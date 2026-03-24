Viral News : అమెరికాలో ఒక పిల్లి కడుపు నుంచి డాక్టర్లు 26 హెయిర్ రబ్బర్ బ్యాండ్లను సర్జరీ చేసి తీశారు. ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న ఆ పిల్లిని రెస్క్యూ టీమ్ చాకచక్యంగా కాపాడింది.

Published on: 24 March 2026 10:02 AM IST
Viral News : అమెరికాలోని ఫ్లోరిడాలో జరిగిన ఒక వింత ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. మిడ్‌నైట్ అనే ఆరేళ్ల పెంపుడు పిల్లి ప్రాణాపాయ స్థితి నుంచి తృటిలో తప్పించుకుంది. ఈ ఘటన పెంపుడు జంతువులను పెంచుకునే వారు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలో హెచ్చరిస్తోంది. సాధారణంగా ఇంట్లో పడేసే చిన్న చిన్న వస్తువులు మూగజీవాల ప్రాణాల మీదకు ఎలా వస్తాయో చెప్పడానికి ఈ పిల్లి కథే ఒక నిదర్శనం. ఆ వస్తువులు పిల్లి పొట్టలోకి ఎలా వెళ్లాయి? డాక్టర్లు చేసిన ఆపరేషన్‌లో ఏం తేలింది? అన్న వివరాలు తెలుసుకుందాం.

అసలేం జరిగింది?

ఫ్లోరిడాకు చెందిన మిడ్‌నైట్ అనే పిల్లి అకస్మాత్తుగా తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురైంది. ఆహారం తీసుకోకపోవడం, నిరంతరం నీరసంగా ఉండటంతో దాని యజమానులు కంగారుపడి యానిమల్ రెస్క్యూ సెంటర్‌కు తరలించారు. తొలుత దానిని పరీక్షించిన డాక్టర్లు.. పరిస్థితి చాలా విషమంగా ఉందని, బతికే అవకాశాలు తక్కువని భావించారు. నిజానికి దానిని కారుణ్యమరణం చేయాలని కూడా కొందరు సూచించారు. కానీ HALO Rescue Shelter బృందం మాత్రం ఆశ వదులుకోలేదు. పిల్లికి ఏదో గట్టి బ్లాకేజ్ ఉందని గుర్తించి, వెంటనే సర్జరీ ప్రారంభించారు.

సర్జరీలో తేలిన షాకింగ్ నిజం

డాక్టర్లు పిల్లి పొట్టను కోసి చూడగానే ఒక్కసారిగా షాక్‌కు గురయ్యారు. దాని పేగుల్లో ఒకటి కాదు, రెండు కాదు.. ఏకంగా 26 హెయిర్ టైలు (రబ్బర్ బ్యాండ్లు) ఇరుక్కుపోయి ఉన్నాయి. ఇంట్లో మహిళలు వాడే ఈ చిన్న రబ్బర్ బ్యాండ్లను ఆ పిల్లి ఆడుకుంటూ ఒక్కొక్కటిగా మింగేసింది. అవి జీర్ణం కాక, బయటకు రాక పేగుల్లో చిక్కుకుపోయి ప్రాణాల మీదకు తెచ్చాయి. ఈ విషయాన్ని Redditలో షేర్ చేయడంతో ఫోటోలు వైరల్ అయ్యాయి. పిల్లి కడుపులో నుంచి తీసిన ఆ రబ్బర్ బ్యాండ్ల కుప్పను చూసి నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

పెంపుడు జంతువుల యజమానులకు హెచ్చరిక

ఈ ఘటన కేవలం ఒక పిల్లి కథ మాత్రమే కాదు, జంతువులను ప్రేమించే ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక పెద్ద గుణపాఠం. పెంపుడు జంతువులు చిన్న పిల్లల్లాంటివని, వాటకి ఏది తినాలో ఏది తినకూడదో తెలియదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇంట్లో వాడే హెయిర్ బ్యాండ్లు, రబ్బర్ బ్యాండ్లు, ప్లాస్టిక్ ముక్కలు, దారాలు, చిన్న బొమ్మల వంటివి జంతువుల కంటికి ఆడుకునే వస్తువుల్లా కనిపిస్తాయి. కానీ అవి పొరపాటున లోపలికి వెళ్తే ప్రాణాంతకమైన ఇన్ఫెక్షన్లు, బ్లాకేజీలు కలిగిస్తాయి. మీ ఇంట్లో పెంపుడు జంతువులు ఉంటే ఇలాంటి చిన్న వస్తువులను వాటికి అందకుండా జాగ్రత్తగా దాచి ఉంచడం చాలా ముఖ్యం.

కోలుకుంటున్న మిడ్‌నైట్

అదృష్టవశాత్తూ డాక్టర్ల శ్రమ ఫలించింది. 26 హెయిర్ బ్యాండ్లను విజయవంతంగా బయటకు తీయడంతో మిడ్‌నైట్ ఇప్పుడు ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడింది. ప్రస్తుతం అది కోలుకుంటూ మళ్లీ సాధారణ స్థితికి చేరుకుంటోంది. ఈ వార్త తెలిసిన నెటిజన్లు ఆ రెస్క్యూ టీమ్‌ను అభినందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మాయమవుతున్న హెయిర్ బ్యాండ్ల వెనుక ఇంత పెద్ద కథ ఉంటుందా? అని సరదాగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఏదేమైనా మన మూగజీవాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండటమే వాటికి మనం ఇచ్చే అతిపెద్ద బహుమతి.

