PM Modi: అస్సాం ప్రగతికి మోదీ బూస్ట్.. రూ. 47,000 కోట్ల ప్రాజెక్టులు ప్రారంభం!

PM Modi: ఈశాన్య రాష్ట్రాల సమగ్ర అభివృద్ధి లక్ష్యంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అస్సాంలో భారీ ప్రాజెక్టులకు శ్రీకారం చుట్టారు.

Arun Chilukuri
Published on: 14 March 2026 12:31 PM IST
గౌహతి: ఈశాన్య రాష్ట్రాల సమగ్ర అభివృద్ధి లక్ష్యంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అస్సాంలో భారీ ప్రాజెక్టులకు శ్రీకారం చుట్టారు. మార్చి 2026 పర్యటనలో భాగంగా సుమారు రూ. 47,000 కోట్లకు పైగా విలువైన పలు అభివృద్ధి పనులను ఆయన ప్రారంభించడంతో పాటు మరికొన్నింటికి శంకుస్థాపన చేశారు. కోక్రాఝర్, గౌహతి వేదికలుగా జరిగిన ఈ కార్యక్రమాల ద్వారా రైల్వే, రహదారి మరియు పారిశ్రామిక రంగాల్లో అస్సాం రూపురేఖలు మారనున్నాయి.

కోక్రాఝర్‌లో రైల్వే విప్లవం

కోక్రాఝర్‌లో రూ. 4,500 కోట్లకు పైగా విలువైన ప్రాజెక్టులకు ప్రధాని శంకుస్థాపన చేశారు. ఇందులో ప్రధానంగా:

రైల్వే కోచ్ రిపేరింగ్ ఫ్యాక్టరీ: ఈ ప్రాంతంలో ఉపాధి అవకాశాలను పెంచేలా భారీ ఫ్యాక్టరీ నిర్మాణం.

కనెక్టివిటీ: ఆరు కొత్త వంతెనల నిర్మాణం మరియు మూడు కొత్త రైల్వే సర్వీసుల ప్రారంభం.

టీ తోటల కార్మికులకు భూమి హక్కులు

అస్సాం ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నెముకగా ఉన్న టీ తోటల కార్మికుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతూ, వేలాది మందికి భూమి పట్టాల (Land Pattas) పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ప్రధాని ప్రారంభించారు. దశాబ్దాలుగా ఎదురుచూస్తున్న కార్మికులకు ఇది గొప్ప ఊరటనిస్తుందని మోదీ పేర్కొన్నారు.

మౌలిక సదుపాయాల కల్పన

గౌహతిలో సుమారు రూ. 19,480 కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి పనులను ప్రధాని ప్రారంభించారు. నూతన జాతీయ రహదారులు, భారీ వంతెనలు మరియు పారిశ్రామిక పార్కుల ఏర్పాటు ద్వారా ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు కనెక్టివిటీని పెంచడమే తమ లక్ష్యమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. "అస్సాం అభివృద్ధి చెందితేనే ఈశాన్య భారతం ప్రగతిపథంలో పయనిస్తుంది" అని ఈ సందర్భంగా మోదీ వ్యాఖ్యానించారు.

Related Stories
