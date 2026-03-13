Home ఆధ్యాత్మికంLucky Women Birthdays: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయి భార్య‌గా రావాలంటే రాసి పెట్టుండాలి.. ల‌క్కే ల‌క్కు.

Lucky Women Birthdays: సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం మనం జన్మించిన తేదీ వ్యక్తిత్వం, ఆలోచనా విధానం, జీవిత ప్రయాణంపై ప్రభావం చూపుతుందని న‌మ్ముతారు. కొంతమంది మహిళలు పుట్టిన తేదీ కారణంగా సహజంగా అదృష్టాన్ని, సానుకూల శక్తిని ఆకర్షిస్తారని న్యూమ‌రాల‌జీ చెబుతోంది.

Published on: 13 March 2026 3:54 PM IST
న్యూమ‌రాల‌జీ అంటే ఏంటి.?

సంఖ్యాశాస్త్రం అనేది జన్మతేదీలను ఆధారంగా వ్యక్తుల స్వభావం, భవిష్యత్తు, జీవన మార్గాన్ని అంచనా వేసే పద్ధతి. ప్రతి సంఖ్యకు ఒక ప్రత్యేక గ్రహ ప్రభావం ఉంటుందని ఈ శాస్త్రం చెబుతుంది. ఈ గ్రహాల శక్తి కారణంగా కొంతమంది వ్యక్తులు సహజంగా ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తిత్వం, నాయకత్వం, దయ, జ్ఞానం వంటి లక్షణాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా కొన్ని తేదీల్లో పుట్టిన మహిళలు కుటుంబంలో సానుకూల వాతావరణం తీసుకువస్తారని న‌మ్మ‌కం.

6, 15, 24 తేదీల్లో పుట్టినవారు – శుక్రుడి అనుగ్రహం

6, 15, 24 తేదీల్లో పుట్టిన మహిళలపై శుక్రగ్రహ ప్రభావం ఉంటుందని శాస్త్రం చెబుతుంది. శుక్రుడు సౌందర్యం, ప్రేమ, సుఖసంపదలకు ప్రతీకగా భావిస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన మహిళలు సహజంగా అందం, ఆకర్షణ, సానుభూతి కలిగి ఉంటారు. వారు ఉన్న చోట ప్రేమతో నిండిన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య అనుబంధాన్ని బలంగా ఉంచడంలో వీరు కీలక పాత్ర పోషిస్తారు. ఇలాంటి మహిళలు ఉన్న ఇంటిలో ఆనందం, ఆప్యాయత, సంతోషం ఎక్కువగా ఉంటుందని అనేక మంది విశ్వసిస్తారు.

11, 22 తేదీల్లో పుట్టినవారు – లోతైన ఆలోచన కలిగినవారు

11, 22 తేదీల్లో పుట్టిన మహిళలు ప్రత్యేకమైన ఆలోచనా శక్తి కలిగి ఉంటారని సంఖ్యాశాస్త్ర నిపుణులు చెబుతారు. వీరికి భవిష్యత్తును ముందే అంచనా వేసే అంతరదృష్టి ఉండొచ్చని అంటారు. వీరు సాధారణ విషయాలను కూడా లోతుగా విశ్లేషించే స్వభావం కలిగి ఉంటారు. సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ప్రశాంతంగా ఆలోచించి పరిష్కారం కనుగొనగలరు. కుటుంబ సభ్యులకు సరైన మార్గం చూపడం, మంచి నిర్ణయాలు తీసుకునేలా ప్రోత్సహించడం వీరి ముఖ్య లక్షణంగా భావిస్తారు.

1, 10, 19, 28 తేదీల్లో పుట్టినవారు – నాయకత్వ లక్షణాలు

ఈ తేదీల్లో పుట్టిన మహిళలపై సూర్యుడి ప్రభావం ఉంటుందని చెబుతారు. సూర్యుడు నాయకత్వం, ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసానికి ప్రతీక. అందుకే ఈ తేదీల్లో పుట్టిన మహిళలు సాధారణంగా స్వతంత్ర ఆలోచన కలిగి ఉంటారు. జీవితంలో లక్ష్యాలు నిర్దేశించుకుని వాటిని సాధించేందుకు కష్టపడతారు. కుటుంబానికి ధైర్యం ఇవ్వడం, బాధ్యతలు తీసుకోవడం, ఇతరులను ప్రోత్సహించడం వంటి లక్షణాలు వీరిలో కనిపిస్తాయి. వీరి వల్ల కుటుంబానికి పేరు, గౌరవం పెరుగుతుందని కొందరు నమ్ముతారు.

2, 20, 29 తేదీల్లో పుట్టినవారు – కరుణతో నిండిన వ్యక్తిత్వం

ఈ తేదీల్లో పుట్టిన మహిళలపై చంద్రుడి ప్రభావం ఉంటుంది అని సంఖ్యాశాస్త్రం చెబుతుంది. చంద్రుడు భావోద్వేగాలు, మృదుత్వం, కరుణకు ప్రతీకగా భావిస్తారు. ఈ మహిళలు ఇతరుల భావాలను సులభంగా అర్థం చేసుకునే స్వభావం కలిగి ఉంటారు. కుటుంబ సభ్యులకు భావోద్వేగంగా బలంగా నిలబడగలరు. వారి సహనం, ప్రేమ, వినే స్వభావం వల్ల కుటుంబంలో సామరస్యం పెరుగుతుంది. అందుకే వీరిని చాలామంది కుటుంబానికి అదృష్టం తీసుకొచ్చే వ్యక్తులుగా భావిస్తారు.

గ‌మ‌నిక‌: పైన తెలిపిన విష‌యాలను ఇంట‌ర్నెట్ వేదిక‌గా అందుబాటులో ఉన్న స‌మాచారం ఆధారంగా అందించ‌డ‌మైంది. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవ‌ని గ‌మ‌నించాలి.

