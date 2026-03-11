PM Kisan: పీఎం కిసాన్ 22వ విడత నిధులు వచ్చేస్తున్నాయ్.. ఎప్పుడంటే
PM Kisan: పీఎం కిసాన్ 22వ విడత నిధులను ప్రధాని మోదీ విడుదల చేయనున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా 9.32 కోట్ల మంది రైతులకు రూ.19,000 కోట్ల పెట్టుబడి సాయం అందనుంది.
PM Kisan: ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ యోజన పథకం కింద అర్హులైన రైతులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పెట్టుబడి సాయాన్ని విడుదల చేయనుంది. మార్చి 13, శుక్రవారం నాడు అస్సాంలోని గువాహటిలో నిర్వహించనున్న ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ 22వ విడత నిధులను నేరుగా రైతుల ఖాతాల్లోకి జమ చేయనున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 9.32 కోట్ల మంది రైతుల బ్యాంక్ ఖాతాల్లో రూ.2,000 చొప్పున నగదు జమ కానుంది.
ఈ దఫా నిధుల విడుదల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం సుమారు రూ.19,000 కోట్ల బడ్జెట్ను కేటాయించింది. రైతులు తమ పంట పెట్టుబడి అవసరాల కోసం ఇబ్బంది పడకూడదనే ఉద్దేశంతో ఈ నిధులను సకాలంలో విడుదల చేస్తున్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు.
పీఎం కిసాన్ పథకం
భారతదేశంలోని సన్నకారు, చిన్నకారు రైతుల ఆర్థిక స్థితిగతులను మెరుగుపరిచేందుకు మోదీ ప్రభుత్వం 2019లో ఈ ప్రతిష్టాత్మక పథకాన్ని ప్రారంభించింది. వ్యవసాయానికి అవసరమైన విత్తనాలు, ఎరువులు మరియు ఇతర పెట్టుబడుల కోసం ఈ సాయం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతోంది.
ఈ పథకం ద్వారా ఏటా మూడు విడతల్లో రూ.2,000 చొప్పున, మొత్తం రూ.6,000 సాయాన్ని కేంద్రం అందిస్తోంది. నేరుగా లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లోకే నగదు జమ (DBT) అవుతుండటంతో మధ్యవర్తుల ప్రమేయం లేకుండా పారదర్శకంగా ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది.
గతంలో కంటే ఈసారి లబ్ధిదారులకు సంబంధించిన వివరాలను మరింత ఫిల్టర్ చేసి చెక్ చేశారు. అనర్హులను తొలగించి, నిజమైన సాగుదారులకు మాత్రమే ఈ లబ్ధి చేకూరేలా చర్యలు తీసుకుంది. అస్సాం వేదికగా జరిగే ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీ రైతులతో ముఖాముఖి నిర్వహించే అవకాశం కూడా ఉంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ - తెలంగాణలోని లక్షలాది మంది రైతులు కూడా ఈ 22వ విడత నిధుల కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. సాగు పనులు ప్రారంభమయ్యే తరుణంలో ఈ నగదు అందడం రైతులకు ఊరటనిచ్చే అంశంగా చెప్పవచ్చు.
ఈ-కేవైసీ (e-KYC) తప్పనిసరి
పీఎం కిసాన్ నిధులు పొందగోరే రైతులు తమ ఆధార్ సంఖ్యను బ్యాంక్ ఖాతాతో అనుసంధానం చేసుకోవడం అదేవిధంగా ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేయడం తప్పనిసరి అని కేంద్రం ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది. ఎవరైనా రైతులు ఇంకా ఈ ప్రక్రియ పూర్తి చేయకపోతే వెంటనే చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
నిధులు జమ అయిన వెంటనే రైతుల మొబైల్ ఫోన్లకు మెసేజ్ వస్తుంది. ఒకవేళ నగదు జమ కాకపోతే పీఎం కిసాన్ అధికారిక వెబ్సైట్లో తమ స్టేటస్ను చెక్ చేసుకోవచ్చు లేదా హెల్ప్లైన్ నంబర్ను సంప్రదించవచ్చు.