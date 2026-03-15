AI laptops: మార్కెట్ లో AI ల్యాప్ టాప్స్.. ఏమిటి వీటి ప్రత్యేకత?
AI laptops: AI ల్యాప్ టాప్స్ వలన ఉపయోగాలు ఏమిటి? మామూలు ల్యాప్ టాప్ కి AI ల్యాప్ టాప్ కి తేడా ఏమిటి? వీటి ధర ఎంత ఉంటుంది? ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు
AI laptops: కొంతకాలంగా అన్ని రంగాలలో AI టెక్నాలజీ హవా పెరుగుతూ వస్తోంది. ఫోన్లు.. టీవీలు, రిఫ్రిజిరేటర్లు, ఎయిర్ కండిషనర్లు ఆఖరికి వాటర్ ప్యూరిఫయ్యర్లకు కూడా ఏఐ టాగ్ కనిపిస్తోంది. ఇక ఇప్పుడు ల్యాప్ టాప్ ల్లో కూడా భవిష్యత్ లో ఏఐ తప్పనిసరి అవసరం అని కంపెనీలు ప్రచారం మొదలు పెట్టాయి. దీంతో ల్యాప్ టాప్ ల ధరలు భారీగా పెరుగుతూ వస్తున్నాయి.
ఈ నేపథ్యంలో అసలు ఏఐ ల్యాప్ టాప్ లు మనకు అవసరమా? వీటివల్ల వచ్చే ప్రత్యేక ఎడ్వాంటేజ్ ఏమిటి? ఇలాంటి అంశాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
సాధారణ ల్యాప్టాప్ -AI ల్యాప్టాప్ మధ్య తేడా..
AI ల్యాప్టాప్లలో మూడు చిప్లు ఉంటాయి. అయితే సాధారణ ల్యాప్టాప్లలో రెండు ఉంటాయి.
ఒక సాధారణ ల్యాప్టాప్లో రెండు చిప్లు ఉంటాయి: CPU - GPU. AI ల్యాప్టాప్లు NPU అని చెప్పే మూడవ, ప్రత్యేకమైన ప్రాసెసర్తో వస్తాయి. ఈ ప్రాసెసర్ ఇమేజ్ రికగ్నిషన్, లాంగ్వేజ్ అవగాహన, టెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్ వంటి AI-సంబంధిత పనుల కోసం రూపొందించి ఉంటుంది. NPU AI ద్వారా చేయాల్సిన పనుల కోసం ఇంటర్నెట్ అవసరం లేకుండానే ల్యాప్టాప్లోనే నిర్వహిస్తుంది. ప్రతిసారీ ఇంటర్నెట్పై ఆధారపడవలసిన అవసరాన్ని తొలగిస్తుంది.
AI ల్యాప్టాప్లలో ఈ నాలుగు అదనపు ఫీచర్లు..
లైవ్ ట్రాన్స్ లేషన్
వీడియో కాల్ చేసినపుడు మీరు భాషను టెక్స్ట్గా మార్చవచ్చుదీనివలన అవతలి వ్యక్తి జర్మన్లో మాట్లాడినా మీరు ఇంగ్లీష్ లేదా మీ లోకల్ భాషలో అర్ధం చేసుకోవచ్చు
లోకల్ AI అసిస్టెంట్
ఫైళ్ళను సెర్చ్ చేయడం, టెక్స్ట్ రాయడం, ఫోటోలు, వీడియోలను ఎడిట్ చేయడం వంటి పనులు ఇంటర్నెట్ లేకపోయినా త్వరగా చేయవచ్చు.
స్మార్ట్ వీడియో కాలింగ్
బ్యాక్ గ్రౌండ్ ను ఆటోమేటిగ్గా బ్లర్ చేస్తుంది. ముఖాలపై దృష్టి పెడుతుంది. నాయిస్ కంట్రోల్ ఆటోమేటిక్ చేయడం వల్ల మీటింగ్స్ మరింత ప్రొఫెషనల్గా కనిపిస్తాయి.
మెరుగైన బ్యాటరీ - సున్నితమైన పనితీరు
NPU AI ప్రాసెసింగ్ను నిర్వహిస్తుంది, CPU, GPU పై ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. బ్యాటరీ, వేగం రెండూ మెరుగుపడాతాయి.
ల్యాప్టాప్ కొనేటప్పుడు ఈ విషయాలను గుర్తుంచుకోండి
సాధారణ వినియోగదారులు - కార్యాలయం, చదువులు, వినోదం కోసం
మీ పని ఇంటర్నెట్ బ్రౌజ్ చేయడం, ఇమెయిల్, ఆన్లైన్ తరగతులు చూడటం, వీడియోలు చూడటం లేదా ఫోటో ఎడిటింగ్ చేయడం మాత్రమే అయితే, మీకు AI ల్యాప్టాప్ అవసరం లేదు. సాధారణ ల్యాప్టాప్ ఆ పని చేస్తుంది.
ఈ ఫీచర్స్ చెక్ చేసుకోండి . .
- రోజువారీ ఉపయోగం కోసం 8-16 GB RAM సరిపోతుంది.
- స్టోరేజ్ - 512 GB ఉండాలి.
- మంచి బ్యాటరీ లైఫ్ - 6-8 గంటలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉండాలి.
ఎక్కువగా ఉపయోగించే వారి కోసం - నిపుణులు, సృష్టికర్తలు, డెవలపర్లు
మీ పనిలో కోడింగ్, AI సాధనాలు, డేటా సైన్స్, వీడియో ఎడిటింగ్, 3D డిజైన్ లేదా మల్టీ టాస్కింగ్ ఉంటే, AI తో తేడా వస్తుంది. ఈ ఫీచర్స్ కు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.
- స్థానిక AI ప్రాసెసింగ్కు ప్రయోజనకరమైన NPU ఉండాలి.
- కనీసం 16 నుండి 32 GB RAM. 1 TB లేదా అంతకంటే ఎక్కువ స్టోరేజ్ ఉండేలా చూసుకోవాలి.
AI ఫీచర్స్ – అసిస్టెంట్, జనరేటివ్ AI, ఎడిటింగ్ టూల్స్ ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి
AI ల్యాప్టాప్లు 25% వరకు ఎక్కువ ఖరీదు..
AI PCలు లేదా కోపిలట్ ప్లస్ PCలు అని కూడా పిలువబడే AI ల్యాప్టాప్లు సాధారణంగా స్టాండర్డ్-స్పెక్ ల్యాప్టాప్ల కంటే 15 నుండి 25% ఖరీదైనవిగా ఉంటాయి. . ఉదాహరణకు, Lenovo AI ల్యాప్టాప్ సిరీస్, ఆరా ఎడిషన్, దాదాపు ₹94,000 నుండి ప్రారంభమవుతుంది, అయితే Lenovo i7-ఆధారిత ల్యాప్టాప్లు దాదాపు ₹71,000 నుండి ప్రారంభమవుతాయి.