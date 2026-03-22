Tirupati: కోదండరాముడి బ్రహ్మోత్సవాలు హనుమంత వాహనంపై స్వామివారి విహారం!

Tirupati: కోదండరాముడి బ్రహ్మోత్సవాలు హనుమంత వాహనంపై స్వామివారి విహారం!

Tirupati; తిరుపతి శ్రీ కోదండరామస్వామి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఆరో రోజు అత్యంత వైభవంగా సాగుతున్నాయి. సీతాలక్ష్మణ సమేత ఉత్సవమూర్తులకు శాస్త్రోక్తంగా స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించారు.

హెచ్ఎంటీవీ డెస్క్
Published on: 22 March 2026 5:15 PM IST
Tirupati
X

Tirupati: కోదండరాముడి బ్రహ్మోత్సవాలు హనుమంత వాహనంపై స్వామివారి విహారం!

తిరుపతి: ఆధ్యాత్మిక నగరి తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఆరో రోజుకు చేరుకున్నాయి. ఉదయం నుంచే ఆలయంలో వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా, శాస్త్రోక్తంగా కొనసాగుతున్నాయి.

హనుమంత వాహన సేవ:

బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఆరో రోజు ఉదయం 8 గంటలకు స్వామివారు తన పరమ భక్తుడైన హనుమంతుని వాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. గజరాజులు, వృషభాలు, అశ్వాలు ముందు కదులుతుండగా.. భజన బృందాల కోలాటాలు, మంగళవాయిద్యాల నడుమ స్వామివారు ఆలయ నాలుగు మాడవీధుల్లో విహరించారు. భక్తులు అడుగడుగునా కర్పూర హారతులు సమర్పించి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు.

శాస్త్రోక్తంగా స్నపన తిరుమంజనం:

వాహన సేవ అనంతరం ఉదయం 10.30 గంటల నుంచి శ్రీ సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీకోదండ రామచంద్ర ఉత్సవమూర్తులకు స్నపన తిరుమంజనం వేడుకగా జరిగింది. పాలు, పెరుగు, తేనె, కొబ్బరినీళ్లు, పసుపు మరియు చందనాలతో స్వామి, అమ్మవార్లకు విశేష అభిషేకం నిర్వహించారు. ఈ వేడుకను చూసేందుకు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు.

రాత్రి గజ వాహన సేవ:

ఉత్సవాల్లో భాగంగా రాత్రి 7 గంటల నుంచి 8.30 గంటల వరకు రాములవారు గజ వాహనంపై భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు. ఈ వాహన సేవలో తిరుమల శ్రీశ్రీశ్రీ పెద్దజీయర్‌స్వామి, డిప్యూటీ ఈవో నాగరత్న, టెంపుల్ ఇన్‌స్పెక్టర్ సురేష్, ఆలయ అర్చకులు మరియు పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొని స్వామివారి కృపకు పాత్రులయ్యారు.

హెచ్ఎంటీవీ డెస్క్

హెచ్ఎంటీవీ డెస్క్

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X