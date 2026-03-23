Daily Horoscope : సూర్య, గురు సంయోగం.. ఈ రాశుల వారికి అదృష్టమే అదృష్టం..!
మార్చి 23, 2026, సోమవారం నాటి ద్వాదశ రాశి ఫలాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
Today Rasi Phalalu: మార్చి 23, 2026, సోమవారం నాటి ద్వాదశ రాశి ఫలాలు ..మేషం నుండి మీనం వరకు మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉంది? ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆరోగ్యం , ఆర్థిక అంశాల్లో మీకు ఈరోజు ఎలా ఉండబోతుందో పూర్తి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేషం (Aries)
ఈ రోజు మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తిపరంగా పని ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది, కానీ మీ పట్టుదలతో పనులను పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక విషయాల్లో ఆచితూచి అడుగు వేయడం మంచిది.
వృషభం (Taurus)
వ్యాపారస్తులకు ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. పాత బాకీలు వసూలయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి.
మిథునం (Gemini)
మిత్రుల సహాయంతో ముఖ్యమైన పనులు పూర్తవుతాయి. నిరుద్యోగులకు కొత్త అవకాశాలు లభించే సూచనలు ఉన్నాయి. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. అనవసర చర్చలకు దూరంగా ఉండండి.
కర్కాటకం (Cancer)
ఈ రోజు మీకు మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. బంధువుల నుంచి శుభవార్తలు వింటారు. లక్ష్మీదేవి ఆరాధన శుభప్రదం.
సింహం (Leo)
ధైర్యంతో నిర్ణయాలు తీసుకుని విజయం సాధిస్తారు. సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. కార్యాలయంలో అధికారుల ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ఆదాయం మెరుగుపడుతుంది.
కన్య (Virgo)
పనుల్లో స్వల్ప ఆటంకాలు ఎదురైనా, చివరకు అనుకున్నది సాధిస్తారు. ఖర్చులను నియంత్రించుకోవడం అవసరం. విద్యార్థులు చదువుపై దృష్టి సారించాలి.
తుల (Libra)
జీవిత భాగస్వామితో సఖ్యత పెరుగుతుంది. నూతన వస్తువులు లేదా వాహనాలు కొనుగోలు చేసే సూచనలు ఉన్నాయి. భూ సంబంధిత వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి.
వృశ్చికం (Scorpio)
ఈ రోజు మీకు అత్యంత ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో ఆశించిన మార్పులు వస్తాయి. దూర ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి.
ధనుస్సు (Sagittarius)
సంతాన పరమైన విషయాల్లో శుభవార్తలు వింటారు. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. పెట్టుబడుల విషయంలో నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవడం ఉత్తమం.
మకరం (Capricorn)
ఇంటి పనుల వల్ల కొంత అలసటగా అనిపించవచ్చు. భూమి, వాహన కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. పై అధికారులతో మాట్లాడేటప్పుడు సంయమనం పాటించండి.
కుంభం (Aquarius)
సోదర సోదరీమణుల సహకారం అందుతుంది. మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి ఈ రోజు అనుకూలమైన సమయం.
మీనం (Pisces)
ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. మాట తీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. కుటుంబంలో శుభకార్యాల గురించి చర్చలు జరుగుతాయి. ఇష్టదైవ ప్రార్థన మేలు చేస్తుంది.
గమనిక: ఇవి సాధారణ ఫలితాలు మాత్రమే. వ్యక్తిగత జాతక చక్రం, గ్రహ గతుల ఆధారంగా ఫలితాల్లో మార్పులు ఉండవచ్చు.