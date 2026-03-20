Mizoram Border: రష్యా సమాచారం.. సరిహద్దుల్లో టెర్రరిస్ట్ ట్రైనర్ల అరెస్ట్
Mizoram Border: మిజోరం సరిహద్దుల్లో టెర్రరిస్టులకు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్న అమెరికా, ఉక్రెయిన్ జాతీయులను ఎన్ఐఏ అరెస్ట్ చేసింది.
Mizoram Border: భారత భద్రతా సంస్థలు ఈశాన్యంలో అంటే మిజోరం సరిహద్దులో ఒక ప్రధాన అంతర్జాతీయ నెట్వర్క్ను ఛేదించాయి. రష్యా ఏజెన్సీల నుంచి అందిన సమాచారం ఆధారంగా జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (ఎన్ఐఏ) అమెరికా, ఉక్రెయిన్ జాతీయులను అరెస్టు చేసింది. అరెస్టు అయిన వ్యక్తులు భారతదేశానికి వ్యతిరేకంగా ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు కుట్ర పన్నారని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు.
నిఘా వర్గాల నివేదికల ప్రకారం, ఈ ముఠా మయన్మార్లో సాయుధ బృందాలకు శిక్షణ ఇస్తోంది. పర్యాటక వీసాల ముసుగులో, మయన్మార్ తిరుగుబాటు బృందాలకు డ్రోన్లు, ఆధునిక యుద్ధ పద్ధతులలో శిక్షణ ఇస్తున్నారు.
ఈ వ్యక్తులు పర్యాటక వీసాలపై భారతదేశానికి వచ్చారు. కానీ అనుమతి లేకుండా అక్రమ మార్గం ద్వారా మిజోరంలోకి ప్రవేశించి, అక్కడి నుండి పొరుగున ఉన్న మయన్మార్లోకి వెళ్లారు. మరో ఎనిమిది మంది ఉక్రేనియన్ల కోసం గాలింపు కొనసాగుతోందని వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ బృందంలో 14-15 మంది ఉన్నారు. వీరు యూరప్ నుండి పెద్ద సంఖ్యలో డ్రోన్లను సరఫరా చేస్తున్నారు. ఇవి భారతదేశంతో సంబంధం ఉన్న ఉగ్రవాద గ్రూపులకు చేరే అవకాశం ఉంది.
ట్రైనింగ్ చాలాసార్లు..
నిందితులు ట్రైనింగ్ కోసం గౌహతికి చాలాసార్లు వెళ్లారు. ఈసారి, వారు గౌహతికి ప్రయాణించి, ఆ తర్వాత మిజోరం నుండి మయన్మార్లోకి అక్రమంగా ప్రవేశించి, అక్కడ ట్రైన్ అయ్యారు. భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత, 2026 మార్చి13న వారిని ఎన్ఐఏ పట్టుకుంది. న్యూఢిల్లీ విమానాశ్రయంలో ముగ్గురు ఉక్రేనియన్లను, లక్నోలోని చౌదరి చరణ్ సింగ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో మరో ముగ్గురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అమెరికా పౌరుడైన మాథ్యూ ఆరోన్ వాన్డైక్ను కోల్కతా విమానాశ్రయంలో పట్టుకున్నారు. గత కొన్ని నెలలుగా వారి డిజిటల్ జాడలను, కార్యకలాపాలను ఇప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
ఢిల్లీలోని పాటియాలా హౌస్ కోర్టు అతడిని మార్చి 27 వరకు ఎన్ఐఏ కస్టడీకి అప్పగించింది. ఇదిలా ఉండగా, ఈ ఘటనకు సంబంధించి ఈశాన్య రాష్ట్రాలైన మణిపూర్, అస్సాం, మిజోరంలలో అప్రమత్తతను పెంచారు.
లిబియాలోని తిరుగుబాటు యోధులకు సహాయకుడు వాన్డైక్..
