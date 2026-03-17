Parabhava Nama Samvatsaram: పరాభవ నామ సంవత్సర శుభ ముహూర్తాల లిస్ట్ ఇదే..!
Parabhava Nama Samvatsaram: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరంలో వివాహాలు, గృహప్రవేశాలు , ఇతర శుభకార్యాలకు సంబంధించిన పూర్తి ముహూర్తాల వివరాలు ఇవే.
Parabhava Nama Samvastaram: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం అడుగుపెడుతున్న వేళ, ప్రతి ఇంటా శుభకార్యాల సందడి మొదలవ్వబోతోంది. పెళ్లి చూపుల నుంచి గృహప్రవేశం వరకు, వ్యాపార ఆరంభం నుంచి ఉపనయనం వరకు మనం చేసే ప్రతి పని వెనుక ఒక బలమైన నమ్మకం ఉంటుంది. అదే మంచి ముహూర్తం. కాలం ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండదు, అందుకే శాస్త్రోక్తంగా ఏ సమయం దైవబలం కలిగి ఉందో తెలుసుకోవడం మన సంప్రదాయంలో ఒక భాగం. రాబోయే ఏడాదిలో మీ ఇంటా జరిగే శుభకార్యాలకు ఏ రోజులు కలిసి వస్తాయి, ఏ సమయాల్లో ఆగాల్సి ఉంటుంది అనే అంశాలను ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.
ముందుగా 'మౌఢ్యమి' లేదా 'మూఢం' గురించి తెలుసుకోవాలి. గ్రహాలు సూర్యుడికి అత్యంత సమీపంలోకి వచ్చినప్పుడు వాటి ప్రభావం క్షీణిస్తుంది. ముఖ్యంగా శుభకార్యాలకు కారకులైన గురు, శుక్ర గ్రహాలకు మూఢం ఏర్పడినప్పుడు వివాహాలు, గృహప్రవేశాలు వంటివి నిషిద్ధం. ఈ ఏడాది జులై 15 నుంచి ఆగస్టు 14 వరకు నెల రోజుల పాటు గురు మౌఢ్యమి ఉంటుంది. అలాగే అక్టోబర్ 19 నుంచి అక్టోబర్ 29 వరకు పది రోజుల పాటు శుక్ర మౌఢ్యమి ఉంటుంది. ఈ రెండు కాలాల్లో పెద్దలు శుభకార్యాలను వాయిదా వేయమని సూచిస్తారు.
ఇక గ్రహణాల విషయానికి వస్తే, ఈ ఏడాది భారతీయులకు ఒక ఊరట లభించింది. ఈ సంవత్సరంలో దేశంలో కంటికి కనిపించే సూర్య, చంద్ర గ్రహణాలు ఏవీ లేవు. అయితే 2027 ఫిబ్రవరి 21న అర్ధరాత్రి వేళ గణిత పరంగా ఒక ప్రచ్ఛాయ చంద్రగ్రహణం నమోదవుతుంది. ఇది కంటికి నేరుగా కనిపించదు కాబట్టి, శాస్త్రపరమైన గ్రహణ నియమాలు దీనికి వర్తించవు. కాబట్టి గ్రహణ పీడనల భయం లేకుండా పండుగలను జరుపుకోవచ్చు.
మన తెలుగువారి పెద్ద పండుగ సంక్రాంతి విషయంలో ఈసారి చిన్న మార్పు ఉంది. సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించే సమయాన్ని బట్టి జనవరి 15న సంక్రాంతి పండుగను జరుపుకోవాలని పండితులు నిర్ణయించారు. జనవరి 14వ తేదీ అర్ధరాత్రి తర్వాత సంక్రమణం జరుగుతున్నందున, మరుసటి రోజు అంటే 15వ తేదీ ఉదయం స్నాన దానాదులు చేయడం అత్యంత పుణ్యప్రదం. అలాగే మే 4 నుంచి మే 29 వరకు వాస్తు కర్తరి సమయం ఉంటుంది. ఈ కాలంలో కొత్త ఇంటి నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేయడం వంటి వాస్తు పనులు చేయకూడదు.
పుణ్య నదుల స్నానాలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చే వారికి ఈ ఏడాది యమునా నది పుష్కరాలు రాబోతున్నాయి. జూన్ 2 నుంచి జూన్ 13 వరకు యమునా నది తీరంలో ఈ పుష్కర వేడుకలు జరుగుతాయి. ఇదే సమయంలో జూన్, అక్టోబర్, నవంబర్ మరియు వచ్చే ఏడాది మార్చి నెలల్లో వచ్చే శనిత్రయోదశి రోజులు శని దోష నివారణకు అత్యంత అనుకూలమైనవి.
శుభ ముహూర్తాల సందడి చైత్ర మాసం అంటే మార్చి చివరి నుంచే ప్రారంభమవుతుంది. వైశాఖ మాసంలో ఏప్రిల్, మే నెలల్లో వివాహాలకు, గృహప్రవేశాలకు అత్యధికంగా ముహూర్తాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మే నెలలో 6 నుంచి 11వ తేదీ వరకు వరుసగా పెళ్లిళ్ల బాజాలు మోగనున్నాయి. ఆషాఢ మాసం మరియు మౌఢ్యమి ముగిశాక, శ్రావణ మాసంలో ఆగస్టు 15 తర్వాత మళ్లీ ముహూర్తాలు మొదలవుతాయి. కార్తిక మాసంలో నవంబర్ 12 నుంచి 22 వరకు, మాఘ మాసంలో ఫిబ్రవరి నెలలో, ఫాల్గుణ మాసంలో మార్చి నుంచి ఏప్రిల్ వరకు శుభకార్యాలకు చక్కని రోజులు ఉన్నాయి.
ఈ విధంగా శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరంలో ప్రకృతి వైపరీత్యాల కంటే దైవికమైన శుభ ముహూర్తాలే ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. సరైన సమయాన్ని ఎంచుకుని, శాస్త్రబద్ధంగా ముందడుగు వేస్తే ఈ ఏడాది మీ ఇంట్లో జరిగే ప్రతి కార్యక్రమం విజయవంతం కావడమే కాకుండా, సుఖ సంతోషాలను నింపుతుంది.