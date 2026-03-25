Tamil Nadu Elections 2026: అందరికీ ఉచితంగా ఫ్రిడ్జ్..ఏఐడీఎంకే హామీల మోత!

KVD Varma
Published on: 25 March 2026 7:35 AM IST
Tamil Nadu Elections 2026: తమిళనాడు శాసనసభ ఎన్నికలకు కేవలం ఒక నెల మాత్రమే మిగిలి ఉండటంతో, ఎన్నికల ప్రచారం పూర్తిస్థాయిలో ప్రారంభమైంది. రాజకీయ పార్టీలు చురుకుగా ఎన్నికల ప్రచారం చేపడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, రాబోయే శాసనసభ ఎన్నికల కోసం ఏఐఏడీఎంకే తన మేనిఫెస్టోను విడుదల చేసింది. దాని ప్రకారం, ప్రజలకు ఆ పార్టీ 297 హామీలు ఇచ్చింది. తాము అధికారంలోకి వస్తే ఈ 297 హామీలన్నింటినీ నెరవేరుస్తామని పార్టీ అధినేత ఎడప్పాడి పళనిస్వామి అన్నారు.

తమిళనాడు సమగ్ర అభివృద్ధిని సాధించే లక్ష్యంతో, సామాజిక న్యాయం, సమానత్వం, ప్రజా సంక్షేమం ఆధారంగా ఈ ఎన్నికల ప్రణాళికను రూపొందించడం జరిగిందని ఆయన చెప్పారు. మహిళలు, రైతులు, యువత మరియు కార్మికులతో సహా ప్రజలలోని అన్ని వర్గాల కోసం వివిధ సంక్షేమ పథకాలను ప్రకటిస్తున్నట్టు ఆయన వెల్లడించారు.

ఏఐఏడీఎంకే కీలక వాగ్దానాలు ఇవే..

  • తమిళనాడులోని అన్ని కుటుంబాలకు ఉచితంగా రిఫ్రిజిరేటర్లు అందించనున్నారు
  • ఫ్యామిలీ కార్డ్ హోల్డర్లకు ప్రతి నెలా 1 కిలో పప్పులు, 1 లీటరు వంట నూనె ఉచితంగా ఇస్తారు.
  • వయోవృద్ధుల సామాజిక భద్రతా పింఛనును రూ.2000కు పెంచనున్నారు
  • మహిళల అభ్యున్నతి కోసం “కులవిలక్కు పథకం” కింద నెలకు ₹2000 అందిస్తారు.
  • పురుషులకు కూడా నగర బస్సులలో ఉచిత ప్రయాణం కల్పిస్తారు.
  • “అమ్మ ఇల్లం” ప్రాజెక్టు కింద సొంత ఇళ్లు లేని వారికి కాంక్రీట్ ఇళ్లు నిర్మించి అందిస్తారు.
  • ప్రభుత్వ కార్డుదారులకు సంవత్సరానికి 3 ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్లు ఇస్తారు.
  • జాతి మైనారిటీల ఆర్థికాభివృద్ధికి వడ్డీ రాయితీలతో కూడిన రుణ సౌకర్యాలు కల్పిస్తారు.
  • మూడవ లింగానికి చెందిన వారి కోసం సామాజిక భద్రతా పథకాలు - పెన్షన్లు పెంచుతారు
  • మత్స్యకారులకు ఇచ్చే సహాయ మొత్తాన్ని రూ.12,000కు పెంచనున్నారు.
  • జల్లికట్టు పోటీల్లో మరణించిన క్రీడాకారుల కుటుంబాలకు రూ.10 లక్షల ఆర్థిక సహాయం అందించనున్నారు.
  • ప్రతి సంవత్సరం పొంగల్ కానుకగా ₹1000 ఇస్తారు.
  • 100 రోజుల ఉపాధి పథకాన్ని 150 రోజులకు పెంచనున్నారు
  • బ్యాంకుల నుండి తీసుకున్న విద్యా రుణాలను మాఫీ చేస్తారు

మొత్తంగా చూసుకుంటే ఎన్నికల్లో ప్రజలకు ఇచ్చే హామీల్లో ఏఐడీఎంకే రికార్డ్ సృష్టించిందని చెప్పవచ్చు. దాదాపుగా అన్ని వర్గాల ప్రజలకు ఏదో ఒక విధంగా ప్రభుత్వం నుంచి ఉచితం గానీ, డబ్బు కానీ ఇస్తామని ఏఐడీఎంకే మ్యానిఫెస్టో స్పష్టం చేస్తోంది.

Tamil Nadu ElectionsTamil Nadu PoliticsAIADMK Manifesto
జర్నలిజం రంగంలో 18 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం నాది. 2008లో సాక్షి పత్రికలో రిపోర్టర్‌గా ప్రస్థానం ప్రారంభించి, ఆపై వివిధ పత్రికల్లో రిపోర్టర్ గా, బ్యూరో చీఫ్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహించాను. డిజిటల్ విప్లవంతో ఇటువైపు ప్రయాణంలో భాగంగా HMTVతో ప్రారంభించి TV9, RTV, Mahaa News వంటి అగ్రగామి సంస్థల్లో డిజిటల్ జర్నలిస్టుగా పనిచేశాను. ప్రస్తుతం HMTV వెబ్‌సైట్ వేదికగా పాఠకులకు తాజా వార్తలను అందిస్తున్నాను. జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలను గమనిస్తూ.. హిందీ, ఇంగ్లీష్ వార్తలను తెలుగు పాఠకుల అభిరుచికి అనుగుణంగా అనువదించి, విశ్లేషణాత్మక కథనాలను అందించడం నా ప్రత్యేకత.

