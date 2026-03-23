Viral Video : వణుకుతున్న చేతులు.. పరవశించిన కళ్లు.. తన బిడ్డను తొలిసారి చూసిన ఆ తండ్రి ఆనందానికి హద్దుల్లేవు
Viral Video : తొలిసారి తన బిడ్డను చేతుల్లోకి తీసుకున్న ఒక తండ్రి భావోద్వేగపు వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఆనందం, బాధ్యతతో ఆయన చేతులు వణుకుతున్న దృశ్యం నెటిజన్లను కదిలిస్తోంది.
Viral Video : ప్రేమకు భాష అవసరం లేదు, భావాలకు హద్దులు లేవు అనడానికి ఈ దృశ్యమే నిదర్శనం. ఒక బిడ్డ పుట్టినప్పుడు ఆ కుటుంబంలో కలిగే ఆనందం మాటల్లో వర్ణించలేనిది. తొమ్మిది నెలలు మోసి కన్న తల్లికి ఆ క్షణం ఎంతటి పునర్జన్మ అనిపిస్తుందో, మొదటిసారి తన బిడ్డను చేతుల్లోకి తీసుకున్న తండ్రికి కూడా అది ఒక అద్భుతంలాగే అనిపిస్తుంది. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్ల మనసు గెలుచుకుంటున్న ఒక వైరల్ వీడియో, ఇలాంటి సున్నితమైన భావోద్వేగాల సమాహారంగా నిలిచింది. ఒక తండ్రి తన పసికందును తొలిసారి స్పర్శించినప్పుడు కలిగిన ఆ అనుభూతిని చూసి లక్షలాది మంది కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటున్నారు.
వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియో ఒక ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో జరిగిన దృశ్యంలా కనిపిస్తోంది. అక్కడ వాతావరణం అంతా ప్రశాంతంగా ఉన్నా, ఆ తండ్రి మనసులో మాత్రం రకరకాల భావాల అలజడి మొదలైంది. ఒక నర్స్ ఆ బుజ్జి ప్రాణాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా బట్టలో చుట్టి తీసుకొచ్చి తండ్రి చేతులకు అందిస్తుంది. బిడ్డ తన చేతుల్లోకి రాగానే ఆ తండ్రి ముఖంలో కలిగిన వెలుగు ఏ కోటి రూపాయల లాటరీ తగిలినా రాదు. అది కేవలం చిరునవ్వు మాత్రమే కాదు, తను ఒక తండ్రిని అయ్యాననే గర్వం, ఆనందం మేళవించిన ఒక గొప్ప అనుభూతి.
ఈ వీడియోలో మనల్ని బాగా ఆకట్టుకునే అంశం ఏమిటంటే, ఆ తండ్రి చూపిస్తున్న శ్రద్ధ. బిడ్డను తన చేతుల్లోకి తీసుకోగానే ఆయన చేతులు ఒక్కసారిగా వణకడం మొదలయ్యాయి. అది ఏదో జబ్బు వల్ల వచ్చిన వణుకు కాదు.. అంతటి సుకుమారమైన జీవిని తను సరిగ్గా పట్టుకోగలనా? తన గరుకు చేతులకు ఆ పాపాయికి నొప్పి కలుగుతుందేమో? అనే ఒక తెలియని బాధ్యతాయుతమైన భయం. బిడ్డను గట్టిగా పట్టుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నా, ఆ తండ్రి వేళ్లు వణుకుతున్న తీరు అక్కడ ఉన్న నర్సును కూడా నవ్వించేలా చేసింది. ఆమె ఆయనకు భరోసా ఇస్తూ, అంతా బాగుంటుందని ధైర్యం చెప్పడం ఆ వీడియోలో అత్యంత మానవీయమైన ఘట్టం.
తండ్రిగా మారడం అంటే కేవలం ఒక హోదా రావడం కాదు, ఒక సరికొత్త బాధ్యతను భుజానికెత్తుకోవడం. ఆ తండ్రి తన బిడ్డను చూస్తూ పడుతున్న టెన్షన్, పదే పదే తన పట్టును సరిచేసుకోవడం చూస్తుంటే.. తన జీవితంలో అత్యంత విలువైన వస్తువును చేతుల్లో ఉంచుకున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. ఆ చిన్ని ప్రాణం ఇచ్చే భరోసా ఆయన కళ్లలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. నిజానికి తండ్రులు బయటకు ఎంత గంభీరంగా కనిపించినా, బిడ్డల విషయంలో వారు ఎంత సున్నితంగా మారిపోతారో ఈ వీడియో నిరూపిస్తోంది.
ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ అయిన కొద్ది సేపటికే మిలియన్ల కొద్దీ వ్యూస్ సంపాదించుకుంది. ముఖ్యంగా యువ తండ్రులు దీనికి ఎక్కువగా కనెక్ట్ అవుతున్నారు. "నేను కూడా మా బాబును ఫస్ట్ టైమ్ ఎత్తుకున్నప్పుడు ఇలాగే వణికిపోయాను" అని ఒకరు కామెంట్ చేయగా.. "తండ్రి ప్రేమకు ఇంతకంటే మంచి ఉదాహరణ అవసరం లేదు" అని మరొకరు రాసుకొచ్చారు. ఏదేమైనా ఆస్పత్రిలోని ఆ ఇరుకైన గదిలో జరిగిన ఈ అద్భుతమైన సంఘటన, ప్రేమకు ప్రతిరూపంగా నిలిచిపోయింది.