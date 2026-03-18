Temple Story: పార్వతీదేవి ప్రతిష్టించిన శివలింగం.. నెమలిరూపంలో ఎక్కడంటే..
Temple Story: మన దేశంలో ఎన్నో దేవాలయాలు ఉన్నాయి. వీటిలో దేని ప్రాముఖ్యత దానిదే. అత్యధిక దేవాలయాలు రాష్ట్రం తమిళనాడు. అందుకే దేవాలయాల భూమి అని పిలుస్తారు. ఇక్కడ దేవాలయాలు చాలా ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉండడమే కాదు.. చాలా దేవాలయాలను దేవతలే స్వయంగా ఏర్పాటు చేశారనే పురాణాలు కూడా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా తమిళనాడులోని శివాలయాలు విపరీతమైన ప్రాచుర్యం పొందడం మాత్రమే కాదు భక్తులకు కొంగు బంగారంలా వర్ధిల్లుతున్నాయి. తమిళనాడులో ఉన్న అరుణాచలేశ్వరుడు, చిదంబరం నటరాజ, మీనాక్షి అమ్మన్ దేవాలయాల వంటి అనేక శైవ దేవాలయాలతో పాటు.. మైలాపూర్ తిరువణ్ణామలైలోని మయూరనాథ స్వామి ఆలయం కూడా ప్రాచుర్యం పొందింది. ప్రాచీనమైన ఈ ఆలయ విశిష్ట పురాణ గాథ, అద్భుతమైన వాస్తుశిల్పం కారణంగా ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని కలిగి ఉంది. ఇది భక్తులకు మాత్రమే కాకుండా చరిత్ర, సంస్కృతి ప్రేమికులకు కూడా ఒక ఆకర్షణీయమైన గమ్యస్థానంగా నిలుస్తోంది. .
ఈ ఆలయం అత్యంత విశిష్టమైన అంశం ఏమిటంటే, ఇక్కడ శివుడిని 'మయూర్నాథ్' రూపంలో పూజిస్తారు. పురాణాల ప్రకారం, పార్వతీ దేవి శివలింగాన్ని నెమలి రూపంలో ఇక్కడ ప్రతిష్ఠించింది. ఇక్కడి స్థల పురాణం ప్రకారం దక్ష ప్రజాపతి చేసిన యజ్ఞం వలన కలిగిన అవమాన భారం నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి, తన ఆత్మను శుద్ధి చేసుకోవడానికి పార్వతీ దేవి తపస్సు చేసింది. ఆ తర్వాత జన్మలో ఆమె నెమలిగా జన్మించి శివుడిని పూజించింది. దీని కారణంగా, 'మయూర్' (నెమలి) + 'నాథ' (శివుడు) అనే పదాల కలయికతో ఈ ఆలయానికి మయూర్నాథ్ అనే పేరు వచ్చింది. ఇక్కడ పార్వతీ దేవిని అభయాంబిక, అభయప్రదాంబిక రూపాల్లో పూజిస్తారు.
మయూరనాథ దేవాలయం తమిళనాడులోని నాగపట్టణం జిల్లాలో గల మైలాడుతురై (పూర్వం మాయవరం) పట్టణంలో ఉంది. అద్భుతమైన తొమ్మిది అంతస్తుల రాజగోపురం, అందమైన శిల్పాలు, సున్నితమైన రాతి చెక్కడాలు, ద్రావిడ శైలి వాస్తుశిల్పం ఈ ఆలయ సౌందర్యాన్ని మరింత పెంచుతాయి. ప్రాచీన శాసనాల ప్రకారం, ఈ ఆలయం క్రీ.శ. 9వ శతాబ్దంలో చోళుల కాలంలో నిర్మించినట్లు తెలుస్తుంది. ఆ కాలపు కళా నైపుణ్యం శిల్పకళ, భవన నిర్మాణంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
స్థానికంగా ప్రచారంలో ఉన్న ఒక కథ ప్రకారం, దక్ష యజ్ఞం సమయంలో యజ్ఞగుండం వేడికి భయపడిన ఒక నెమలి పిల్ల పార్వతీ దేవి ఒడిలో దాక్కుంది. ఆ నెమలిని కాపాడటానికి పార్వతీ దేవి తపస్సు చేసింది. ఆ తపస్సు ఫలితంగా, ఆమె తన తరువాతి జన్మలో నెమలిగా జన్మించి, శివుని ఆశీస్సులు పొంది ఒక శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించింది. ఈ కథ భక్తులలో భక్తి, కరుణ, ఆత్మశుద్ధి సందేశాన్ని తెలియజేస్తుంది.
ఈ ప్రదేశానికి అపారమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యత కూడా ఉంది. ఆలయ ప్రాంగణంలోని ఒక మర్రిచెట్టు కింద పార్వతీ దేవి తపస్సు చేసిందని నమ్ముతారు. సమీపంలోని కావేరీ నది, వృషభ తీర్థం కలిసే ప్రదేశాన్ని 'దక్షిణ త్రివేణి సంగమం' అని పిలుస్తారు. ప్రతి పౌర్ణమి రోజున ఇక్కడ స్నానం చేస్తే పాపాలు తొలగిపోయి మనశ్శాంతి కలుగుతుందని నమ్ముతారు.
మహాశివరాత్రి, కార్తీక మాసం, ఇతర ముఖ్యమైన పండుగల సమయంలో ఈ ఆలయం భక్తులతో కిక్కిరిసి ఉంటుంది. శివనామ జపం, ప్రత్యేక పూజలు, పండుగలు భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని అందిస్తాయి. అందువల్ల, మయూర్నాథ్ ఆలయం కేవలం ఒక చారిత్రక కట్టడం మాత్రమే కాదు, శివ భక్తులకు శాంతి, భక్తి, ఆత్మపరిశీలనకు సజీవ కేంద్రంగా భాసిల్లుతోంది.