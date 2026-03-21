ప్రయాణికులకు భారమే.. కానీ చర్యలు తీసుకుంటాం.. రామ్మోహన్ నాయుడు
మధ్య ప్రాచ్యంలో యుద్ధం కారణంగా ఏప్రిల్ 1 నుంచి విమాన ఛార్జీలు పెరిగే అవకాశం ఉందని కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు తెలిపారు.
న్యూఢిల్లీ: అంతర్జాతీయ పరిణామాలు విమాన ప్రయాణికుల జేబుకు చిల్లు పెట్టనున్నాయి. మధ్య ప్రాచ్యం (Middle East)లో నెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణం కారణంగా విమానయాన ఛార్జీలు పెరిగే అవకాశం ఉందని కేంద్ర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు వెల్లడించారు. ఈ ధరల పెరుగుదల ప్రభావం ఏప్రిల్ 1 నుంచి కనిపించే అవకాశం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
యుద్ధం - ఇంధన సెగ:
మిడిల్ ఈస్ట్లో జరుగుతున్న యుద్ధం కారణంగా క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు పెరుగుతున్నాయని, ఇది నేరుగా విమాన ఇంధనం (ATF)పై ప్రభావం చూపుతోందని మంత్రి వివరించారు. పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల ధరలు పెరగడం వల్ల విమానయాన సంస్థలు ఛార్జీలను సవరించే యోచనలో ఉన్నట్లు తెలిపారు.
ప్రయాణికులకు భారం తగ్గించేలా చర్యలు:
ఛార్జీల పెంపు ప్రయాణికులకు పెను భారం కాకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటోందని మంత్రి భరోసా ఇచ్చారు. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి మూడు కీలక మంత్రిత్వ శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేస్తున్నాయని ఆయన తెలిపారు: విమానయాన శాఖ, పెట్రోలియం మంత్రిత్వ శాఖ, విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ
ఈ మూడు శాఖలు కలిసి చర్చించి, ప్రయాణికులపై కనిష్ట ప్రభావం ఉండేలా త్వరలోనే తుది నిర్ణయం తీసుకుంటామని రామ్మోహన్ నాయుడు స్పష్టం చేశారు.