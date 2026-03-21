Vastu Tips: ఇంట్లో ఈ సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయా? కారణం ఈ వాస్తు లోపాలు కావొచ్చు.
Vastu Tips: ఇంటిలో ప్రశాంతత, ఆరోగ్యం, సంతోషం ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. అందుకే చాలామంది వాస్తు శాస్త్రాన్ని నమ్ముతారు. ఇంటి నిర్మాణం, గదుల దిశలు, వస్తువుల అమరిక వాస్తు నియమాలకు సరిపోకపోతే ప్రతికూల ప్రభావాలు కనిపించవచ్చని వాస్తు నిపుణులు చెబుతుంటారు.
Vastu Tips: ఇంటిలో ప్రశాంతత, ఆరోగ్యం, సంతోషం ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. అందుకే చాలామంది వాస్తు శాస్త్రాన్ని నమ్ముతారు. ఇంటి నిర్మాణం, గదుల దిశలు, వస్తువుల అమరిక వాస్తు నియమాలకు సరిపోకపోతే ప్రతికూల ప్రభావాలు కనిపించవచ్చని వాస్తు నిపుణులు చెబుతుంటారు. అలాంటి కొన్ని వాస్తు లోపాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కుటుంబంలో తరచూ గొడవలు జరుగుతున్నాయా?
ఇంట్లో చిన్న విషయాలకే పెద్ద వాదనలు జరగడం, కుటుంబ సభ్యుల మధ్య అపార్థాలు పెరగడం కొన్నిసార్లు వాస్తు అసమతుల్యత వల్ల జరుగుతుందని చెబుతారు. ముఖ్యంగా లివింగ్ రూమ్, బెడ్ రూమ్ అమరికలు కుటుంబ సంబంధాలపై ప్రభావం చూపుతాయని నిపుణుల అభిప్రాయం. గదిలో అద్దాలను తప్పుగా అమర్చడం, మంచం దిశ సరైన విధంగా లేకపోవడం వంటి అంశాలు కూడా ఈ సమస్యకు కారణమవుతాయని చెబుతారు.
ఏం చేయాలి?
లివింగ్ రూమ్లో అద్దాలను నేరుగా ఒకదానికొకటి ఎదురుగా పెట్టకూడదు. బెడ్ రూమ్లో మంచం తల తూర్పు లేదా ఉత్తరం వైపు ఉండేలా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. అద్దంలో మంచం ప్రతిబింబం పడకుండా చూసుకోవడం మంచిది.
ఇంట్లో ఆరోగ్య సమస్యలు తగ్గడం లేదంటే?
కుటుంబ సభ్యులకు తరచుగా అలసట, తలనొప్పి, నిద్రలేమి, జీర్ణ సమస్యలు రావడం కూడా కొందరు వాస్తు లోపానికి సంకేతంగా భావిస్తారు. ఇంట్లో గాలి సరైన విధంగా రాకపోవడం, గదుల అమరిక తగిన విధంగా లేకపోవడం ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపవచ్చని అంటారు. ముఖ్యంగా బెడ్ రూమ్, కిచెన్, బాత్రూమ్ల స్థానాలు సరిగా లేకపోతే ఇలాంటి సమస్యలు ఎక్కువగా కనిపించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఏం చేయాలి?
బెడ్ రూమ్ను తూర్పు లేదా ఉత్తరం వైపు ఉండేలా ఏర్పాటు చేయాలి. వంటగదిలో పొయ్యి దిశ సరిచూసుకోవాలి.
ఇంట్లో తగినంత గాలి, వెలుతురు వచ్చేలా కిటికీలు ఉంచాలి.
ఎంత కష్టపడినా ఆర్థిక సమస్యలేనా?
కొంతమంది ఎంత పని చేసినా డబ్బు నిలవడం లేదని బాధపడుతుంటారు. వ్యాపారంలో లాభాలు తగ్గడం, ఖర్చులు పెరగడం వంటి సమస్యలు కూడా వాస్తు ప్రభావంగా భావించే వారు ఉన్నారు. ముఖ్యంగా డబ్బు పెట్టే స్థానం, పని చేసే టేబుల్ అమరిక సరైన దిశలో లేకపోతే ఆర్థిక వ్యవహారాలపై ప్రభావం ఉంటుందని అంటారు.
ఏం చేయాలి?
డబ్బు పెట్టే లాకర్ లేదా మని బ్యాగ్ ఉత్తరం వైపున ఉంచడం మంచిదని చెబుతారు. పని చేసే టేబుల్ తూర్పు లేదా ఉత్తరం వైపు ముఖంగా ఉండాలి. ఇంటి లోపల ఎప్పుడూ శుభ్రత ఉండేలా చూసుకోవాలి.
ఇంట్లో వస్తువులు పదే పదే చెడిపోతున్నాయా?
టీవీ, ఫ్రిజ్, వాషింగ్ మెషిన్, నీటి పైపులు వంటి గృహోపకరణాలు తరచూ చెడిపోతే కూడా కొందరు వాస్తు లోపంతో సంబంధం ఉందని భావిస్తారు. అలాగే గోడల్లో పగుళ్లు రావడం, తడి సమస్యలు కనిపించడం కూడా ఇంటి నిర్మాణంలో అసమతుల్యతను సూచించవచ్చని చెబుతారు.
ఏం చేయాలి?
ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను సరిగ్గా అమర్చాలి. గోడల్లో పగుళ్లు ఉంటే వెంటనే మరమ్మత్తు చేయించాలి. గదుల్లో తగినంత వెలుతురు ఉండేలా ఏర్పాటు చేయాలి.
ఇంట్లో ప్రశాంతంగా అనిపించకపోతే?
కొన్నిసార్లు ఇంట్లో ఉండాలనే ఆసక్తి తగ్గిపోవడం, ఎప్పుడూ ఒత్తిడి ఉన్నట్టుగా అనిపించడం కూడా వాతావరణ ప్రభావం కావచ్చు. గదుల్లో చాలా గాఢమైన రంగులు వేయడం, ఫర్నిచర్ సరైన విధంగా అమర్చకపోవడం వంటి కారణాలు దీనికి కారణమవుతాయి.
ఏం చేయాలి?
ఇంటిని ఎప్పుడూ శుభ్రంగా ఉంచాలి. గదుల్లో లైట్ కలర్స్ ఉపయోగించడం మంచిది. ఇంట్లో చిన్న మొక్కలు, పూలతో అలంకరించడం వాతావరణాన్ని సానుకూలంగా మార్చుతుంది.
గమనిక: వాస్తు శాస్త్రం అనేది చాలా మంది విశ్వసించే సంప్రదాయ విధానం. ఇంట్లో కనిపించే కొన్ని పరిస్థితులు వాస్తు అసమతుల్యతకు సంకేతాలుగా భావిస్తారు. అయితే ఇందులో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని రీడర్స్ గమించాలి.