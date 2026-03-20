Home జాతీయంPNB Account Alert: పీఎన్‌బీ ఖాతాదారులకు హెచ్చరిక.. ఏప్రిల్ 15 లోపు మీ అకౌంట్ క్లోజ్ ప్రమాదం!

PNB Account Alert: పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (PNB) ఖాతాదారులకు ముఖ్య గమనిక. గత మూడు ఏళ్లుగా లావాదేవీలు లేని, జీరో బ్యాలెన్స్ ఉన్న ఖాతాలను ఏప్రిల్ 15, 2026 తర్వాత మూసివేయాలని బ్యాంక్ నిర్ణయించింది.

Ganesh
Published on: 20 March 2026 5:20 PM IST
X

PNB Account Alert: మీరు పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (PNB)లో ఖాతా కలిగి ఉన్నారా.. అయితే ఈ వార్త మీకోసమే. గత మూడు సంవత్సరాలుగా ఎటువంటి లావాదేవీలు జరపని ఇన్ యాక్టివేట్ (Inactive) ఖాతాల విషయంలో బ్యాంక్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అటువంటి ఖాతాదారులు వెంటనే స్పందించి తగిన చర్యలు తీసుకోకపోతే, ఏప్రిల్ 15, 2026 తర్వాత ఆ ఖాతాలను శాశ్వతంగా మూసివేస్తామని బ్యాంక్ హెచ్చరించింది.

ఎవరి ఖాతాలు మూసివేస్తారు..

బ్యాంక్ వెల్లడించిన అధికారిక ప్రకటన ప్రకారం.. ఈ నిబంధన అందరికీ వర్తించదు. కేవలం కింద పేర్కొన్న పరిస్థితుల్లో ఉన్న ఖాతాలకు మాత్రమే వర్తిస్తుందని పేర్కొంది.

* గత మూడు సంవత్సరాలుగా ఖాతాలో ఎటువంటి లావాదేవీలు జరగని వారు.

* ఖాతాలో బ్యాలెన్స్ సున్నా (Zero Balance) ఉన్న వారు.

* ఈ మేరకు సోషల్ మీడియా వేదికగా (X - గతంలో ట్విట్టర్) బ్యాంక్ తన ఖాతాదారులను అప్రమత్తం చేసింది.

ఖాతాను కాపాడుకోవడం ఎలా అంటే..

మీ ఖాతా మూతపడకుండా ఉండాలంటే ఏప్రిల్ 15వ తేదీ లోపు ఈ పనులు చేయాలని చెబుతున్నారు. ముందుగా మీరు మీకు సమీపంలోని పీఎన్‌బీ బ్రాంచ్‌ను సందర్శించి మీ 'నో యువర్ కస్టమర్' (KYC) ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలి. ఆ తర్వాత కనీసం ఒక చిన్న లావాదేవీ (డబ్బు జమ చేయడం లేదా విత్‌డ్రా చేయడం) ద్వారా ఖాతాను తిరిగి యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఈ గడువులోగా స్పందించకపోతే, ఏప్రిల్ 16 నుంచి ఎటువంటి ముందస్తు సమాచారం లేకుండానే ఖాతా రద్దవుతుందని బ్యాంక్ స్పష్టం చేసింది. ఇన్ యాక్టివేట్ ఖాతాల ద్వారా సైబర్ నేరాలు, బ్యాంకింగ్ మోసాలు జరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని బ్యాంక్ భావిస్తోంది. ఈ ప్రమాదాలను తగ్గించడమే లక్ష్యంగా బ్యాంక్ ఈ చర్య చేపట్టినట్లు పేర్కొంది. రిజర్వ్ బ్యాంక్ నిబంధనల ప్రకారం కాలానుగుణంగా కేవైసీ అప్‌డేట్ చేయడం తప్పనిసరి.

PNBBanking AlertKYC UpdatePunjab National Bank
Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X