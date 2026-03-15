Numerology: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు మోసపోయే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.. కానీ
Numerology: న్యూమరాలజీ ప్రకారం ప్రతి వ్యక్తి జన్మించిన తేదీ నుంచి వచ్చే మూలాంకం (Birth Number) అతని స్వభావం, ఆలోచనా విధానం, ఇతరులపై నమ్మకం పెట్టుకునే తీరు వంటి అంశాలపై ప్రభావం చూపుతుందని చెబుతారు. న్యూమరాలజీ ప్రకారం ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు త్వరగా మోసపోయే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
మూలాంకం అంటే ఏమిటి?
న్యూమరాలజీలో మూలాంకం అనేది వ్యక్తి పుట్టిన తేదీ ఆధారంగా లెక్కించే సంఖ్య. ఉదాహరణకు 2, 6, 9, 3 వంటి సంఖ్యలు. ఈ సంఖ్య వ్యక్తి ఆలోచన, భావోద్వేగాలు, సంబంధాలను చూసే విధానంపై ప్రభావం చూపుతుందని నమ్మకం. కొంతమంది చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు. కానీ మరికొంతమంది భావోద్వేగంగా ఉండటం వల్ల ఇతరుల నిజమైన ఉద్దేశాలను గుర్తించలేకపోతారు. అందుకే కొన్నిసార్లు వారు మోసపోతారు.
మూలాంకం 2 – భావోద్వేగంతో ఉంటారు
మూలాంకం 2 ఉన్నవారు చాలా సున్నిత మనస్కులు. ఇతరుల భావాలను గౌరవిస్తారు. ఎవరికైనా త్వరగా దగ్గరవుతారు. ఇలాంటి వ్యక్తులు ఎదుటివారి మాటలను పూర్తిగా నమ్మేస్తారు. చాలా సార్లు తమ అంతర్మథనాన్ని పట్టించుకోకుండా ఇతరుల కోసం ఆలోచిస్తారు. అందుకే కొన్నిసార్లు వారు మోసపోవాల్సిన పరిస్థితులు వస్తాయి.
మూలాంకం 6 – ప్రేమ, సంబంధాలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం
మూలాంకం 6 ఉన్నవారు ప్రేమ, కుటుంబం, సంబంధాలను చాలా విలువగా భావిస్తారు. ఎదుటివారిని సంతోషంగా ఉంచేందుకు తమ అవసరాలను కూడా పక్కన పెడతారు. తాము నిజాయితీగా ఉంటే ఎదుటివారు కూడా అలాగే ఉంటారని అనుకుంటారు. కానీ కొన్నిసార్లు ఇదే ఆలోచన వాళ్లకు సమస్యగా మారుతుంది. దాంతో వారు మోసపోవాల్సి వస్తుంది.
మూలాంకం 9 – మంచి మనసుతో ఉండే సహాయక స్వభావం
మూలాంకం 9 ఉన్నవారు చాలా మంచి మనసు కలిగినవారు. ఇతరులకు సహాయం చేయడం వీరి సహజ స్వభావం.
ప్రతి వ్యక్తిలో మంచి లక్షణాలు ఉన్నాయని నమ్ముతారు. అందుకే కొన్నిసార్లు చతురతగా వ్యవహరించే వ్యక్తుల అసలు స్వభావాన్ని గుర్తించలేరు. దాంతో భావోద్వేగంగా బాధపడే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది.
మూలాంకం 3 – అందరితో త్వరగా కలిసిపోయే వ్యక్తులు
మూలాంకం 3 ఉన్నవారు చాలా సామాజిక స్వభావం కలవారు. మాటలతో అందరితో త్వరగా కలిసిపోతారు. ఎదుటివారిని ఎక్కువగా ఆలోచించకుండా నమ్మడం వీరి అలవాటు. కొన్నిసార్లు మాటలపై లేదా హామీలపై మాత్రమే ఆధారపడి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. దాంతో కొంత నష్టం కూడా కలగవచ్చు.
గమనిక: ఈ వివరాలను న్యూమరాలజీ ఉన్న కొన్ని నమ్మకాల ఆధారంగా అందించడమైంది. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని రీడర్స్ గమనించాలి.