మాథ్యూ ఆరోన్ వాన్డైక్ యునైటెడ్ స్టేట్స్లోని మేరీల్యాండ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న బాల్టిమోర్లో నివసిస్తున్నారు. ఆయన ఒక కిరాయి సైనికుడు, డాక్యుమెంటరీ చిత్ర నిర్మాత, భద్రతా విశ్లేషకుడు, సన్స్ ఆఫ్ లిబర్టీ ఇంటర్నేషనల్ (SOLI) అనే సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు. మాథ్యూ వార్ రిపోర్టర్ గా, వ్యాపారవేత్తగా కూడా పనిచేశారు.
2011లో లిబియా అంతర్యుద్ధం సమయంలో గడ్డాఫీ పాలనకు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు దళాలలో చేరి అతను తొలిసారిగా ప్రాముఖ్యతను పొందాడు. తర్వాత అతను ఇరాక్లో ఐసిస్కు వ్యతిరేకంగా పోరాడాడు. సిరియాలో తిరుగుబాటుకు నాయకత్వం వహించడంలో సహాయపడ్డాడు. 2022 రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధ సమయంలో ఉక్రెయిన్లో సిబ్బందికి శిక్షణ ఇచ్చాడు. మయన్మార్కు సంబంధించిన అనుమానాస్పద కార్యకలాపాలలో వాన్డైక్ ప్రమేయం ఉందని, ఇది భారతదేశ భద్రతకు ముప్పు కలిగించి ఉండవచ్చని ఏజెన్సీ ఆరోపిస్తోంది.
ఈశాన్యంలో డ్రోన్ యుద్ధ భయం
మయన్మార్ అంతర్యుద్ధంలో డ్రోన్ల వాడకం పెరిగింది. ఈ డ్రోన్లు ఇప్పుడు భారత మిలిటెంట్లకు అందుబాటులోకి రావచ్చని ఎన్ఐఏ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. ఇదే జరిగితే, ఈశాన్య ప్రాంతంలో డ్రోన్ దాడుల ముప్పు పెరుగుతుంది. మయన్మార్లో కొనసాగుతున్న అంతర్యుద్ధం, జాతి ఘర్షణల కారణంగా విదేశీ కిరాయి సైనికులు, శిక్షకులు అక్కడికి చేరుకుంటున్నారని గతంలో కూడా వార్తలు వచ్చాయి.
అస్థిరంగా పరిస్థితులు
మిజోరం-మయన్మార్ సరిహద్దు చాలా కాలంగా అస్థిరంగా ఉంది. చిన్ స్టేట్, అరాకన్ ఆర్మీ, ఇంకా చిన్ నేషనల్ ఆర్మీ, చిన్ నేషనల్ ఫ్రంట్ వంటి ఇతర సాయుధ జాతి సమూహాలు సైనిక పాలకవర్గానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నాయి. చిన్ స్టేట్ అనేది మయన్మార్లో ఒక భాగం. ఇది మిజోరంతో సరిహద్దును పంచుకుంటుంది. అరాకన్ ఆర్మీ మయన్మార్లోని రఖైన్ రాష్ట్రంలో చురుకుగా ఉంది.
భారత్ ఆందోళన..
ఈ పరిస్థితులపై మన దేశం ఆందోళన చెందుతోంది, ఎందుకంటే ఈ బృందాలలో చాలా వరకు ఉల్ఫా (ఐ), ఎన్ఎస్సిఎన్లోని కొన్ని వర్గాలు, కుకీ నేషనల్ ఆర్మీ వంటి భారతీయ ఉగ్రవాద బృందాలతో సంబంధాలు కలిగి ఉన్నాయి. ఈ బృందాలు ఆయుధాలు, మాదకద్రవ్యాలు, ఇప్పుడు డ్రోన్ టెక్నాలజీని కూడా పరస్పరం మార్పిడి చేసుకుంటున్నాయి. ఇది భవిష్యత్ లో ప్రమాదకర దాడులకు దారితీసే అవకాశం ఉందని సైనిక వారాగాలు భావిస్తున్నాయి.