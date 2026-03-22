Viral Video : ఇంట్లో బంగారం దాచుకోవడానికి మహిళ వింత ఐడియా.. నెట్టింట వైరల్ అవుతున్న వీడియో
Viral Video : బంగారం, డబ్బును కిటికీ కర్టెన్ల వెనుక దాచే ఒక మహిళా వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వింత ఐడియా ఎంతవరకు సేఫ్? నెటిజన్ల రియాక్షన్ ఏంటో చూద్దాం.
Viral Video : నేటి కాలంలో దొంగతనాలు అనేది ఒక పెద్ద తలనొప్పిగా మారాయి. మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా, దొంగలు మాత్రం ఏదో ఒక లూప్హోల్ వెతికి మరీ చేతివాటం ప్రదర్శిస్తున్నారు. అందుకే మధ్యతరగతి ప్రజలు తమ కష్టార్జితమైన బంగారం, నగదును దాచుకోవడానికి నానా తంటాలు పడుతుంటారు. బ్యాంక్ లాకర్లు అందరికీ అందుబాటులో ఉండవు, అలాగని ఇంట్లో బీరువాలో పెడితే దొంగలు మొదట అక్కడే వెతుకుతారు. ఈ క్రమంలోనే ఒక మహిళ తన నగలను దాచుకోవడానికి కనిపెట్టిన ఒక వింత ఐడియా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది. అయితే ఈ ఐడియా తెలివైనదా లేక ప్రమాదకరమైనదా అనే చర్చ మొదలైంది.
అసలు ఆ వైరల్ ఐడియా ఏంటి?
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఆ వీడియోలో ఒక మహిళ తన దగ్గర ఉన్న విలువైన నగలు, నగదును ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్లో పెట్టింది. ఆ తర్వాత ఆ కవర్ను ఒక సాధారణ కూరగాయల సంచీలాగా గట్టిగా ముడివేసింది. ఇక్కడే ఆమె తన తెలివితేటలను ప్రదర్శించింది. సాధారణంగా దొంగలు బీరువాలు, బెడ్ కింద లేదా లాకర్లలో వెతుకుతారు. కానీ ఈమె ఆ కవర్ను ఎవరూ ఊహించని విధంగా, కిటికీలకు ఉండే కర్టెన్ రింగ్స్ దగ్గర ఒక మూలకు తగిలించింది. ఇలా చేస్తే దొంగల దృష్టి దానిపై పడదని, అది కేవలం ఏదో చెత్త లేదా పనికిరాని సామాను అనుకుంటారని ఆమె అభిప్రాయపడింది.
నెటిజన్ల ప్రశంసలు.. మరికొందరి హెచ్చరికలు
ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది నిజంగా ఇది గ్రేట్ ఐడియా అని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. తక్కువ విలువ గల వస్తువులను దాచుకోవడానికి ఇది మంచి మార్గమేనని కొందరు అంటుంటే, మరికొందరు మాత్రం సీరియస్ వార్నింగ్ ఇస్తున్నారు. "అమ్మా! నీ ఐడియా బాగుంది కానీ, నువ్వు దీన్ని సోషల్ మీడియాలో పెట్టావు. దొంగలు కూడా రీల్స్ చూస్తారు కదా. ఇక నుంచి వాళ్లు మొదట కిటికీ తెరలనే చెక్ చేస్తారు" అంటూ సరదాగా, సీరియస్గా కౌంటర్లు వేస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా, ఒక రహస్యం అందరికీ తెలిసినప్పుడు అది ఇక రహస్యంగా ఉండదు కదా.
ఇంట్లో వస్తువులు దాచడం సేఫేనా?
మనస్తత్వ శాస్త్రం ప్రకారం.. మనుషులు తమకు అత్యంత విలువైన వస్తువులను ఎప్పుడూ ఒక భద్రమైన చోట, అంటే తాళం వేసిన బీరువాలోనో లేదా లాకర్లోనే ఉంచడానికి ఇష్టపడతారు. ఇలా కిటికీలకు లేదా గోడలకు వేలాడదీసి బయటకు వెళ్లడం అనేది మానసికంగా చాలా ఒత్తిడితో కూడుకున్న పని. పొరపాటున పనిమనిషి లేదా ఇతరులు ఆ కవర్ను చెత్త అనుకుని పారేసే ప్రమాదం కూడా ఉంది. అందుకే ఇటువంటి వైరల్ హ్యాక్స్ను గుడ్డిగా నమ్మడం కంటే, పాత పద్ధతులే మేలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
నిపుణులు ఏమంటున్నారు?
మీ దగ్గర బ్యాంక్ లాకర్ సౌకర్యం లేకపోతే.. కిచెన్లోని పాత డబ్బాలు, ఎవరూ గుర్తుపట్టని బాక్సులు లేదా సాధారణంగా ఎవరూ వెతకని మూలల్లో వస్తువులను దాచుకోవడం ఒక పద్ధతి. అయితే, దొంగలు ఇప్పుడు చాలా అడ్వాన్స్డ్గా ఆలోచిస్తున్నారు. అందుకే విలువైన వస్తువులను సాధ్యమైనంత వరకు ఇంట్లో ఉంచకపోవడమే ఉత్తమం. ఒకవేళ ఉంచినా, అది మీ వ్యక్తిగత భద్రతకు భంగం కలగని రీతిలో ఉండాలి. ఇటువంటి సోషల్ మీడియా చిట్కాలను కేవలం వినోదం కోసం చూడాలి తప్ప, ప్రాణప్రదమైన నగలను దాచడానికి వాడటం రిస్క్ తో కూడుకున్న వ్యవహారం.