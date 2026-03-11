Home క్రీడలుGautam Gambhir: కీర్తి ఆజాద్ వ్యాఖ్యలపై గంభీర్ ఫైర్..

Gautam Gambhir: కీర్తి ఆజాద్ వ్యాఖ్యలపై గంభీర్ ఫైర్..

Gautam Gambhir: టీ20 వరల్డ్ కప్ విజయం తర్వాత టీమ్ ఇండియా ఆలయ సందర్శనపై కీర్తి ఆజాద్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ ఘాటుగా స్పందించారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 11 March 2026 12:21 PM IST
Gautam Gambhir
X

Gautam Gambhir: కీర్తి ఆజాద్ వ్యాఖ్యలపై గంభీర్ ఫైర్..

భారత జట్టు టీ20 ప్రపంచకప్ గెలిచిన అనంతరం ఆటగాళ్లు హనుమాన్ ఆలయాన్ని సందర్శించిన విషయం ఇటీవల చర్చనీయాంశమైంది. ఈ సందర్భంగా మాజీ క్రికెటర్, టీఎంసీ ఎంపీ కీర్తి ఆజాద్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై భారత జట్టు ప్రధాన కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ తీవ్రంగా స్పందించారు. ఇలాంటి వ్యాఖ్యలతో సొంత జట్టునే తక్కువ చేసి చూపించే పరిస్థితి ఏర్పడుతుందని ఆయన అన్నారు.


కీర్తి ఆజాద్ వ్యాఖ్యలపై గంభీర్ ఘాటు స్పందన

వరల్డ్ కప్ విజయం దేశానికి గర్వకారణమని గంభీర్ పేర్కొన్నారు. అలాంటి సందర్భాల్లో అసంబద్ధమైన ప్రశ్నలు లేదా వ్యాఖ్యలు చేయడం సమంజసం కాదన్నారు. 15 మంది ఆటగాళ్లు కష్టపడి సాధించిన విజయాన్ని పక్కనపెట్టి వివాదాలు సృష్టించడం సరైనది కాదని తెలిపారు. ఆటగాళ్లు తమకు నచ్చిన విధంగా విజయాన్ని జరుపుకునే హక్కు ఉందని, దీనిలో రాజకీయాలు లేదా మతపరమైన అంశాలను కలపకూడదని స్పష్టం చేశారు.

దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన ఓటమి తర్వాత తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొన్న భారత జట్టు తిరిగి పుంజుకుని ఛాంపియన్‌గా నిలిచిందని గంభీర్ గుర్తుచేశారు. కాబట్టి ఆటగాళ్ల కష్టాన్ని తక్కువగా చూపించే వ్యాఖ్యలు చేయకూడదని ఆయన పేర్కొన్నారు.

ఇక సోషల్ మీడియా విషయానికి వస్తే, మెగా టోర్నీ సమయంలో ఆటగాళ్లపై బయటి ప్రభావం పడకుండా ఉండేందుకు సోషల్ మీడియాను దూరంగా ఉంచినట్లు గంభీర్ వెల్లడించారు. ఆటగాళ్లు, జట్టుపై భారీ అంచనాలు ఉన్నప్పుడు ఒత్తిడి పెరుగుతుందని, అందుకే అలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నామని చెప్పారు.

తాను సోషల్ మీడియాకు జవాబుదారీ కాదని, తన ఆటగాళ్లు మరియు క్రికెట్ అభిమానులకే బాధ్యత వహిస్తానని గంభీర్ స్పష్టం చేశారు. జట్టు ప్రయోజనాల కోసం తీసుకునే నిర్ణయాల్లో తప్పులు జరిగితే అంగీకరిస్తానని, వాటి నుంచి నేర్చుకుని ముందుకు సాగుతానని తెలిపారు.

Gautam GambhirKirti AzadT20 World Cup
హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X