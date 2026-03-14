Iran Israel War : 72 గంటల్లో 22 నౌకలు.. గుజరాత్ తీరంలో ఒక్కసారిగా విదేశీ నౌకల తాకిడి.. కారణం ఏంటంటే?

Iran Israel War : పశ్చిమ ఆసియా ఉద్రిక్తతల వల్ల రూట్ మారిన 22 నౌకలు వచ్చే 72 గంటల్లో గుజరాత్‌లోని కాండ్లా పోర్ట్‌కు చేరుకోనున్నాయి. చమురు దిగుమతులు, రవాణా కోసం ఏర్పాట్లు ముమ్మరం చేశారు.

CR Reddy
Published on: 14 March 2026 8:00 AM IST
Iran Israel War : పశ్చిమ ఆసియాలో ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్, అమెరికా మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచ దేశాల నౌకాయాన రంగంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ముఖ్యంగా హోర్ముజ్ జలసంధిలో పెరుగుతున్న ముప్పు కారణంగా అంతర్జాతీయ నౌకలన్నీ తమ రూట్లను మార్చుకుంటున్నాయి. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో గుజరాత్‌లోని కాండ్లా ఓడరేవు (దీన్ దయాల్ పోర్ట్) అకస్మాత్తుగా వ్యూహాత్మక కేంద్రంగా మారింది. వచ్చే 72 గంటల్లో అంటే కేవలం మూడు రోజుల్లోనే ఏకంగా 22 భారీ నౌకలు కాండ్లా తీరానికి చేరుకోనున్నాయని సమాచారం. సముద్ర మార్గాల్లో నెలకొన్న అస్థిరత కారణంగా ఈ నౌకలన్నీ భారత్ వైపు మళ్లుతున్నాయి.

హోర్ముజ్ జలసంధి సమీపంలో మార్చి 11న దాడికి గురైన థాయ్‌లాండ్‌కు చెందిన మయూరి నారి అనే నౌక కూడా కాండ్లాకు వచ్చే అవకాశముందని తెలుస్తోంది. ఈ నౌకల్లో అధిక భాగం భారత్‌కు అవసరమైన ముడి చమురును మోసుకొస్తున్నాయి. మరోవైపు, ఈ ఉద్రిక్తతల మధ్య సుమారు 28 భారతీయ నౌకలు హోర్ముజ్ ప్రాంతంలో చిక్కుకుపోయాయి. ఈ నౌకల భద్రతపై భారత ప్రభుత్వం తీవ్రంగా స్పందిస్తోంది. ఇప్పటికే ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ఇరాన్ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ మసూద్ పెజెష్కియాన్‌తో ఫోన్లో మాట్లాడి భారతీయ నౌకల సురక్షిత ప్రయాణం గురించి చర్చించారు.

కాండ్లా ఓడరేవు యాజమాన్యం (దీన్ దయాల్ పోర్ట్ అథారిటీ) ఈ అదనపు నౌకల రాకను తట్టుకునేందుకు భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. నౌకలు ఒకేసారి పెద్ద సంఖ్యలో వస్తున్నందున, సరుకు రవాణా, ల్యాండింగ్ ప్రక్రియలో ఎటువంటి జాప్యం జరగకుండా ఇక్కడ ఆధునిక వ్యవస్థలను సిద్ధం చేశారు. కచ్ ప్రాంతంలోని గల్ఫ్ తీరాన ఉండటం వల్ల ఈ పోర్ట్ పశ్చిమ ఆసియా, ఐరోపా, ఆఫ్రికా దేశాలకు చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. అందుకే అంతర్జాతీయ నౌకలు తమ ప్రయాణ మార్గాన్ని మార్చుకోవాల్సి వస్తే మొదట కాండ్లా వైపే చూస్తాయి.

భారతదేశపు అతిపెద్ద, అత్యంత రద్దీగా ఉండే ఓడరేవుల్లో కాండ్లా ఒకటి. దీనికి రైల్వే, జాతీయ రహదారులు, పైప్‌లైన్ నెట్‌వర్క్‌ల కనెక్టివిటీ ఉండటం వల్ల సరుకును దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాలకు తరలించడం చాలా సులభం. ఇక్కడ ముడి చమురు, పెట్రోలియం ఉత్పత్తులు, రసాయనాలు, యంత్రాల దిగుమతి అధికంగా జరుగుతుంది. అదేవిధంగా బియ్యం, ఉప్పు, వస్త్రాలు, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు ఇక్కడి నుంచే ఎగుమతి అవుతాయి. మిడిల్ ఈస్ట్‌లో యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్న వేళ, కాండ్లా ఓడరేవు భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు, లాజిస్టిక్ రంగానికి కొండంత అండగా నిలుస్తోంది.

