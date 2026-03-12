Jasprit Bumrah: బిగ్ బ్రేకింగ్ ..టీ20లకు బుమ్రా గుడ్ బై..?
వచ్చే 18 నెలల పాటు టీ20లకు దూరంగా ఉండనున్న జస్ప్రీత్ బుమ్రా. 2027 వన్డే వరల్డ్ కప్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని బీసీసీఐ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై పూర్తి సమాచారం మీ కోసం.
Jasprit Bumrah T20 break: జస్ప్రీత్ బుమ్రా... ఈ పేరు వింటేనే ప్రత్యర్థి బ్యాటర్ల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెడుతాయి. తన అద్భుతమైన యార్కర్లు, కట్టుదిట్టమైన బౌలింగ్తో ప్రపంచ క్రికెట్ను శాసిస్తున్న ఈ నేషనల్ ట్రెజర్ ఇప్పుడు ఒక సంచలన నిర్ణయం వైపు అడుగులు వేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. 2026 టీ20 ప్రపంచ కప్లో భారత్ విజేతగా నిలవడంలో బుమ్రా కీలక పాత్ర పోషించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే, ఇప్పుడు వినిపిస్తున్న వార్త ఫ్యాన్స్ను కొంత షాక్కు గురిచేస్తున్నా, టీమ్ ఇండియా భవిష్యత్తు ప్రణాళికలను చూస్తే ఇది ఒక మాస్టర్ ప్లాన్లా కనిపిస్తోంది.
టీ20లకు బుమ్రా బ్రేక్.. ఎందుకంటే?
వచ్చే 18 నెలల పాటు బుమ్రా టీ20 ఫార్మాట్కు దూరంగా ఉండే అవకాశం ఉందని బీసీసీఐ వర్గాల సమాచారం. ఇది రిటైర్మెంట్ కాదు, కేవలం వర్క్లోడ్ మేనేజ్మెంట్లో భాగంగా తీసుకున్న వ్యూహాత్మక నిర్ణయం మాత్రమే. 2027లో జరగనున్న వన్డే ప్రపంచ కప్పైనే ఇప్పుడు భారత్ పూర్తి దృష్టి సారించింది. ఈ మెగా టోర్నమెంట్లో బుమ్రా సేవలు అత్యంత కీలకం కాబట్టి, అతడిని శారీరకంగా, మానసికంగా సిద్ధం చేసేందుకే బీసీసీఐ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం.
2027 వన్డే వరల్డ్ కప్
దాదాపు ఏడాదిన్నర తర్వాత జరగనున్న ఈ వన్డే ప్రపంచ కప్ను దక్షిణాఫ్రికా, జింబాబ్వే , నమీబియా దేశాలు సంయుక్తంగా నిర్వహించనున్నాయి.మొత్తం 14 జట్లు ఈ టోర్నీలో తలపడనున్నాయి. మొత్తం 54 మ్యాచ్లు జరగనుండగా, అందులో 44 మ్యాచ్లకు దక్షిణాఫ్రికా ఆతిథ్యం ఇస్తుంది. మిగిలిన 10 మ్యాచ్లు జింబాబ్వే, నమీబియా వేదికలుగా జరగనున్నాయి.ఇది 2003 ప్రపంచ కప్ తరహాలో జరగనుంది, ఇందులో రెండు గ్రూపులుగా జట్లు విడిపోయి, సూపర్ సిక్స్, సెమీ ఫైనల్స్, ఫైనల్ దశల్లో తలపడతాయి.
బీసీసీఐ వ్యూహం ఏమిటి?
బుమ్రా వయస్సు, ఫిట్నెస్ చరిత్రను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే.. అతను అన్ని ఫార్మాట్లలోనూ ఆడుతూ అలసిపోవడం జట్టుకు నష్టం చేకూరుస్తుంది. అందుకే, అతడిని వన్డేలు, టెస్టులకే పరిమితం చేసి, కీలకమైన 50 ఓవర్ల ప్రపంచ కప్ కోసం పదును పెట్టాలని టీమ్ మేనేజ్మెంట్ భావిస్తోంది. బుమ్రా కూడా ఈ నిర్ణయానికి సానుకూలంగానే ఉన్నాడని తెలుస్తోంది. ఏదేమైనా, బుమ్రా టీ20ల్లో లేకపోవడం అభిమానులకు లోటుగానే అనిపించవచ్చు. కానీ, 2027లో వరల్డ్ కప్ గెలవాలనే భారత్ కల సాకారం కావాలంటే, మన బూమ్ బూమ్ బుమ్రా గరిష్టంగా ఫిట్గా ఉండటమే అత్యంత ముఖ్యం.