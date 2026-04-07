Punjab: పంజాబ్ లో నవజోత్ సింగ్ సిద్ధూ భార్య కొత్త పార్టీ
Punjab: పంజాబ్ లో కొత్త పార్టీ ఏర్పాటు అయింది. నవజోత్ సింగ్ సిద్ధు భార్య డాక్టర్ నవజోత్ కౌర్ సిద్ధు కొత్త పార్టీని ప్రారంభిస్తున్నట్టు ప్రకటించారు.
Punjab: పంజాబ్ కాంగ్రెస్ మాజీ అధ్యక్షుడు, మాజీ క్యాబినెట్ మంత్రి, క్రికెటర్-వ్యాఖ్యాత నవజోత్ సింగ్ సిద్ధు భార్య డాక్టర్ నవజోత్ కౌర్ సిద్ధు కొత్త రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించారు. తాను ఒక కొత్త రాజకీయ పార్టీ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు ఆమె తన సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్ ద్వారా ప్రకటించారు. ఈ ప్రకటనతో, నవజోత్ కౌర్ బీజేపీలో చేరుతున్నారనే ఊహాగానాలకు తెరపడింది. నవజోత్ కౌర్ రాజకీయ పార్టీ పేరు 'భారతీయ రాష్ట్రవాది పార్టీ' (BHRPA). ఈ పార్టీ ద్వారా ఆమె రాబోయే పంజాబ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో పోటీ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు.
పంజాబ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ముందు డాక్టర్ నవజోత్ కౌర్ సిద్ధూ తీసుకున్న నిర్ణయం ఒక పెద్ద రాజకీయ ఎత్తుగడగా అభివర్ణించబడుతోంది. సోషల్ మీడియాలో ఒక పోస్ట్ షేర్ చేస్తూ, 'భారతీయ రాష్ట్రవాది పార్టీ' ప్రారంభించనున్నట్టు ఆమె తన నిర్ణయాన్ని ప్రకటించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి బహిష్కరణకు గురైన తర్వాత, డాక్టర్ నవజోత్ కౌర్ సిద్ధూ బీజేపీలో చేరతారని ఊహాగానాలు చెలరేగాయి. ఈ సమయంలో ఆమె పలువురు బీజేపీ నాయకులను కలిశారు. ఫలితంగా, నవజోత్ త్వరలో బీజేపీలో చేరతారనే ఊహాగానాలు పెరగడం ప్రారంభించాయి. అయితే, సోమవారం రాత్రి, ఆమె తన సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్ 'X'లో తన కొత్త రాజకీయ ఇన్నింగ్స్ను ప్రకటించి, అటువంటి వదంతులన్నింటికీ తెరదించారు.
జాతీయ స్థాయిలో అభివృద్ధి చేసే పని ప్రారంభం..
నవజోత్ కౌర్ సిద్ధూ Xలో ఇలా పేర్కొన్నారు.. “ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ప్రకటన విషయానికి వస్తే, రాజకీయ నాయకుల ప్రస్తుత పనితీరును జాగ్రత్తగా పరిశీలించి, సమీక్షించిన తర్వాత, మేము జాతీయ స్థాయిలో ఒక కొత్త ప్రత్యామ్నాయాన్ని సృష్టించే పనిని ప్రారంభించాము. మేము మా జీవితాలను దేశ సేవకే అంకితం చేయాలనుకుంటున్నాము. ప్రజలు నిజంగా అర్హులైన ప్రతిదాన్నీ, లేదా మా నుండి వారు ఆశించే ప్రతిదాన్నీ వారికి తిరిగి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాము. ఇది ఒక దైవ సంకల్పం, ఇది ప్రతి రాష్ట్రంలో పనిచేయగల సామర్థ్యం, విశ్వాసం, ధైర్యం, సంకల్పం ఉన్న భావసారూప్యత గల వ్యక్తుల సమూహాన్ని ఒకచోట చేర్చింది.”
పంజాబ్ను స్వర్ణ రాష్ట్రంగా చేస్తాం..
న్యాయం, శాంతిని అందించడమే తమ ఉమ్మడి లక్ష్యమని నవజోత్ కౌర్ అన్నారు. ఉన్నత చైతన్య శక్తితో, ప్రేమతో పనిచేస్తూ, 'వాహేగురు జీ' తమ నుండి ఆశించేది సాధించడమే తమ లక్ష్యమని ఆమె తెలిపారు. గతంలో పంజాబ్ కోల్పోయిన వైభవాన్ని పునరుద్ధరించడానికి తాము కృషి చేస్తామని ఆమె పేర్కొన్నారు.
మేము దీనిని మరొకసారి స్వర్ణ రాజ్యంగా మారుస్తాము. ప్రజలు ప్రేమ, సోదరభావం, న్యాయం, స్వేచ్ఛ హక్కును మాత్రమే గుర్తించే రాజ్యంగా. ఎలాంటి బాహ్య జోక్యం లేకుండా, నిస్వార్థ సేవ, ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదల అనే ఏకైక లక్ష్యంతో పనిచేస్తూ, ప్రజలు తమ లక్ష్యాలను, విలువలను, కలలను నెరవేర్చుకునే ప్రదేశంగా మా పార్టీ పనిచేస్తుంది అంటూ ఆమె వివరించారు.
అది పంజాబ్ ప్రజల ప్రభుత్వం..
రాబోయే రోజుల్లో తమ పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే, అది వ్యక్తిగతంగా తనది కాదని నవజోత్ కౌర్ సిద్ధు అన్నారు. ఈ ప్రభుత్వం పంజాబ్ ప్రజలది, ప్రజల కోసమే ఉంటుంది. ప్రజల చేతనే నడపబడుతుంది. ఆధ్యాత్మిక గురువుల సహాయంతో, దుఃఖంతో, గాయపడిన ప్రజల ఆత్మలను ఓదార్చడానికి మేము ప్రయత్నిస్తాము. వాహేగురు జీ స్వయంగా చెప్పిన భాషలోనే, మేము సత్యం, ప్రేమ మార్గంలో నడుస్తాము అంటూ ఆమె చెప్పుకొచ్చారు.
నవజోత్ కౌర్ సిద్ధూ ఒక కొత్త రాజకీయ పార్టీని ప్రకటించినప్పటికీ, రాబోయే పంజాబ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో ఆమె బీజేపీ, కాంగ్రెస్, శిరోమణి అకాలీ దళ్, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీలకు ఎంతవరకు సవాలు విసరగలరో చూడాల్సి ఉంది.