Bihar: బీహార్‌లోని విక్రమశిల సేతు వంతెన ప్రమాదంలో ఉంది. గంగానదిలోని 18, 19 పిల్లర్ల రక్షణ గోడలు కూలిపోవడంతో వంతెన స్థిరత్వం దెబ్బతింది.

హెచ్ఎంటీవీ డెస్క్
Published on: 21 March 2026 4:14 PM IST
పాట్నా: బీహార్ రాష్ట్రంలో కీలకమైన విక్రమశిల సేతు (Vikramshila Setu) వంతెన అత్యంత ప్రమాదకర స్థితికి చేరుకుంది. గంగానదిపై ఉన్న ఈ వంతెన పిల్లర్ల రక్షణ గోడలు దారుణంగా దెబ్బతినడంతో అధికారులు హై అలర్ట్ ప్రకటించారు. ఏ క్షణంలోనైనా వంతెన కుప్పకూలే అవకాశం ఉందని ఇంజనీర్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ధ్వంసమైన 18, 19 పిల్లర్లు:

గంగానది ప్రవాహ ఉధృతికి వంతెనలోని 18 మరియు 19వ నంబర్ పిల్లర్ల చుట్టూ ఉన్న రక్షణ గోడలు (Retaining Walls) పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి. దీనివల్ల వంతెన యొక్క పునాది (Foundation) బలహీనపడి, వంతెన స్థిరత్వం దెబ్బతింటుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. భారీ వాహనాలు వెళ్తే వంతెన కూలిపోయే ప్రమాదం ఉండటంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు.

నిలిచిపోయిన రవాణా వ్యవస్థ:

విక్రమశిల సేతు ప్రమాదకరంగా మారడంతో ఉత్తర మరియు దక్షిణ బీహార్‌ను కలిపే ప్రధాన రవాణా మార్గం పూర్తిగా స్తంభించిపోయింది. ప్రయాణికుల భద్రత దృష్ట్యా వంతెనపై రాకపోకలను అధికారులు నిలిపివేశారు. దీనివల్ల కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు నిలిచిపోయి ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

ప్రభుత్వ స్పందన:

ఈ ఘటనపై బీహార్ ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించింది. యుద్ధ ప్రాతిపదికన మరమ్మతులు చేపట్టాలని జలవనరుల శాఖ మరియు రోడ్డు భవనాల శాఖ అధికారులను ఆదేశించింది. సాంకేతిక బృందం క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలన జరుపుతోంది.

