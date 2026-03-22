Richest Temples in India: ప్రపంచంలోనే మూడవ అత్యంత సంపన్న క్షేత్రం తిరుమల

Richest Temples in India: గ్లోబల్ వెల్త్ ఇండెక్స్ 2026 ప్రకారం తిరుపతి, పద్మనాభస్వామి సహా టాప్ 10 భారతీయ దేవాలయాల ఆస్తుల విలువ రూ. 9 లక్షల కోట్లు దాటింది.

KVD Varma
Published on: 22 March 2026 11:03 AM IST
Richest Temples in India: తిరుపతి, పద్మనాభస్వామి సహా టాప్ 10 భారతీయ దేవాలయాల ఆస్తుల విలువ రూ. 9 లక్షల కోట్లు
Richest Temples in India

Richest Temples in India: ప్రపంచంలోనే మూడో అత్యంత సంపన్న పుణ్యక్షేత్రంగా తిరుమల నిలిచింది. తిరుపతి వెంకన్న ఆలయం మొత్తం ఆస్తుల విలువ ₹3.38 లక్షల కోట్లు. ఈ విషయాన్ని గ్లోబల్ వెల్త్ ఇండెక్స్ 2026 వెల్లడించింది. ఇక మన దేశంలోని టాప్ 10 అత్యంత సంపన్న దేవాలయాల ఆస్తుల విలువ ₹9 లక్షల కోట్లకు పైగా ఉంది. గ్లోబల్ వెల్త్ ఇండెక్స్ 2026 లెక్కల ప్రకారం తిరుపతి శ్రీనివాసుడి ఆలయం ₹3.38 లక్షల కోట్ల విలువైన చరాచర ఆస్తులతో ప్రపంచంలో మూడవ అత్యంత సంపన్న పుణ్యక్షేత్రంగా నిలిచింది.

100 దేశాల జీడీపీ కంటే ఎక్కువగా..

అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి, ప్రపంచ బ్యాంకు గణాంకాల ప్రకారం, తిరుపతి ఆలయ మొత్తం సంపద సైప్రస్, ఐస్‌లాండ్, ఎస్టోనియాతో సహా 100 చిన్న దేశాల జీడీపీని మించిపోయింది. ఈ ఆలయానికి సాధారణ, ప్రత్యేక సందర్భాలలో సగటున ₹1 కోటి నుండి ₹5 కోట్ల వరకు విరాళాలు అందుతాయి. ఈ సంవత్సరం మార్చి 17న ఒక్కరోజే మొత్తం ₹4.88 కోట్ల విరాళాలు అందాయి.

పద్మనాభుని వైభవం..

Richest Temples in India: అదేవిధంగా, కేరళలోని పద్మనాభస్వామి ఆలయం పురాతన సంపదలతో అత్యంత సంపన్నమైనదిగా ఉంది. దాని సంపదలో 99% బంగారు విగ్రహాలు, నాణేలు, వజ్రాలతో సహా "పురాతన నిధుల" రూపంలోనే ఉంది. ప్రస్తుతం దీని మార్కెట్ విలువ ₹2 లక్షల కోట్లకు పైగా ఉంది. దీనికి ప్రభుత్వం, సుప్రీంకోర్టు రక్షణ కల్పిస్తున్నాయి.

రెండేళ్లలో భారీగా పెరిగిన తిరుపతి ఆస్తులు..

మార్చి 2024 నుండి మూడు ప్రధాన పుణ్యక్షేత్రాల మొత్తం సంపద గణనీయంగా పెరిగింది. అయితే, దీనికి ప్రధాన కారణం బంగారం. ఆ సమయంలో 10 గ్రాముల బంగారం ధర సుమారు ₹65,000 ఉండగా, ప్రస్తుతం దాని విలువ ₹1.50 లక్షలకు చేరింది.

ఈ విధంగా, ఈ రెండేళ్లలో తిరుపతి ఆలయ సంపద 35%, పద్మనాభస్వామి ఆలయ సంపద 100%,, జగన్నాథ పూరి ఆలయ సంపద దాదాపు 50% పెరిగింది. అయితే, ఈ ఆలయాలకు వచ్చే నగదు విరాళాలు కేవలం 10 నుండి 12% మాత్రమే పెరిగాయి. తిరుపతి ఆలయ ఆదాయంలో ప్రధాన భాగం, దేశవ్యాప్తంగా వివిధ బ్యాంకులలో జమ చేసిన 11 టన్నులకు పైగా బంగారు నిల్వలపై వచ్చే వడ్డీ నుండే వస్తుంది.

పూరీలోని జగన్నాథునికి 60,000 ఎకరాల భూమి..

గణాంకాల ప్రకారం, పూరీ జగన్నాథ ఆలయానికి 60,000 ఎకరాలకు పైగా భూమి ఉంది. ఈ భూమి ఒడిశాలోని 30 జిల్లాలలో 24 జిల్లాలలో విస్తరించి ఉంది. ఈ ఆలయానికి మరో ఆరు రాష్ట్రాలలో 395 ఎకరాల భూమి కూడా ఉంది. ఆలయంలో ఉన్న నిధి, భూమి, ఇతర చరాచర ఆస్తుల విలువ ₹1.2 లక్షల కోట్ల వరకు ఉంటుంది.

అయోధ్య రామునికి రోజూ కోటి రూపాయలు..

అయోధ్యలోని రామ మందిరానికి ప్రతిరోజూ కోటి రూపాయలకు పైగా విరాళాలు అందుతున్నాయి. అయోధ్యలోని శ్రీ రామ్ జన్మభూమి ఆలయం గత రెండేళ్లలో వేగవంతమైన అభివృద్ధిని చూసింది. ఈ ఆలయానికి విరాళాలు, బ్యాంకు డిపాజిట్లపై వచ్చే వడ్డీ ప్రధాన ఆదాయ వనరులు.

ఆలయ స్థిరాస్తులలో సుమారు 70 ఎకరాల ప్రధాన ప్రాంగణం, దాని చుట్టూ సేకరించిన భూమి ఉన్నాయి. దీనితో పాటు, నిర్మాణంలో ఉన్న భవ్యమైన ఆలయ నిర్మాణం (దీనికే ₹1,800 కోట్లకు పైగా ఖర్చవుతుందని అంచనా) కూడా కలపడంతో, దాని మొత్తం ఆస్తుల విలువ ₹6,000 కోట్ల నుండి ₹8,000 కోట్లకు పైగా చేరుకుంది.

Richest Temples in India
KVD Varma

KVD Varma

