Ugadi 2026: ఉగాది రోజున ఇలా చేస్తే.. ఏడాది మొత్తం అదృష్టంతోపాటు ఆనందం మీ సొంతం..!
Ugadi Celebration: ఉగాది పండుగను తెలుగు సంవత్సరాది గా ఎంతో భక్తి, ఆనందాలతో జరుపుకుంటారు. పెద్దల నమ్మకం ప్రకారం ఉగాది రోజును ఎలా ప్రారంభిస్తామో, ఏడాది కూడా అలాగే సాగుతుందట. అందుకే ఈ రోజున కొన్ని సంప్రదాయాలను పాటించడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు. ఆ ఆచారాలు ఏమిటి? వాటి విశిష్టత ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఉగాది రోజు ఉదయం త్వరగా లేచి ఇంటిని శుభ్రం చేయడం ఎంతో మంగళకరంగా భావిస్తారు. ఇంటి ముందు అందమైన రంగవల్లులు వేయడం, మామిడి ఆకులతో తోరణాలు కట్టడం తెలుగు ఇళ్లలో ఎన్నో ఏళ్లుగా వస్తున్న సంప్రదాయం. ఇవి కేవలం అలంకరణ కోసం మాత్రమే కాదు, శుభసూచకంగా కూడా పరిగణిస్తారు. ఇంటి వాతావరణం శుభ్రంగా, ప్రశాంతంగా ఉంటే మనసుకూ ప్రశాంతత కలుగుతుందని పెద్దలు చెబుతారు. ఉగాది రోజున ఇంటి శుభ్రతతో పాటు పాజిటివ్ వాతావరణాన్ని సృష్టించడం కొత్త సంవత్సరాన్ని ఆహ్వానించినట్టే అని విశ్వసిస్తారు.
అభ్యంగ స్నానం ప్రత్యేకత..
ఉగాది రోజున నూనె రాసుకుని స్నానం చేయడం ఒక ముఖ్యమైన ఆచారం. దీనినే అభ్యంగ స్నానం అంటారు. సంప్రదాయం ప్రకారం ఇది శరీర శుద్ధికి, మనసు నూతనోత్సాహానికి సంకేతంగా భావిస్తారు.
వేసవి కాలం ప్రారంభమయ్యే సమయంలో వచ్చే ఉగాది పండుగ రోజున నూనె మర్దన చేసి స్నానం చేయడం ఆరోగ్యపరంగానూ మంచిదని భావిస్తారు. ఇది శరీరంలోని అలసటను తగ్గించి, చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుందని పెద్దలు చెబుతుంటారు. కొత్త సంవత్సరాన్ని పవిత్రంగా ప్రారంభించాలనే భావన ఈ ఆచారంలో దాగి ఉంది.
ఉగాది పచ్చడి వెనుక జీవన సందేశం..
ఉగాది పండుగ అంటే ముందుగా గుర్తుకు వచ్చేది ఉగాది పచ్చడే. ఇందులో ఉండే షడ్రుచులు—తీపి, చేదు, పులుపు, కారం, వగరు, ఉప్పు—మన జీవితంలోని విభిన్న అనుభవాలకు ప్రతీకలు.
జీవితం ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండదని, సుఖదుఃఖాలు కలగలిసే ఉంటాయని ఈ పచ్చడి మనకు గుర్తు చేస్తుంది. అందుకే ఉగాది రోజున దీనిని ప్రసాదంగా స్వీకరించడం సంప్రదాయంగా కొనసాగుతోంది.
పంచాంగ శ్రవణం, నైవేద్యం ప్రాముఖ్యం..
ఉగాది రోజున పంచాంగ శ్రవణం వినడం కూడా ముఖ్యమైన ఆచారం. పండితులు కొత్త సంవత్సరంలో గ్రహస్థితులు, రాశుల ఫలితాలు, వర్షాలు, వ్యవసాయం, ఆర్థిక పరిస్థితులపై వివరాలు చెబుతారు. దీన్ని వినడం ద్వారా కొత్త సంవత్సరంపై ఒక ఆధ్యాత్మిక అవగాహన వస్తుందని భావిస్తారు.
అలాగే దేవుడికి ప్రత్యేక నైవేద్యాలు సమర్పించడం కూడా ఆనవాయితీ. పాయసం, బొబ్బట్లు, పులిహోర వంటి వంటకాలు చేసి దేవుడికి నివేదిస్తారు. కుటుంబ సభ్యులంతా కలిసి పూజలు చేస్తే ఆ ఇంటిలో శాంతి, సిరిసంపదలు నెలకొంటాయని విశ్వాసం.
కొత్త ప్రారంభాలకు ఉగాది శుభదినం..
ఉగాది రోజును చాలా మంది శుభారంభాలకు అనుకూలమైన రోజుగా భావిస్తారు. కొత్త వ్యాపారం మొదలుపెట్టడం, కొత్త లక్ష్యాలు నిర్ణయించుకోవడం, మంచి సంకల్పాలు తీసుకోవడం ఈ రోజున చేస్తే ఫలితం శుభంగా ఉంటుందని పెద్దలు చెబుతారు.
అందుకే ఉగాది రోజు ఆనందంగా, సంప్రదాయాలను పాటిస్తూ, భక్తి భావంతో ప్రారంభిస్తే ఏడాది మొత్తం సానుకూలంగా సాగుతుందని నమ్ముతారు. చిన్న చిన్న ఆచారాలే జీవితంలో పెద్ద పాజిటివిటీని తీసుకురాగలవని ఈ పండుగ మనకు గుర్తు చేస్తుంది.