Rwanda Cricketer Record: 15 ఏళ్ల ఫ్యానీ రికార్డు.. అరంగేట్రంలోనే టీ20 సెంచరీ
Rwanda Cricketer Record: రువాండా క్రికెటర్ ఫ్యానీ ఉటాగుషిమనిండే.. 15 ఏళ్ల వయసులో అరంగేట్రం టీ20 మ్యాచ్లోనే సెంచరీతో ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పింది.
Rwanda Cricketer Record: రువాండాకు చెందిన 15 ఏళ్ల ఫ్యానీ ఉటాగుషిమనిండే, టీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అరంగేట్రం మ్యాచ్లోనే సెంచరీ సాధించిన తొలి మహిళగా నిలిచింది. ఆమె నైజీరియా ఇన్విటేషనల్ ఉమెన్స్ టీ20 టోర్నమెంట్లో ఘనాతో జరిగిన మ్యాచ్లో 65 బంతుల్లో అజేయంగా 111 పరుగులు చేసింది. అతి చిన్న వయసులో సెంచరీ సాధించిన రికార్డును కూడా ఆమె నెలకొల్పింది
ఫ్యానీ అరంగేట్రంలోనే సెంచరీ చేసి రికార్డు సృష్టించడమే కాకుండా, మహిళల టీ20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లో సెంచరీ సాధించిన అతి పిన్న వయస్కురాలైన క్రీడాకారిణిగా కూడా నిలిచింది. ఆమె ఈ సెంచరీని సాధించినప్పుడు ఆమె వయస్సు 15 సంవత్సరాల 223 రోజులు. గతంలో, ఈ రికార్డు ఉగాండాకు చెందిన ప్రోస్కోవియా అలకో పేరిట ఉండేది. ఆమె 2019లో మాలిపై 16 సంవత్సరాల 233 రోజుల వయస్సులో 116 పరుగులు చేసింది.
19 ఏళ్ల నాటి రికార్డ్ బద్దలు..
మహిళల టీ20 అరంగేట్రంలో అత్యధిక పరుగులు చేసిన రికార్డు కూడా ఫానీ పేరిట ఉంది. 19 ఏళ్ల క్రితం నెలకొల్పిన ఈ రికార్డును ఆమె బద్దలు కొట్టింది. 2005లో, ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన కరెన్ రోల్టన్ ఇంగ్లాండ్పై తన అరంగేట్రంలోనే అజేయంగా 96 పరుగులు చేసింది.
122 పరుగుల భారీ తేడాతో రువాండా గెలుపు
మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన రువాండా, ఫ్యానీ సెంచరీ పుణ్యమా అని 20 ఓవర్లలో 3 వికెట్ల నష్టానికి 210 పరుగుల భారీ స్కోరును నమోదు చేసింది. ఫ్యానీ తర్వాత, మెర్వెయిల్ ఉవాసే 19 బంతుల్లో 32 పరుగులు చేసింది. ముఖ్యంగా, ఘనా 25 వైడ్లతో సహా మొత్తం 28 పరుగులను ఎక్స్ట్రాలుగా ఇచ్చేసింది. దీనికి ప్రతిస్పందనగా, ఘనా 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి కేవలం 88 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది. దీంతో రువాండా 122 పరుగుల భారీ తేడాతో మ్యాచ్ను గెలుచుకుంది.
పురుషుల క్రికెట్లో కూడా ఎవరూ లేరు..
పురుషుల టీ20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లలో అరంగేట్రంలోనే సెంచరీ సాధించిన ఘనతను నలుగురు బ్యాట్స్మెన్లు అందుకున్నారు. కానీ, వారిలో భారత్, ఆస్ట్రేలియా, లేదా ఇంగ్లాండ్ వంటి 'పూర్తి స్థాయి సభ్య' దేశాలకు చెందిన వారు ఎవరూ లేరు. పురుషుల అరంగేట్రంలో అత్యధిక స్కోరు కెనడాకు చెందిన మాథ్యూ స్ప్రౌస్ (108*) పేరిట ఉంది. అత్యంత పిన్న వయస్కుడైన పురుష సెంచరీ రికార్డ్ ఫ్రాన్స్కు చెందిన గుస్తావ్ మాకాన్ (18 సంవత్సరాల, 280 రోజులు). వయసులో ఫానీ వీరందరినీ అధిగమించింది.