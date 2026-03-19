Srisailam: ఉగాది వేళ శ్రీశైల క్షేత్రంలో అద్భుత దృశ్యాలు..ఒళ్లు గగ్గుర్పొడిచే భక్తి విన్యాసాలు!

Srisailam: శ్రీశైలం మహాక్షేత్రంలో ఉగాది పండుగ వేళ వీరశైవ భక్తులు అగ్నిగుండ ప్రవేశం చేసి, ఇనుప చువ్వలతో విన్యాసాలు చేశారు. వళ్లు గగ్గుర్పొడిచేలా సాగిన ఈ భక్తి ఘట్టం భక్తులను విస్మయానికి గురిచేసింది.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 19 March 2026 4:13 PM IST
శ్రీశైలం: ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగం, అష్టాదశ శక్తిపీఠంగా విరాజిల్లుతున్న శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో ఉగాది మహోత్సవాలు పరాకాష్టకు చేరుకున్నాయి. వేడుకల్లో భాగంగా నిర్వహించిన ‘వీరాచార విన్యాసాలు’ మరియు ‘అగ్నిగుండ ప్రవేశం’ భక్తులను భక్తి తన్మయంలో ముంచెత్తాయి. తమ ఇలవేల్పు మల్లికార్జున స్వామిని, ఆడపడుచు భ్రమరాంబికా దేవిని దర్శించుకునేందుకు వచ్చిన వేలాది మంది కన్నడ భక్తులు (శివభక్తులు) ఈ సాహసోపేతమైన మొక్కులను తీర్చుకున్నారు.

అగ్నిగుండ ప్రవేశం – అచంచల విశ్వాసం

ఉగాదికి ముందు రోజు రాత్రి ఆలయ ఈవో మరియు అర్చకుల సమక్షంలో అగ్నిగుండానికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం ‘హరహర మహాదేవ’ అంటూ నినదిస్తూ వందలాది మంది వీరశైవ భక్తులు ధైర్యంగా అగ్నిగుండంలో నడిచారు. కణకణలాడే నిప్పులపై వారు నడుస్తున్న దృశ్యం భక్తులకు కనువిందు చేయడమే కాకుండా వారి అచంచల భక్తిని చాటిచెప్పింది.

ఇనుప చువ్వలతో భీకర విన్యాసాలు

ఈ ఉత్సవంలో కన్నడిగులు ప్రదర్శించిన వీరాచార విన్యాసాలు అత్యంత ఆశ్చర్యకరంగా సాగాయి: శరీర భాగాల్లో ఇనుప చువ్వలు: భక్తులు తమ నోరు, బుగ్గలు, చేతులు, మరియు నుదిటి భాగాలలో పదునైన ఇనుప చువ్వలను గుచ్చుకుని భక్తిని చాటుకున్నారు. భక్తి నృత్యాలు: చువ్వలు గుచ్చుకున్న స్థితిలోనే డోలు వాయిద్యాల నడుమ తన్మయత్వంతో నృత్యాలు చేశారు.

చారిత్రక నేపథ్యం: పూర్వం శివుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి భక్తులు తమ శరీర భాగాలనే సమర్పించేవారని, దానికి గుర్తుగానే నేటికీ ఈ సంప్రదాయం కొనసాగుతోందని క్షేత్ర పురాణం చెబుతోంది.

ఈ అపురూప దృశ్యాలను వీక్షించిన సాధారణ భక్తులు ఆశ్చర్యానికి గురవ్వడంతో పాటు, ఆ మల్లికార్జున స్వామి శక్తిని తలుచుకుంటూ భక్తి పారవశ్యంలో మునిగిపోయారు.

Srisailam Ugadi UtsavamVeerashaiva RitualsReligious Traditions of India.Srisailam Temple News
