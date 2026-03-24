Pondicherry Elections: నిమ్మకాయ దొరికితే ఎమ్మెల్యే సీటు దక్కినట్టే..

Pondicherry Elections: పాండిచ్చేరిలో అధికార పార్టీ ఎన్ ఆర్ కాంగ్రెస్ అధినేత, ముఖ్యమంత్రి రంగస్వామి తన పార్టీ అభ్యర్థులకు నిమ్మకాయ ఇవ్వడం ద్వారా టికెట్స్ కేటాయిస్తారు

KVD Varma
Published on: 24 March 2026 3:52 PM IST
Pondicherry Elections: పాండిచ్చేరిలో అధికార పార్టీ ఎన్ ఆర్ కాంగ్రెస్ అధినేత, ముఖ్యమంత్రి రంగస్వామి
Pondicherry Elections

Pondicherry Elections: సినిమాల్లోనూ, రాజకీయాల్లోనూ ఉన్నన్ని సెంటిమెంట్స్ ఇంకెక్కడా కనిపించవు. సినీ నటులు కానీ, రాజకీయ నాయకులు కానీ ఒక సెంటిమెంట్ ను నమ్మారు అంటే దానిని ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ వదలరు. అలాంటిదే ఒక రాజకీయ నాయకుని సెంటిమెంట్ గురించి తెలిస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. ఒక రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి ఆయన. ఒక పార్టీకి అధినేత కూడా. ఆయన ఎన్నికల సమయంలో పాటించే సెంటిమెంట్ ఇది. తన పార్టీ అభ్యర్థులను ప్రకటించే తప్పుడు నిమ్మకాయ ఇస్తారు. అది అలాంటి ఇలాంటి నిమ్మకాయ కాదు. ఆ నిమ్మకాయ సెంటిమెంట్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

సాధారణంగా, ఎన్నికల విషయానికి వస్తే, ఏ పార్టీ అయినా అభ్యర్థులు నామినేషన్ వేయాలంటే ఆ పార్టీ నుంచి అభ్యర్థిగా గ్రీన్ సిగ్నల్ కావాలి. దానికోసం పార్టీ విధానాన్ని అనుసరించి తమ అభ్యర్థిత్వం కోసం ప్రయత్నిస్తారు. సీటు దక్కించుకున్న అభ్యర్ధికి బీ ఫామ్ అందచేస్తుంది పార్టీ. కానీ, పుదుచ్చేరి రాష్ట్రంలో ఎన్. ఆర్. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక విభిన్నమైన విధానాన్ని అనుసరిస్తుంది. ఈ పార్టీలో పోటీ చేయాలనుకునే అభ్యర్థులకు ఎలాంటి నామినేషన్ పత్రాలు గానీ, అభ్యర్థుల ఇంటర్వ్యూలు గానీ నిర్వహించరు. దీనికి విరుద్ధంగా, పార్టీ నాయకుడు ఎన్. రంగస్వామి, అభ్యర్థులు సమర్పించిన నామినేషన్ పత్రాలను తన ఇంటి సమీపంలోని అప్పా పైతీయం స్వామి ఆలయ గర్భగుడిలో ఉంచి, స్వయంగా స్వామికి ప్రత్యేక అభిషేకం, పూజలు నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత, ఆయన స్వామి కోసం తయారుచేసిన నెయ్యివటియా(ప్రసాదం)ను తన చేతులతో స్వామికి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. అనంతరం, రంగస్వామి అప్పా పైతీయం స్వామి ఆశీస్సుల కోసం ఎదురుచూస్తారు.

ఎన్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రారంభం నుంచీ . .

ఆ తర్వాత, ఎన్నికలలో పోటీ చేయడానికి ఫాదర్ పైత్యం స్వామి ఆశీర్వాదం పొందిన అభ్యర్థులకు మాత్రమే ఎన్. రంగస్వామి విభూతి, నిమ్మకాయను ఇస్తారు. ఎవరికి నిమ్మకాయ లభిస్తుందో వారే ఆయా నియోజకవర్గానికి ఎన్.ఆర్. కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి అవుతారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ నుండి వచ్చిన ఎన్. రంగస్వామి, 2011లో ఆ పార్టీని వీడి ఎన్.ఆర్. కాంగ్రెస్ అనే కొత్త పార్టీని ప్రారంభించారు. అప్పటి నుంచి ఈ పద్ధతి ఇప్పటి వరకు కొనసాగుతోంది.

రంగసామి పైత్యం స్వామి పరమ భక్తుడు..

పుదుచ్చేరి రాష్ట్రం ఒక ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశం. ఇక్కడ అనేకమంది సిద్ధులు నివసించి జీవసమాధిని పొందారు. అందువల్ల, పుదుచ్చేరిలోని వివిధ ప్రదేశాలలో జీవసమాధి పొందిన సిద్ధుల ఆలయాలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం పుదుచ్చేరి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న ఎన్. రంగస్వామి, అప్పా పైతీయం స్వామికి పరమ భక్తుడు. ఆయన ఎలాంటి రాజకీయ లేదా పార్టీ సంబంధిత కార్యక్రమాలను చేపట్టినా, అప్పా పైతీయం స్వామి నుండి అనుమతి తీసుకున్న తర్వాతే అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటారు.

ఏ పని చేసినా..

అదేవిధంగా, ఎన్నికల సమయంలో, రాజకీయ, పార్టీ సంక్షోభాల సమయంలో ముఖ్యమంత్రి రంగస్వామి సేలంలోని అప్పా పైతీయం స్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించడం ఆనవాయితీ. అక్కడ ఆయన అప్పా పైతీయం స్వామి ఆలయంలో జరిగే ప్రత్యేక పూజలలో పాల్గొని, ఆ తర్వాత పుదుచ్చేరికి తిరిగి వస్తారు. అక్కడ, అప్పా పైతీయం స్వామి ఇచ్చిన ఆదేశాల ఆధారంగా ఆయన సంక్షోభాలను పరిష్కరిస్తారు. పుదుచ్చేరి రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి రంగస్వామి అనుసరించే సాధారణ పద్ధతి ఇది.

ఇప్పుడు పుదుచ్చేరిలో ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా కూడా తన పార్టీ అభ్యర్థులకు నిమ్మకాయ ఇచ్చి సీట్లు ప్రకటించారు రంగస్వామి.

KVD Varma

KVD Varma

జర్నలిజం రంగంలో 18 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం నాది. 2008లో సాక్షి పత్రికలో రిపోర్టర్‌గా ప్రస్థానం ప్రారంభించి, ఆపై వివిధ పత్రికల్లో రిపోర్టర్ గా, బ్యూరో చీఫ్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహించాను. డిజిటల్ విప్లవంతో ఇటువైపు ప్రయాణంలో భాగంగా HMTVతో ప్రారంభించి TV9, RTV, Mahaa News వంటి అగ్రగామి సంస్థల్లో డిజిటల్ జర్నలిస్టుగా పనిచేశాను. ప్రస్తుతం HMTV వెబ్‌సైట్ వేదికగా పాఠకులకు తాజా వార్తలను అందిస్తున్నాను. జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలను గమనిస్తూ.. హిందీ, ఇంగ్లీష్ వార్తలను తెలుగు పాఠకుల అభిరుచికి అనుగుణంగా అనువదించి, విశ్లేషణాత్మక కథనాలను అందించడం నా ప్రత్యేకత.

