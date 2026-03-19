Viral Video : వీడికి యమధర్మరాజు అంటే భయం లేనట్టుంది.. బస్సు కింద దూరి మరీ స్కేటింగ్
Viral Video : లైకులు, రీల్స్ కోసం ఒక యువకుడు నడుస్తున్న బస్సు కింద దూరి స్కేటింగ్ చేస్తూ ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ ప్రమాదకర స్టంట్పై నెటిజన్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
Viral Video : నేటి కాలంలో సోషల్ మీడియా క్రేజ్ యువతను పిచ్చోళ్లను చేస్తోంది. కేవలం కొన్ని లైకులు, షేర్ల కోసం ప్రాణాలను పణంగా పెట్టేందుకు కూడా వెనకాడటం లేదు. తాజాగా నెట్టింట వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో చూస్తుంటే గుండె ఆగినంత పనవుతోంది. ఒక యువకుడు రన్నింగ్ బస్సు కింద స్కేటింగ్ చేస్తూ చేసిన విన్యాసం ఇప్పుడు చర్చకు దారితీసింది. వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోలో ఒక రహదారిపై బస్సు తన సాధారణ వేగంతో వెళ్తుండటం మనం చూడవచ్చు. ఇంతలో వెనుక నుంచి స్కేటింగ్ చేస్తూ వేగంగా వచ్చిన ఒక యువకుడు, ఒక్కసారిగా బస్సు కిందకు దూరిపోయాడు. ఆ దృశ్యం చూడగానే ఏదో ఘోరం జరిగిపోతుందని చూసేవారు భయాందోళనకు గురయ్యారు. అయితే, ఆ యువకుడు కొన్ని సెకన్ల పాటు బస్సు కింద స్కేటింగ్ చేస్తూ మళ్లీ క్షేమంగా బయటకు వచ్చాడు. చూడటానికి ఇది చాలా థ్రిల్లింగ్గా అనిపించినా, ఏ మాత్రం బ్యాలెన్స్ తప్పినా లేదా బస్సు టైరు కిందకు వెళ్లినా ఆ యువకుడి ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోయేవి.
నెటిజన్ల ఆగ్రహం.. తల్లిదండ్రుల ఆవేదన
ఈ వీడియోను @MeenaRamesh91 అనే ఎక్స్ అకౌంట్లో షేర్ చేశారు. "ఇది ధైర్యం కాదు, ముమ్మాటికీ తెలివితక్కువతనం. కేవలం ఒక క్షణం వినోదం కోసం తల్లిదండ్రులకు తీరని శోకాన్ని మిగల్చకండి" అంటూ క్యాప్షన్ ఇచ్చారు. దీనిపై స్పందిస్తున్న నెటిజన్లు ఆ యువకుడిని తీవ్రంగా విమర్శిస్తున్నారు. "వీడు రీల్స్ కోసం కాదు, యమరాజును పిలిచేందుకు ఇలా చేస్తున్నాడు" అని ఒక యూజర్ కామెంట్ చేయగా, "ఇలాంటి వారిని కఠినంగా శిక్షించాలి, అప్పుడే వేరే వాళ్లకు గుణపాఠం అవుతుంది" అని మరొకరు రాశారు. ఈ వీడియో ఇప్పటికే 82 వేల మందికి పైగా వీక్షించగా, వందలాది మంది దీనిపై తమ నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
यह बहादुरी नहीं, सरासर बेवकूफी है ! एक छोटी सी चूक और सब खत्म..!— Ramesh Meena (@MeenaRamesh91) March 17, 2026
अपनी जान की नहीं तो कम से कम अपने माता-पिता के बारे में तो सोचो..!
सिर्फ एक पल की मस्ती के लिए अपनी जान खतरे में डालना समझदारी नहीं है..!
माता-पिता हर जगह साथ नहीं हो सकते, इसलिए बच्चों को भी समझना होगा कि… pic.twitter.com/wqidmfavvY
రీల్స్ వ్యామోహంతో ప్రమాదాలు
ఇటీవల కాలంలో ఇలాంటి సంఘటనలు తరచుగా చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఎత్తైన భవనాల పైనుంచి వేలాడటం, రైలు వస్తున్నా పట్టాల పక్కన నిలబడి సెల్ఫీలు తీసుకోవడం, ఇప్పుడు ఇలా వాహనాల కింద దూరి స్టంట్లు చేయడం వంటివి ఫ్యాషన్గా మారిపోయాయి. సోషల్ మీడియాలో సెలబ్రిటీ కావాలనే ఆశ యువతను తప్పుదోవ పట్టిస్తోంది. పోలీసు అధికారులు ఎన్ని హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నా, కేసులు నమోదు చేస్తున్నా మార్పు రాకపోవడం విచారకరం. కేవలం ఒక రీల్ కోసం కన్నవారికి కడుపుకోత మిగల్చవద్దని సామాజిక కార్యకర్తలు కోరుతున్నారు.
జాగ్రత్త పడకపోతే ప్రాణాలకే ప్రమాదం
ఈ వీడియో ఒక హెచ్చరిక లాంటిది. రోడ్లపై స్టంట్లు చేయడం వల్ల కేవలం ఆ వ్యక్తికే కాకుండా, రోడ్డుపై వెళ్లే ఇతర వాహనదారులకు కూడా ప్రమాదం పొంచి ఉంటుంది. ఆ యువకుడిని చూసి డ్రైవర్ ఒక్కసారిగా బ్రేక్ వేస్తే వెనుక వచ్చే వాహనాలు ఒకదానికొకటి ఢీకొనే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి సాహసాలు చేయాలనుకునే వారు దానికి తగిన స్టేడియంలు లేదా శిక్షణా కేంద్రాల్లో నిపుణుల సమక్షంలో చేయాలి తప్ప, ఇలా రోడ్ల మీద ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడకూడదు.