Supreme Court: త్రివిధదళాల్లోని ఆ మహిళా అధికారులకు పూర్తి పెన్షన్ ఇవ్వండి.. సుప్రీం కోర్టు

Home జాతీయSupreme Court: త్రివిధదళాల్లోని ఆ మహిళా అధికారులకు పూర్తి పెన్షన్ ఇవ్వండి.. సుప్రీం కోర్టు

Supreme Court: ఇండియన్ ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్ లలో పని చేస్తున్న షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ మహిళా అధికారులకు పూర్తి పెన్షన్ ఇవ్వాలని సుప్రీం కోర్టు ఆదేశించింది.

KVD Varma
Published on: 24 March 2026 5:19 PM IST
X

Supreme Court: భారత సైన్యం, నౌకాదళం, వైమానిక దళంలోని షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ (SSC) మహిళా అధికారులకు పూర్తి పెన్షన్ ఇవ్వాలని సుప్రీంకోర్టు మంగళవారం ఆదేశించింది. పర్మనెంట్ కమిషన్ (PC) రాకపోవడం వల్ల ఇప్పటికే సర్వీసు నుండి వైదొలిగిన మహిళా అధికారుల విషయంలో, వారు 20 ఏళ్ల సర్వీసు పూర్తి చేసినట్లుగా పరిగణించి, వారికి పెన్షన్, ఇతర ప్రయోజనాలను మంజూరు చేయడం ద్వారా ఒకేసారి ఉపశమనం కల్పించింది.

సాయుధ దళాలలో నెలకొన్న వ్యవస్థాగత వివక్ష కారణంగా మహిళా అధికారులకు శాశ్వత కమిషన్లు నిరాకరించారని కోర్టు పేర్కొంది. మహిళలకు శాశ్వత కమిషన్లు నిరాకరించడం యోగ్యత లేకపోవడం వల్ల కాదు, అది వ్యవస్థాగత వివక్ష ఫలితమేనని స్పష్టం చేసింది.

పిటిషన్ ఇదీ..

ఈ మొత్తం వ్యవహారం, SSC కింద నియమితులైన మహిళా అధికారులు శాశ్వత కమిషన్ (PC) కోరుతూ దాఖలు చేసిన పిటిషన్లకు సంబంధించినది. SSC కింద నియమితులైన అధికారి పదవీకాలం 10 సంవత్సరాలు, దీనిని గరిష్టంగా నాలుగు సంవత్సరాల వరకు పొడిగించుకోవచ్చు. దీని తర్వాత, మెరిట్ ఆధారంగా శాశ్వత కమిషన్ మంజూరు చేస్తారు. వారికి శాశ్వత కమిషన్ మంజూరు చేయకపోతే, వారు సర్వీసు నుండి వైదొలగవలసి ఉంటుంది. మహిళా అధికారులు తమకు శాశ్వత కమిషన్ నిరాకరించడాన్ని సవాలు చేస్తూ మొదట సాయుధ దళాల ట్రిబ్యునల్ (AFT)ను ఆశ్రయించారు. ఆ తర్వాత ఈ విషయం సుప్రీంకోర్టుకు చేరింది. అక్కడ ప్రధాన న్యాయమూర్తి సూర్య కాంత్, జస్టిస్ ఉజ్జల్ భూయాన్, మరియు జస్టిస్ ఎన్. కోటీశ్వర్ సింగ్‌లతో కూడిన ధర్మాసనం అనేక పిటిషన్లను కలిపి విచారించింది.

మహిళా అధికారులకు సుప్రీం కోర్టు మూడు ఊరటలు..

  • 5వ ఎంపిక బోర్డు లేదా AFT (ట్రిబ్యునల్) నిర్ణయం ఆధారంగా 2020-21లో ఇప్పటికే శాశ్వత కమిషన్ (PC) పొందిన SSC అధికారుల హోదా మార్చరు.
  • ఈ కేసు విచారణలో ఉండగా పదవీ విరమణ చేసిన మహిళా ఎస్‌ఎస్‌సి అధికారులు (అప్పీలుదారులు) అవసరమైన 20 సంవత్సరాల సర్వీసును పూర్తి చేసినట్లుగా పరిగణించబడతారు. వారు పింఛను, సంబంధిత ప్రయోజనాలన్నింటినీ పొందుతారు, కానీ బకాయిలను పొందరు.
  • ప్రస్తుతం సర్వీసులో ఉన్న మహిళా అధికారులు, అవసరమైన ఆమోదాలు పొందిన పక్షంలో, 60% కటాఫ్‌ను చేరుకున్న వెంటనే శాశ్వత కమిషన్‌ను పొందుతారు.

23 సంవత్సరాల క్రితం కేసు..

ఇరవై మూడు సంవత్సరాల క్రితం, 2003లో, బబితా పునియా అనే మహిళా న్యాయవాది ఈ విషయంపై ఢిల్లీ హైకోర్టులో ఒక పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఆమె తర్వాత, 2009 వరకు తొమ్మిది మంది మహిళా అధికారులు ఇదే విషయంపై హైకోర్టులో వేర్వేరు పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు. 2010లో, ఢిల్లీ హైకోర్టు ఈ పిటిషన్లపై తీర్పునిచ్చి, సైన్యంలో మహిళలకు శాశ్వత కమిషన్లు మంజూరు చేయాలని ఆదేశించింది.

"పదవీ విరమణ వయస్సుకు చేరుకోని మహిళా అధికారులందరికీ శాశ్వత కమిషన్లు మంజూరు చేయాలని స్పష్టం చేశారు. వారికి పదోన్నతుల వంటి ప్రయోజనాలు కూడా కల్పించాలి. మేము మహిళలకు ఎలాంటి ప్రత్యేక ఉపకారాలు చేయడం లేదు; కేవలం వారి రాజ్యాంగ హక్కులను నిర్ధారిస్తున్నాము," అని హైకోర్టు పేర్కొంది. తదనంతరం ఈ విషయం సుప్రీంకోర్టుకు చేరింది.

జర్నలిజం రంగంలో 18 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం నాది. 2008లో సాక్షి పత్రికలో రిపోర్టర్‌గా ప్రస్థానం ప్రారంభించి, ఆపై వివిధ పత్రికల్లో రిపోర్టర్ గా, బ్యూరో చీఫ్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహించాను. డిజిటల్ విప్లవంతో ఇటువైపు ప్రయాణంలో భాగంగా HMTVతో ప్రారంభించి TV9, RTV, Mahaa News వంటి అగ్రగామి సంస్థల్లో డిజిటల్ జర్నలిస్టుగా పనిచేశాను. ప్రస్తుతం HMTV వెబ్‌సైట్ వేదికగా పాఠకులకు తాజా వార్తలను అందిస్తున్నాను. జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలను గమనిస్తూ.. హిందీ, ఇంగ్లీష్ వార్తలను తెలుగు పాఠకుల అభిరుచికి అనుగుణంగా అనువదించి, విశ్లేషణాత్మక కథనాలను అందించడం నా ప్రత్యేకత.

Next Story
VIEW ALL

VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X