Kalpana Chawla : కర్నాల్ నుంచి నాసా దాకా.. కల్పనా చావ్లా సృష్టించిన అద్భుత చరిత్ర ఇదే
Kalpana Chawla : నేడు భారత తొలి మహిళా వ్యోమగామి కల్పనా చావ్లా 64వ జయంతి. కర్నాల్ నుంచి నాసా వరకు ఆమె సాగించిన ప్రయాణం, అంతరిక్ష పరిశోధనల్లో ఆమె అందించిన సేవలను దేశం స్మరించుకుంటోంది.
Kalpana Chawla : నేడు మార్చి 17, 2026. భారత దేశం గర్వించదగ్గ వీరనారి, అంతరిక్ష పరిశోధనల్లో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించిన కల్పనా చావ్లా 64వ జయంతి. హర్యానాలోని కర్నాల్ అనే చిన్న పట్టణంలో 1962లో జన్మించిన కల్పన, ప్రపంచం గర్వించే స్థాయికి ఎదిగారు. చిన్నప్పటి నుంచే విమానాలు, ఆకాశం అంటే విపరీతమైన ఇష్టం పెంచుకున్న ఆమె, తన కలలను నిజం చేసుకునే క్రమంలో ఎన్నో అడ్డంకులను అధిగమించారు. ఆమె తల్లిదండ్రులు ఆమెను టీచర్గా చూడాలని ఆశపడినా, కల్పన మాత్రం గ్రహాంతర రహస్యాలను ఛేదించడమే తన లక్ష్యమని నిర్ణయించుకున్నారు.
కల్పనా చావ్లా విద్యాభ్యాసం అంతా చాలా క్రమశిక్షణతో సాగింది. పంజాబ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసిన తర్వాత, పై చదువుల కోసం అమెరికా వెళ్లారు. 1984లో టెక్సాస్ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి మాస్టర్స్, 1988లో కొలరాడో విశ్వవిద్యాలయం నుంచి పీహెచ్డీ పట్టా పొందారు. అదే ఏడాది నాసా (NASA)లో పరిశోధకురాలిగా తన కెరీర్ ప్రారంభించి, 1994లో వ్యోమగామిగా ఎంపికయ్యారు. అంతరిక్ష మిషన్కు ఎంపికైన తొలి భారతీయ మహిళగా ఆమె చరిత్ర సృష్టించిన క్షణం దేశవ్యాప్తంగా పండుగలా మారింది.
ఆమె తన జీవితంలో రెండుసార్లు అంతరిక్ష యాత్రలు చేశారు. మొదటిసారి 1997లో నవంబర్ 19 నుంచి డిసెంబర్ 5 వరకు అంతరిక్షంలో గడిపారు. ఆ తర్వాత 2003లో రెండోసారి కొలంబియా షటిల్ ద్వారా నింగిలోకి వెళ్లారు. 16 రోజుల పాటు సాగిన ఈ మిషన్లో ఎన్నో కీలక పరిశోధనలు చేశారు. దురదృష్టవశాత్తూ, ఫిబ్రవరి 1, 2003న భూమికి తిరిగి వస్తున్న క్రమంలో అంతరిక్ష నౌక ప్రమాదానికి గురైంది. ఈ ప్రమాదంలో కల్పనతో పాటు మరో ఆరుగురు వ్యోమగాములు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. భౌతికంగా ఆమె మన మధ్య లేకపోయినా, ఆమె సాధించిన విజయాలు నేటికీ ఎంతో మంది యువతకు వెలుగునిస్తున్నాయి.
కల్పనా చావ్లా కేవలం ఒక వ్యోమగామి మాత్రమే కాదు, పట్టుదల ఉంటే ఎంతటి లక్ష్యాన్ని అయినా సాధించవచ్చని నిరూపించిన గొప్ప వ్యక్తి. ఆమె సేవలకు గుర్తింపుగా భారత ప్రభుత్వం పలు అవార్డులతో గౌరవించింది. అంతరిక్ష రంగంలో ఆమె వేసిన అడుగులు నేడు ఇస్రో (ISRO) వంటి సంస్థలు సాధిస్తున్న విజయాలకు ఒక రకమైన పునాది అని చెప్పవచ్చు. నేడు ఆమె పుట్టినరోజు సందర్భంగా యావత్ ప్రపంచం ఆమెను స్మరించుకుంటోంది.