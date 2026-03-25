TTD Srivari Seva: శ్రీవారి సేవకు దరఖాస్తు చేయాలనుకుంటున్నారా? అర్హతలు, రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ పూర్తి వివరాలివే!
TTD Srivari Seva online booking 2026: తిరుమల శ్రీవారి సేవలో పాల్గొనాలనుకుంటున్నారా? రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ, అర్హతలు మరియు వసతి వివరాలు పూర్తిగా మీకోసం.
Tirumala Srivari Seva Online Booking 2026: కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకోవడమే కాకుండా, ఆ స్వామి సన్నిధిలో భక్తులకు సేవ చేయాలనుకునే వారికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) అద్భుత అవకాశం కల్పిస్తోంది. 'శ్రీవారి సేవ' పేరుతో నిర్వహిస్తున్న ఈ స్వచ్ఛంద సేవకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, అర్హతలు మరియు దరఖాస్తు విధానం మీకోసం..
వివిధ రకాల సేవలు - అర్హతలు:
సేవలో పాల్గొనాలనుకునే వారు తప్పనిసరిగా హిందువులై ఉండాలి. స్త్రీ, పురుషులు విడివిడిగా లేదా 10-15 మంది బృందంగా వెళ్లవచ్చు.
శ్రీవారి సేవ (జనరల్): 18 నుండి 60 ఏళ్ల లోపు వారు అర్హులు. బ్రహ్మోత్సవాలు వంటి పర్వదినాల్లో 50 ఏళ్ల వరకు మాత్రమే అనుమతి.
పరకామణి సేవ: 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణత తప్పనిసరి. ఉద్యోగులకు 25-65 ఏళ్లు, ఇతరులకు 25-60 ఏళ్ల వయస్సు ఉండాలి.
నవనీత సేవ: ఇది కేవలం మహిళలకు (35-50 ఏళ్లు) మాత్రమే. గోశాలలో 7 రోజుల పాటు సేవ చేయాల్సి ఉంటుంది.
సీనియర్ సేవకులు: 45-60 ఏళ్ల వారు 15 రోజుల నుండి 3 నెలల వరకు సేవ చేసే వెసులుబాటు ఉంది.
డ్రెస్ కోడ్ తప్పనిసరి:
సేవకులు క్రమశిక్షణతో కూడిన వస్త్రధారణ పాటించాలి.
మహిళలు: కాషాయ రంగు చీర, మెరూన్ రంగు జాకెట్టు.
పురుషులు: తెల్లని షర్టు మరియు పంచె.
ఆన్లైన్ నమోదు ప్రక్రియ ఇలా..
♦ TTD అధికారిక వెబ్సైట్ ttddevasthanams.ap.gov.in లేదా మొబైల్ యాప్ను సందర్శించండి.
♦ 'Srivari Seva' ఆప్షన్ను ఎంచుకుని, మొబైల్ నంబర్ మరియు OTPతో లాగిన్ అవ్వండి.
♦ ప్రతి నెల చివరి వారంలో, రాబోయే 3 నెలల కోటా విడుదల చేస్తారు. మీకు నచ్చిన తేదీని ఎంచుకోండి.
♦ ఆధార్ కార్డు వివరాలు, ఫోటో మరియు చిరునామా నమోదు చేసి దరఖాస్తును పూర్తి చేయండి.
వసతి మరియు ఇతర సౌకర్యాలు:
ఎంపికైన సేవకులకు తిరుమలలోని సేవాసదన్-1 (మహిళలు), సేవాసదన్-2 (పురుషులు) లో ఉచిత వసతి కల్పిస్తారు. రోజుకు 4 నుండి 6 గంటల పాటు 7 రోజుల సేవ ఉంటుంది. ఎవరికి ఏ విభాగంలో సేవ కేటాయించాలనేది లక్కీ డిప్ ద్వారా నిర్ణయిస్తారు.
శ్రీవారి సేవ - తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. శ్రీవారి సేవలో పాల్గొనడానికి వయోపరిమితి ఎంత?
సాధారణ శ్రీవారి సేవకు 18 నుండి 60 ఏళ్ల లోపు వారు అర్హులు. అయితే, బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో 50 ఏళ్ల లోపు వారికే ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. పరకామణి సేవకు గరిష్టంగా 65 ఏళ్ల వరకు అనుమతిస్తారు.
2. సేవ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ఏదైనా రుసుము చెల్లించాలా?
లేదు, శ్రీవారి సేవ పూర్తిగా ఉచితం మరియు స్వచ్ఛందమైనది. దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి లేదా సేవ చేయడానికి ఎవరికీ ఎటువంటి డబ్బు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు.
3. సేవకుల వస్త్రధారణ (Dress Code) ఎలా ఉండాలి?
పురుషులు తప్పనిసరిగా తెల్లని ధోవతి (పంచె) మరియు తెల్లని షర్టు ధరించాలి. మహిళలు కాషాయ రంగు (Saffron) చీర మరియు మెరూన్ రంగు బ్లౌజ్ ధరించాలి.
4. ఆన్లైన్ కోటా ఎప్పుడు విడుదల చేస్తారు?
సాధారణంగా ప్రతి నెల చివరి వారంలో, రాబోయే మూడు నెలలకు సంబంధించిన సేవా కోటాను టీటీడీ అధికారిక వెబ్సైట్లో విడుదల చేస్తుంది. భక్తులు ముందుగానే రిజిస్టర్ చేసుకుని స్లాట్ బుక్ చేసుకోవాలి.
5. సేవ సమయంలో తిరుమలలో వసతి కల్పిస్తారా?
అవును, ఎంపికైన సేవకులకు తిరుమలలోని 'శ్రీవారి సేవా సదన్' భవనాల్లో ఉచిత వసతి మరియు భోజన సదుపాయం కల్పిస్తారు. మహిళలకు, పురుషులకు విడివిడిగా వసతి గదులు ఉంటాయి.
6. సేవ పూర్తయిన తర్వాత స్వామివారి దర్శనం ఉంటుందా?
అవును, నిర్ణీత రోజుల సేవను విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన సేవకులకు టీటీడీ ప్రత్యేకంగా శ్రీవారి ఉచిత దర్శన భాగ్యాన్ని కల్పిస్తుంది.
