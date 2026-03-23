Arunachala Prasadam: అరుణాచలంలో కట్టెల పొయ్యిపై లడ్డూ ప్రసాదం తయారీ
Arunachala Prasadam: గ్యాస్ కొరత కారణంగా కొన్నిరోజుల క్రితం నిలిపివేసిన అరుణాచలేశ్వరుని లడ్డూ ప్రసాద వితరణ తిరిగి ప్రారంభించారు.
Arunachala Prasadam: తిరువణ్ణామలైలోని అరుణాచలేశ్వర ఆలయం తమిళనాడులోని అత్యంత ముఖ్యమైన శివాలయాలలో ఒకటి. "పంచభూత స్థలాల"లో అగ్ని తత్వాన్ని ప్రతిబింబించే ఆలయంగా ఇది విస్తృతంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇక్కడి ప్రధాన దైవం అరుణాచలేశ్వరుడు (శివుడు), ఆయన తల్లి అభితా కుశాంబల్. ఈ ఆలయం ఆధ్యాత్మికంగానే కాకుండా చారిత్రకంగా, వాస్తుపరంగా కూడా ఎంతో ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది. శతాబ్దాల క్రితం చోళ, పాండ్య, విజయనగర రాజుల కాలంలో దీనిని నిర్మించి, విస్తరించారు. ఈ ఆలయ రాజగోపురం సుమారు 66 మీటర్ల ఎత్తుతో, తమిళనాడులోని అత్యంత ఎత్తైన గోపురాలలో ఒకటిగా నిలుస్తుంది. తిరువణ్ణామలైలోని అరుణాచలేశ్వర ఆలయంలో ఉచిత లడ్డూ సేవను గ్యాస్ కొరత కారణంగా తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. భక్తుల అభ్యర్థన మేరకు ఇప్పుడు తిరిగి ప్రారంభించారు. గ్యాస్ కొరత నేపథ్యంలో ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేశారు. కట్టెల పొయ్యిని ఉపయోగించి లడ్డూల తయారీని ప్రారంభించారు. ఈశ్వరునికి ప్రీతిపాత్రమైన సోమవారం తెల్లవారుజాము నుంచే భక్తులకు లడ్డూలను అందించారు.
ఉచిత లడ్డు పంపిణీ పునఃప్రారంభం
తిరువణ్ణామలైలోని అరుణాచలేశ్వర ఆలయం భక్తులకు ఒక ప్రధాన ఆధ్యాత్మిక కేంద్రం. ప్రతిరోజూ వేలాది మంది భక్తులు స్వామి దర్శనానికి వస్తుంటారు. వారికి ఉచితంగా లడ్డు ప్రసాదం అందించడం ఆలయ నిర్వాహకులకు ఒక ముఖ్యమైన సంప్రదాయంగా వస్తోంది. కొన్ని రోజుల క్రితం తలెత్తిన సమస్యల కారణంగా ఈ సేవ తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. అయితే ఇప్పుడు లడ్డు పంపిణీ మళ్లీ ప్రారంభం కావడంతో భక్తులు సంతోషంగా ఉన్నారు.
గ్యాస్ కొరత కారణంగా..
ఇటీవలి అంతర్జాతీయ పరిస్థితుల కారణంగా, ఎల్పిజి గ్యాస్ దిగుమతులు తగ్గాయి. దీని ప్రభావం అనేక రంగాలపై పడింది. ముఖ్యంగా, వాణిజ్య అవసరాలకు సిలిండర్ల కొరత వల్ల హోటళ్లు, టీ దుకాణాలు మొదలైనవి మూతపడ్డాయి. ఆలయంలో కూడా ఇలాంటి పరిస్థితే తలెత్తింది. అక్కడ లడ్డూలు చేయడానికి ఉపయోగించే గ్యాస్ స్టవ్లు పనిచేసే పరిస్థితి లేకపోవడంతో ప్రసాద తయారీకి ఆటంకం ఏర్పడింది. ఫలితంగా, ఉచిత లడ్డూల పంపిణీ, ప్రసాదాల అమ్మకాలు కూడా నిలిచిపోయాయి.
భక్తుల అభ్యర్థనలతో..
లడ్డు ప్రసాదం అందించడం నిలిపివేయడంతో భక్తులు తీవ్ర నిరాశకు గురయ్యారు. ఈ సేవను పునఃప్రారంభించాలని వారు ఆలయ నిర్వాహకులను అభ్యర్థిస్తూ వచ్చారు. దీనిని పరిగణనలోకి తీసుకుని, ఆలయ నిర్వాహకులు తక్షణ చర్యలు తీసుకుని ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను అన్వేషించారు.
కట్టెల పొయ్యిలతో లడ్డూల తయారీ..
ఈ పరిస్థితిలో, లడ్డూలు తయారు చేయడానికి గ్యాస్ స్టవ్లకు బదులుగా సాంప్రదాయ కట్టెల పొయ్యిలను ఉపయోగించాలని నిర్ణయించారు. దానికి అనుగుణంగా, వెంటనే ఏర్పాట్లు చేసి, కట్టెల పొయ్యిలను ఉపయోగించి లడ్డూల తయారీ పనిని పూర్తి స్థాయిలో ప్రారంభించారు. ఇది పాత సంప్రదాయాన్ని గుర్తుచేసింది.
భక్తుల సంతోషం..
కొత్త ఏర్పాట్ల ద్వారా తయారుచేసిన లడ్డూలను తెల్లవారుజాము నుంచే ఆలయానికి వచ్చే భక్తులకు అందించారు. ఫలితంగా, ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా ఉచిత లడ్డూ ప్రసాదం మళ్లీ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ ప్రత్యామ్నాయ చొరవను భక్తులు బాగా స్వాగతించారు. ఆలయ యాజమాన్యం తీసుకున్న తక్షణ చర్యను అందరూ ప్రశంసిస్తున్నారు.