Vastu Tips: బాత్రూమ్ విషయంలో ఈ తప్పులు చేస్తున్నారా.? మూల్యం చెల్లించాల్సిందే
Vastu Tips: ఇంట్లో ప్రతి గది నిర్మాణం, అందులో ఉండే వస్తువులు వాస్తు ప్రకారం ఉండాలని వాస్తు నిపుణులు చెబుతుంటారు. ముఖ్యంగా బాత్రూం విషయంలో మరింత జాగ్రత్త అవసరం అని అంటారు. బాత్రూంలో కొన్ని వస్తువులను ఉంచకూడదని వాస్తు సూచనలు చెబుతున్నాయి. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
తడి బట్టలు ఎక్కువసేపు ఉంచొద్దు
చాలామంది స్నానం చేసిన తర్వాత తడి బట్టలను బాత్రూంలోనే అలాగే వదిలేస్తారు. వాస్తు పరంగా ఇది మంచిది కాదని చెబుతారు. తడి దుస్తులు ఎక్కువసేపు అక్కడ ఉండటం వల్ల ప్రతికూల శక్తి పెరుగుతుందని నమ్మకం. అందుకే స్నానం చేసిన వెంటనే బట్టలను బయటకు తీసి ఉతికి ఆరబెట్టడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
ఖాళీ బకెట్ ఉంచడం మంచిది కాదట
బాత్రూంలో ఖాళీగా ఉన్న బకెట్ను అలాగే ఉంచడం కూడా మంచిది కాదని వాస్తు నిపుణులు చెబుతారు. ఖాళీ పాత్రలు దురదృష్టానికి సంకేతంగా భావిస్తారు. అందుకే బకెట్ను పూర్తిగా ఖాళీగా ఉంచకుండా కొద్దిగా నీరు ఉండేలా చూసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తారు. ఇది ఇంట్లో సానుకూల వాతావరణాన్ని కొనసాగించడంలో సహాయపడుతుందని చెబుతారు.
విరిగిన అద్దాలు ప్రమాదకరం
బాత్రూంలో అద్దం సాధారణంగా ఉండే వస్తువే. కానీ అది విరిగిపోయినట్లయితే వెంటనే తొలగించడం మంచిది.
విరిగిన అద్దం ఇంటి వాతావరణంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందని వాస్తు నమ్మకం. ముఖ్యంగా ఆర్థిక విషయాల్లో ఇబ్బందులు రావడానికి ఇది కారణం కావచ్చని కొందరు చెబుతారు. అందుకే అద్దం దెబ్బతిన్నట్లయితే వెంటనే మార్చేయడం ఉత్తమం.
పాత చెప్పులు బాత్రూంలో పెట్టొద్దు
కొంతమంది పాత చెప్పులు లేదా ఉపయోగించని చెప్పులను బాత్రూంలో ఉంచే అలవాటు ఉంటుంది. వాస్తు ప్రకారం ఇది మంచిది కాదని చెబుతారు. ఇలాంటి వస్తువులు ప్రతికూల శక్తిని ఆకర్షిస్తాయని నమ్మకం. అందుకే తెగిపోయిన లేదా పనికిరాని చెప్పులను వెంటనే బయటకు తీసి పారేయడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
బాత్రూం దగ్గర మొక్కలు ఉండకపోవడం మంచిది
కొన్ని ఇళ్లలో బాత్రూం చుట్టూ అలంకరణ కోసం చిన్న మొక్కలు పెడతారు. అయితే వాస్తు దృష్టిలో ఇది కూడా అంత మంచిది కాదని చెబుతారు. మొక్కలు తడి ప్రదేశాల్లో ఉండటం వల్ల నెగటివ్ ఎనర్జీ పెరిగే అవకాశం ఉందని నమ్మకం. అందుకే బాత్రూం చుట్టూ మొక్కలు పెట్టకుండా వేరే ప్రదేశాల్లో పెంచడం మంచిదని వాస్తు నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
గమనిక: పైన తెలిపిన వివరాలు ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా అందించడమైంది. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని రీడర్స్ గమనించాలి.