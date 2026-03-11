Home స్పెషల్స్AC Power Saving Tips: ఏసీ వాడుతున్నారా? కరెంట్ బిల్లు భారీగా తగ్గాలంటే ఈ 5 చిట్కాలు పాటించాల్సిందే!

AC Power Saving Tips: ఏసీ వాడుతున్నారా? కరెంట్ బిల్లు భారీగా తగ్గాలంటే ఈ 5 చిట్కాలు పాటించాల్సిందే!

AC Power Saving Tips: వేసవిలో ఏసీ కరెంట్ బిల్లు చూసి భయపడుతున్నారా? మీ ఏసీని స్మార్ట్‌గా వాడుతూ విద్యుత్ ఖర్చును తగ్గించుకునే 5 అద్భుతమైన చిట్కాలు ఈ స్టోరీలో ఉన్నాయి. సరైన ఉష్ణోగ్రత, మెయింటెనెన్స్ ద్వారా కూలింగ్ ఎలా పెంచుకోవాలో చదివేయండి.

Ganesh
Published on: 11 March 2026 6:35 PM IST
AC Power Saving Tips
X

AC Power Saving Tips: ఏసీ వాడుతున్నారా? కరెంట్ బిల్లు భారీగా తగ్గాలంటే ఈ 5 చిట్కాలు పాటించాల్సిందే!

AC Power Saving Tips: వేసవి తాపం మొదలైంది. పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతల దృష్ట్యా ఇళ్లలో ఏసీల వినియోగం విపరీతంగా పెరగనుంది. అయితే, ఏసీని కరెక్ట్‌గా వాడకపోతే కరెంట్ బిల్లులు షాక్ ఇవ్వడమే కాకుండా, మెషిన్ కూడా త్వరగా పాడయ్యే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎండలు ముదురుతున్న వేళ ఏసీలు గంటల తరబడి పనిచేస్తుంటాయని, ఒక సాధారణ బల్బ్ రోజంతా వాడితే ఎంత విద్యుత్ ఖర్చవుతుందో, ఏసీ కేవలం ఒక గంటలోనే అంత విద్యుత్‌ను వినియోగిస్తుందని అంటున్నారు. అందుకే ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మీ జేబుకు చిల్లు పడకుండా హాయిగా ఏసీ చల్లదనాన్ని ఆస్వాదించవచ్చని చెబుతున్నారు. మీ ఏసీని తక్కువ ఖర్చుతో, ఎక్కువ కూలింగ్ వచ్చేలా ఎలా వాడుకోవాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

* చాలామంది గది త్వరగా చల్లబడాలని ఏసీని 16°C లేదా 18°C వద్ద సెట్ చేస్తారు. దీనివల్ల కంప్రెసర్ ఎక్కువ సమయం పనిచేసి కరెంట్ బిల్లును పెంచుతుంది. నిపుణుల సూచన ప్రకారం ఏసీని 24°C వద్ద ఉంచడం ఉత్తమం. ఇది ఆరోగ్యానికి మంచిది, అలాగే విద్యుత్ వినియోగాన్ని కూడా గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది.

* ఏసీ వేసినప్పుడు సీలింగ్ ఫ్యాన్‌ను తక్కువ వేగంతో తిప్పడం వల్ల గదిలోని చల్లని గాలి అన్ని వైపులా సమానంగా వ్యాపిస్తుంది. దీనివల్ల ఏసీ ఉష్ణోగ్రత 2-3 డిగ్రీలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ గది చాలా చల్లగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. దీంతో ఏసీపై భారం తగ్గుతుంది.

* ఏసీ ఫిల్టర్లలో ధూళి చేరితే గాలి సరిగ్గా రాదు. దీనివల్ల ఏసీ ఎక్కువ సేపు తిరగాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఎయిర్ ఫిల్టర్‌ను క్రమం తప్పకుండా శుభ్రం చేయండి. అవుట్‌డోర్ యూనిట్ వద్ద గాలి ప్రసరణకు ఆటంకం లేకుండా చూసుకోండి. ఏసీ నుంచి అసాధారణ శబ్దాలు వస్తుంటే వెంటనే టెక్నీషియన్ చేత సర్వీస్ చేయించండి.

* మీరు కొత్త ఏసీ కొనాలనుకుంటే ఎల్లప్పుడూ 5 స్టార్ రేటింగ్ ఉన్న ఏసీలనే ఎంచుకోండి. ఇవి ధర కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నప్పటికీ, దీర్ఘకాలంలో విద్యుత్ ఆదా చేయడం ద్వారా మీ డబ్బును ఆదా చేస్తాయి. అలాగే, మీ గది పరిమాణానికి సరిపోయే కెపాసిటీ (టన్ను) ఉన్న ఏసీని మాత్రమే ఎంచుకోండి.

* ఏసీ ఆన్ చేసినప్పుడు కిటికీలు, తలుపులు సరిగ్గా మూసి ఉన్నాయో లేదో చూసుకోండి. ఏమాత్రం గాలి బయటకు వెళ్లినా ఏసీ కూలింగ్ తగ్గడమే కాకుండా కరెంట్ ఖర్చు పెరుగుతుంది. కిటికీలకు మందపాటి తెరలు (Curtains) వాడటం వల్ల సూర్యరశ్మి నేరుగా గదిలోకి రాకుండా కూలింగ్ ఎక్కువ సేపు ఉంటుంది.

AC TipsSave Electricity With ACsave electricity billSummer HacksAir Conditioner
Ganesh

Ganesh

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X