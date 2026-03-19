IPL 2026: ఐపీఎల్ టికెట్ల హంగామా మొదలు.. ఎక్కడ ఎలా తీసుకోవచ్చంటే..
IPL 2026: ఐపీఎల్ సందడి మొదలైంది. టీమ్స్ అన్నీ సమరానికి సిద్ధం అయిపోతున్నాయి. ఐపీఎల్ మ్యాచ్ లు చూడడానికి టికెట్ల అమ్మకాలు కూడా కొన్ని ఫ్రాంచైజీలు మొదలు పెట్టాయి.
IPL 2026: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) సీజన్ ప్రారంభం కాబోతోంది. ఇప్పటికే హడావుడి మొదలైపోయింది. ఈ సీజన్లోని మొదటి మ్యాచ్ మార్చి 28న జరగనుంది. షెడ్యూల్లోని మొదటి 20 మ్యాచ్లకు మాత్రమే టికెట్స్ బుకింగ్ ప్రకటించారు. మిగిలిన సగం మ్యాచ్లను తర్వాత ప్రకటిస్తారు. ముంబై ఇండియన్స్, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు వంటి ఫ్రాంచైజీల మ్యాచ్లకు భారీ సంఖ్యలో ప్రేక్షకులు వస్తారని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో టిక్కెట్లు చాలా త్వరగా అమ్ముడయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఐపీఎల్ టికెట్స్ ఎక్కడ కొనాలి?
10 ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీలన్నింటికీ తమ సొంత గ్రౌండ్ లో జరిగే మ్యాచ్ల కోసం టిక్కెటింగ్ భాగస్వాములు ఉన్నారు. సొంతగడ్డపై జరిగే మ్యాచ్ల ఆఫ్లైన్ టిక్కెట్లు బుకింగ్ కౌంటర్లలో లభిస్తాయి. టిక్కెట్ల లభ్యత, ధరలు ఫ్రాంచైజీలు, ప్లాట్ఫారమ్లను బట్టి మారుతూ ఉంటాయి.
గుజరాత్ టైటాన్స్, కోల్కతా నైట్ రైడర్స్, లక్నో సూపర్ జెయింట్స్, ముంబై ఇండియన్స్ టిక్కెట్లను బుక్మైషో ద్వారా విక్రయిస్తున్నారు. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్, పంజాబ్ కింగ్స్, సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ టిక్కెట్లు జొమాటో డిస్ట్రిక్ట్ ద్వారా కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
పోటీలు - టిక్కెట్లు ఎక్కడ దొరుకుతాయి..
శనివారం, మార్చి 28
RCB VS SRH 2026
టిక్కెట్లు నిర్ణయించవలసి ఉంది
ఆదివారం, మార్చి 29వ తేదీ
MI VS KKR 2026
టిక్కెట్లు బుక్మైషో
సోమవారం, మార్చి 30
RR vs CSK 2026
టిక్కెట్లు జొమాటో డిస్ట్రిక్ట్
మంగళవారం, మార్చి 31
PBKS vs GT 2026
టిక్కెట్లు జొమాటో డిస్ట్రిక్ట్
బుధవారం, ఏప్రిల్ 1
LSG VS DC 2026
టిక్కెట్లు బుక్మైషో
గురువారం, ఏప్రిల్ 2వ తేదీ
KKR vs SRH 2026
టిక్కెట్లు బుక్మైషో
శుక్రవారం, ఏప్రిల్ 3వ తేదీ
CSK vs PBKS 2026
టిక్కెట్లు నిర్ణయించవలసి ఉంది
శనివారం, ఏప్రిల్ 4
DC vs MI 2026
టిక్కెట్లు జొమాటో డిస్ట్రిక్ట్
శనివారం, ఏప్రిల్ 4
GT vs RR 2026
టిక్కెట్లు బుక్మైషో
ఆదివారం, ఏప్రిల్ 5
SRH vs LSG 2026
టిక్కెట్లు జొమాటో డిస్ట్రిక్ట్
ఆదివారం, ఏప్రిల్ 5
RCB vs CSK 2026
టిక్కెట్లు నిర్ణయించవలసి ఉంది
సోమవారం, ఏప్రిల్ 6వ తేదీ
KKR vs PBKS 2026
టిక్కెట్లు బుక్మైషో
మంగళవారం, ఏప్రిల్ 7
RR vs MI 2026
టిక్కెట్లు జొమాటో డిస్ట్రిక్ట్
బుధవారం, ఏప్రిల్ 8
DC vs GT 2026
టిక్కెట్లు జొమాటో డిస్ట్రిక్ట్
గురువారం, ఏప్రిల్ 9
KKR vs LSG 2026
టిక్కెట్లు - బుక్మైషో
శుక్రవారం, ఏప్రిల్ 10
RR vs RCB 2026
టిక్కెట్లు - జొమాటో డిస్ట్రిక్ట్
ఏప్రిల్ 11, శనివారం
PBKS vs SRH 2026
టిక్కెట్లు – జొమాటో డిస్ట్రిక్ట్
శనివారం, ఏప్రిల్ 11
CSK vs DC 2026
టిక్కెట్లు - నిర్ణయించవలసి ఉంది
ఆదివారం, ఏప్రిల్ 12
LSG vs GT 2026
టిక్కెట్లు - బుక్మైషో
ఆదివారం, ఏప్రిల్ 12
MI vs RCB 2026
టిక్కెట్లు - బుక్మైషో
ఐపీఎల్ టికెట్ ధర ఎంత ఉంటుంది?
- బుక్మైషోలో జీటీ టిక్కెట్ల ధరలు రూ. 1,000 నుండి రూ. 25,000 వరకు ఉంటాయి. నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో ప్రీమియం ప్రెసిడెన్షియల్ సూట్లను కూడా అందిస్తారు.
- ఈడెన్ గార్డెన్స్లో జరిగే KKR మ్యాచ్ల టిక్కెట్ల ధరలు రూ. 1,200 నుండి రూ. 8,500 వరకు ఉంటాయి. LSG టిక్కెట్ల ధరలు రూ. 1,000 నుండి రూ. 40,000 వరకు ఉంటాయి.
- రాజస్థాన్ రాయల్స్ గౌహతి మ్యాచ్ టిక్కెట్ల ధర కేవలం రూ. 2,700-4,200 మాత్రమే.
- గుజరాత్ టైటాన్స్ ఐపీఎల్ అహ్మదాబాద్ టిక్కెట్ల ధరలు రూ. 1,000 నుండి రూ. 25,000 వరకు ఉంటాయి.
- కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ కోల్కతా రూ. 1,200 – రూ. 8,500.
- లక్నో సూపర్జెయింట్స్ టిక్కెట్ల ధరలు రూ. 1,000 నుండి రూ. 40,000 వరకు ఉంటాయి.
అయితే, ఇంకకొన్ని జట్లు తమ టిక్కెట్ల వివరాలను విడుదల చేయలేదు. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్, పంజాబ్ కింగ్స్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్లు ఇంకా ధరలు, ఇతర వివరాలను వెల్లడించలేదు.