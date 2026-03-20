NZ vs SA 3rd T20I: 8 వికెట్ల తేడాతో సౌతాఫ్రికాను చిత్తు చేసిన కివీస్.. సిరీస్ లో ఆధిక్యం..!
New Zealand vs South Africa, 3rd T20I: న్యూజిలాండ్ జట్టు మరోసారి తన ఆధిపత్యాన్ని చాటింది. ఆక్లాండ్ వేదికగా జరిగిన మూడో టీ20 మ్యాచ్లో సౌతాఫ్రికాపై 8 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. తక్కువ లక్ష్యాన్ని సులభంగా ఛేజ్ చేసిన కివీస్, సిరీస్లో కీలక ఆధిక్యం సంపాదించింది.
New Zealand vs South Africa, 3rd T20I: ఆక్లాండ్లో జరిగిన న్యూజిలాండ్ vs సౌతాఫ్రికా మూడో టీ20 మ్యాచ్ ఏక పక్షంగా సాగింది. సౌతాఫ్రికా నిర్దేశించిన 137 పరుగుల లక్ష్యాన్ని న్యూజిలాండ్ కేవలం 2 వికెట్లు మాత్రమే కోల్పోయి సులభంగా చేధించింది. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన సౌతాఫ్రికా జట్టు న్యూజిలాండ్ బౌలర్ల ఎదుట తడబడింది. క్రమంగా వికెట్లు కోల్పోతూ, భారీ స్కోర్ చేయడంలో విఫలమైంది. చివరకు 20 ఓవర్లలో 137 పరుగులకే పరిమితమైంది. న్యూజిలాండ్ బౌలింగ్ దాడి కట్టుదిట్టంగా ఉండటం ప్రధాన కారణం.
న్యూజిలాండ్ ఈజీ ఛేజ్..
137 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేజ్ చేయడానికి వచ్చిన న్యూజిలాండ్ బ్యాటర్లు అద్భుతంగా ఆడారు. ప్రారంభం నుంచే దూకుడుగా బ్యాటింగ్ చేస్తూ మ్యాచ్పై పట్టు సాధించారు. కీలక భాగస్వామ్యాలు నెలకొల్పి, మ్యాచ్ను ఏకపక్షంగా మార్చేశారు. ఈ మ్యాచ్లో న్యూజిలాండ్ బ్యాటర్స్ చక్కటి సమన్వయం చూపించారు. టాప్ ఆర్డర్ స్థిరంగా ఆడడంతో జట్టుకు విజయం సులభమైంది. బౌలింగ్ విభాగంలో కూడా కివీస్ ఆటగాళ్లు కీలక వికెట్లు తీసి మ్యాచ్ను తమ వైపుకు తిప్పారు.
సిరీస్పై ప్రభావం..
ఈ విజయంతో న్యూజిలాండ్ సిరీస్లో కీలక ఆధిక్యం సాధించింది. సౌతాఫ్రికా జట్టుకు ఇది పెద్ద షాక్గా మారింది. తదుపరి 2 మ్యాచ్ల్లో తిరిగి బలంగా రావాల్సిన అవసరం ఉంది. న్యూజిలాండ్ జట్టు ఆల్ రౌండ్ ప్రదర్శనతో మరోసారి తన పవర్ ను నిరూపించింది. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ రెండింటిలోనూ మెరుగైన ఆటతో సౌతాఫ్రికాపై ఆధిపత్యం చాటింది.