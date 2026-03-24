చావుతో వేళాకోళం: భారీ పాముతో యువకుడి సాహసం.. ఒక్కసారిగా అటాక్ చేయడంతో షాక్!
Viral Video: నేటి కాలంలో సోషల్ మీడియాలో లైకులు, వ్యూస్ కోసం యువత ఎంతటి సాహసానికైనా వెనుకాడటం లేదు. అయితే, కొన్నిసార్లు ఆ సాహసం కాస్తా ప్రాణాంతక మూర్ఖత్వంగా మారుతోంది. తాజాగా ఒక యువకుడు భారీ పాముతో చేసిన విన్యాసం అతడిని మృత్యువు అంచుల దాకా తీసుకెళ్లింది. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు చూస్తే ఎవరికైనా వెన్నులో వణుకు పుట్టాల్సిందే.
అసలేం జరిగిందంటే?
వైరల్ అవుతున్న వీడియో ప్రకారం.. ఒక దట్టమైన అడవి ప్రాంతంలో భారీ పరిమాణంలో ఉన్న పామును చూసిన ఒక యువకుడు, దాన్ని చూసి భయపడాల్సింది పోయి ఆటపట్టించడం మొదలుపెట్టాడు. ఆ పాము తన దారిన తాను వెళ్తున్నా, వీడియో కోసం ఆ యువకుడు పదేపదే దాని తోక పట్టుకుని లాగడం, కదిలించడం చేశాడు.
ఒక్కసారిగా విరుచుకుపడ్డ సర్పం
తొలుత శాంతంగా ఉన్న ఆ భారీ సర్పం, యువకుడి వేధింపులు మితిమీరడంతో ఒక్కసారిగా వెనక్కి తిరిగి మెరుపు వేగంతో దాడికి యత్నించింది. ఆ పాము నోరు తెరిచి తనపైకి దూకడంతో ఆ యువకుడు హడలిపోయి వెనక్కి పడిపోయాడు. తృటిలో ఆ కాటు తప్పించుకోవడంతో అతడు ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు. ఒకవేళ ఆ భారీ సర్పం కరిచి ఉంటే పరిస్థితి అత్యంత దారుణంగా ఉండేదని వీడియో చూసిన నెటిజన్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
నిపుణుల హెచ్చరిక:
ఈ వీడియోపై వన్యప్రాణి నిపుణులు తీవ్రంగా స్పందిస్తున్నారు. పాములు సహజంగా మనుషులపై దాడి చేయవని, వాటిని అనవసరంగా రెచ్చగొట్టినప్పుడు మాత్రమే ఆత్మరక్షణ కోసం విరుచుకుపడతాయని వారు చెబుతున్నారు.
పాములు లేదా క్రూర మృగాలు కనిపించినప్పుడు అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలి తప్ప, ఇలాంటి ప్రాణాంతక విన్యాసాలు చేయకూడదని హెచ్చరిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం ఈ వీడియో లక్షలాది వ్యూస్తో సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతోంది. "ఇది సాహసం కాదు.. అచ్చమైన మూర్ఖత్వం" అంటూ నెటిజన్లు సదరు యువకుడిపై విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు.