగా మంచి విలువను ఇస్తోంది.
డిస్ప్లే, సాఫ్ట్వేర్ విభాగంలో ఈ మూడు ఫోన్లు పోటాపోటీగా ఉన్నాయి. సామ్సంగ్ M17e లో 6.58 అంగుళాల HD+ PLS LCD స్క్రీన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో వస్తుంది. ఇది లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత వన్ UI 8తో పనిచేస్తుంది. ఒప్పో K14x 5G కొంచెం పెద్దదైన 6.75 అంగుళాల స్క్రీన్ను కలిగి ఉండి ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత కలర్ OS 15తో నడుస్తుంది. అయితే రియల్మీ C83 5G అన్నిటికంటే పెద్దదైన 6.8 అంగుళాల డిస్ప్లేను కలిగి ఉండటమే కాకుండా 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో గేమింగ్, స్క్రోలింగ్ అనుభవాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. ఇది కూడా ఆండ్రాయిడ్ 16 పై ఆధారపడిన రియల్మీ UI 7.0తో వస్తుంది. పెద్ద స్క్రీన్, వేగవంతమైన రిఫ్రెష్ రేట్ కోరుకునే వారికి రియల్మీ మెరుగైన ఎంపికగా కనిపిస్తుంది.
పర్ఫార్మెన్స్ , కెమెరాల విషయానికి వస్తే ఈ మూడు స్మార్ట్ఫోన్లు మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్సెట్తోనే శక్తిని పొందుతాయి. కాబట్టి వీటి ప్రాసెసింగ్ వేగంలో పెద్దగా తేడా ఉండదు. కెమెరాల పరంగా సామ్సంగ్ , ఒప్పో ఫోన్లు 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో మెరుగైన ఫోటోలను అందిస్తాయి. సామ్సంగ్లో 8 మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఉండగా, ఒప్పో, రియల్మీలలో 5 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా మాత్రమే ఉంది. రియల్మీ C83 5G వెనుక భాగంలో కేవలం 13 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను మాత్రమే కలిగి ఉండటం కొంచెం నిరాశపరిచే అంశం. ఫోటోగ్రఫీకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారు సామ్సంగ్ లేదా ఒప్పో వైపు మొగ్గు చూపడం మంచిది.
బ్యాటరీ సామర్థ్యం ఈ ఫోన్ల మధ్య ప్రధాన వ్యత్యాసాన్ని చూపుతుంది. సామ్సంగ్ 6,000mAh బ్యాటరీతో వస్తుంటే, ఒప్పో 6,500mAh బ్యాటరీని 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో అందిస్తోంది. ఈ మూడింటిలో రియల్మీ C83 5G ఏకంగా 7,000mAh 'టైటాన్' బ్యాటరీతో అగ్రస్థానంలో నిలుస్తుంది. అయితే దీనికి కేవలం 15W ఛార్జింగ్ మాత్రమే ఉండటం వల్ల ఫోన్ ఫుల్ ఛార్జ్ అవ్వడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. బరువు విషయంలో సామ్సంగ్ కొంచెం తేలికగా ఉండగా, భారీ బ్యాటరీల కారణంగా ఒప్పో, రియల్మీ ఫోన్లు 212 గ్రాముల బరువుతో కొంచెం భారంగా అనిపిస్తాయి. ప్రయాణాలు ఎక్కువగా చేసే వారికి రియల్మీ బ్యాటరీ లైఫ్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది.