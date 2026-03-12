Covid Vaccine: కోవిడ్ టీకా మరణాలపై సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పు..బాధిత కుటుంబాలకు ఊరట లభిస్తుందా?
Covid Vaccine: కోవిడ్ టీకా దుష్ప్రభావాల వల్ల ప్రాణాలు కోల్పోయిన మరియు అనారోగ్యం పాలైన వారిని ఆదుకోవాలని సుప్రీంకోర్టు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది.
Covid Vaccine: ప్రపంచాన్ని వణికించిన కరోనా మహమ్మారి తగ్గుముఖం పట్టినా, ఆ కాలం నాటి జ్ఞాపకాలు, అనుభవాలు ఇప్పటికీ ఏదో ఒక రూపంలో మనల్ని వెంటాడుతూనే ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా కోవిడ్ నివారణకు తీసుకున్న టీకాల విషయంలో కొందరు వ్యక్తులు ఎదుర్కొన్న దుష్ప్రభావాలు, ప్రాణ నష్టాలపై తాజాగా దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు ఒక చారిత్రాత్మక తీర్పును వెలువరించింది. ఈ తీర్పు ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది.
ఏమిటీ వివాదం?
రచనా గంగు అనే వ్యక్తి దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై విచారణ చేపట్టిన సుప్రీంకోర్టు, కోవిడ్ టీకా తీసుకున్న తర్వాత సంభవించిన మరణాలు మరియు తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. టీకా వేయించుకున్న తర్వాత కొంతమంది ప్రాణాలు కోల్పోయారని, మరికొందరు తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యల బారిన పడ్డారని స్వయంగా ప్రభుత్వ డేటా వెల్లడించిందని కోర్టు ఈ సందర్భంగా ప్రస్తావించింది. సామాన్య ప్రజలు దేశం కోసం, తమ రక్షణ కోసం టీకా వేయించుకున్నప్పుడు, ఒకవేళ దాని వల్ల ఏదైనా అపశ్రుతి జరిగితే ఆ కుటుంబాలను ఆదుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వంపైనే ఉందని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది.
నో ఫాల్ట్ కాంపెన్సేషన్ పాలసీ అంటే ఏమిటి?
సాధారణంగా ఏదైనా ప్రమాదం జరిగినప్పుడు లేదా ప్రాణ నష్టం సంభవించినప్పుడు, అది ఎవరి తప్పు వల్ల జరిగిందో నిరూపించాల్సి ఉంటుంది. కానీ, సుప్రీంకోర్టు ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఒక కొత్త విధానాన్ని సూచించింది. అదే నో ఫాల్ట్ కాంపెన్సేషన్ పాలసీ. దీని అర్థం ఏంటంటే..టీకా వల్ల నష్టం జరిగిందని నిరూపించడానికి బాధితులు కోర్టుల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రమాదం ఎవరి వల్ల జరిగింది? ఫార్మా కంపెనీ తప్పా? లేదా వైద్యుల తప్పా? అనే అంశాలతో సంబంధం లేకుండానే ప్రభుత్వం బాధితులకు పరిహారం చెల్లించాలి. టీకా తీసుకున్న తర్వాత అనారోగ్యం పాలైనట్లు లేదా మరణించినట్లు ప్రాథమిక ఆధారాలు ఉంటే సరిపోతుంది.
కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు
బాధిత కుటుంబాల ఆవేదనను అర్థం చేసుకున్న సుప్రీంకోర్టు, వారిని ఆదుకోవడానికి తక్షణమే ఒక సమగ్రమైన పరిహార విధానాన్ని రూపొందించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. టీకా వేయించుకోవడం అనేది సామాజిక బాధ్యతగా ప్రభుత్వం ప్రచారం చేసింది. అలాంటప్పుడు దాని వల్ల నష్టపోయిన వారిని వదిలేయడం సమంజసం కాదు అని కోర్టు అభిప్రాయపడింది. ప్రభుత్వ డేటాలోనే లోపాలు వెల్లడైనప్పుడు, బాధితులకు న్యాయం చేయడంలో జాప్యం చేయకూడదని పేర్కొంది.
ఈ తీర్పు ప్రభావం ఎలా ఉండబోతోంది?
ఈ తీర్పు దేశంలోని వేలాది కుటుంబాలకు ఒక పెద్ద ఆశాదీపం లాంటిది. టీకా దుష్ప్రభావాల వల్ల ఇంటి పెద్దను కోల్పోయి ఆర్థికంగా చితికిపోయిన కుటుంబాలకు ఈ నో ఫాల్ట్ కాంపెన్సేషన్ ద్వారా ఆర్థిక వెసులుబాటు కలుగుతుంది. అంతేకాకుండా, భవిష్యత్తులో వచ్చే ఇలాంటి ఆరోగ్య అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం మరింత జవాబుదారీతనంతో వ్యవహరించడానికి ఈ తీర్పు ఒక మార్గదర్శకంగా మారుతుంది.
వైద్య శాస్త్రంలో ఏ మందు అయినా నూటికి నూరు శాతం సురక్షితం కాకపోవచ్చు, కానీ ప్రజారోగ్యం దృష్ట్యా వ్యాక్సినేషన్ అనేది అనివార్యం. అయితే, ఆ క్రమంలో నష్టపోయిన సామాన్యుడిని ఆదుకోవడమే నిజమైన ప్రజాస్వామ్య లక్షణం. సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఈ తీర్పు ప్రభుత్వ బాధ్యతను గుర్తు చేయడమే కాకుండా, సామాన్య పౌరుడికి న్యాయవ్యవస్థపై ఉన్న నమ్మకాన్ని మరింత బలపరిచింది.