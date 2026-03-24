LPG Crisis: బంపర్ ఆఫర్.. ఒక సిలెండర్ ఇవ్వండి..నెలంతా బిర్యానీ ఫ్రీగా తినండి

LPG Crisis: వాణిజ్య గ్యాస్ కొరతతో బెంగళూరులోని హోటల్స్ తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నాయి. ఒక హోటల్ గ్యాస్ సిలెండర్ ఇచ్చిన వారికి బిర్యానీ ఫ్రీ ఆఫర్ ప్రకటించింది.

KVD Varma
Published on: 24 March 2026 5:03 PM IST
LPG Crisis: బంపర్ ఆఫర్.. ఒక సిలెండర్ ఇవ్వండి..నెలంతా బిర్యానీ ఫ్రీగా తినండి
LPG Crisis: మధ్యప్రాచ్యంలో సంక్షోభం గ్యాస్ పై తీవ్రంగా ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా వాణిజ్య సిలెండర్ల కోసం తీవ్రమైన ఇబ్బంది నెలకొంది. కమర్షియల్ గ్యాస్ లభ్యత తక్కువగా ఉండడంతో హోటళ్ల బిజినెస్ పడిపోయింది. మెనూలు తగ్గించి.. తక్కువ స్థాయిలో వ్యాపారాలు చేస్తున్నాయి పలు రెస్టారెంట్లు ఈ నేపథ్యంలో హోసూర్‌లోని ఒక హోటల్ విలక్షణమైన, ఆకట్టుకునే ఆఫర్‌ను ప్రకటించింది. 'మాకు వంట చేయడంలో సహాయం చేయండి, మేమే మీకు ఆహారం అందిస్తాము' అనే ప్రచారాన్ని ప్రారంభించిన ఈ హోటల్, తన వినియోగదారుల సహకారాన్ని పొందేందుకు కొత్త ప్రయత్నం చేస్తోంది. హోసూర్ రోడ్డులోని గ్రాండ్ సినిమాస్ సమీపంలో ఉన్న ఈరోడ్ అమ్మాయి మెస్ హోటల్‌లో ఈ ప్రత్యేక ఆఫర్‌ను అమలు చేశారు. గ్యాస్ కొరత కారణంగా వంట చేయడంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న ఈ హోటల్, తన వినియోగదారుల నుండి వాణిజ్య గ్యాస్ సిలిండర్లను తెప్పించుకోవడం ద్వారా ఈ సమస్యకు పరిష్కారం కనుగొనేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది.

హోసూర్‌లో హోటల్ ఆఫర్ ఇదే..

హోటల్ వారు ఇచ్చిన ఆఫర్ వివరాలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:

  • ఒక కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ తీసుకురండి – ఒక నెల పాటు ప్రతిరోజూ ఒక బిర్యానీ ఉచితం
  • రెండు కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్లు తీసుకురండి – ఒక నెల పాటు ప్రతిరోజూ రెండు ఉచిత బిర్యానీలు
  • ఈ మేరకు హోటల్ ముందు ఒక బోర్డును ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఆఫర్ సోషల్ మీడియాలో కూడా వైరల్ అవుతోంది.

గ్యాస్ కొరత హోటల్ పరిశ్రమను దెబ్బతీస్తోంది

ఇటీవలి కాలంలో ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్, అమెరికా మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధాల కారణంగా వాణిజ్య గ్యాస్ సిలిండర్ల సరఫరాకు అంతరాయం కలగడంతో అనేక హోటళ్లు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. వంటకు గ్యాస్ చాలా అవసరం. సరఫరా కొరత కారణంగా హోటళ్లు తమ కార్యకలాపాలను కొనసాగించడం కష్టంగా మారింది. బెంగళూరులోని అనేక హోటళ్లు కూడా మూతపడ్డాయి. మరెన్నో హోటళ్లు అధిక ధరలకు వాణిజ్య సిలిండర్లను కొనుగోలు చేసి, అదనపు ఖర్చుతో వినియోగదారులకు స్నాక్స్, భోజనం అందిస్తున్నాయి. అనేక హోటళ్లలో, 'గ్యాస్ ఛార్జీలను' బిల్లులోనే కలిపి వేసేస్తున్నారు. ఇలా వినియోగదారులకు కూడా జేబులు చిల్లులు పడుతున్నాయి.

మొత్తం మీద, గ్యాస్ కొరత సమస్యను సృజనాత్మకంగా పరిష్కరించడానికి హోసూర్‌లోని ఒక హోటల్ చేసిన ఈ ప్రయత్నం ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

KVD Varma

KVD Varma

జర్నలిజం రంగంలో 18 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం నాది. 2008లో సాక్షి పత్రికలో రిపోర్టర్‌గా ప్రస్థానం ప్రారంభించి, ఆపై వివిధ పత్రికల్లో రిపోర్టర్ గా, బ్యూరో చీఫ్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహించాను. డిజిటల్ విప్లవంతో ఇటువైపు ప్రయాణంలో భాగంగా HMTVతో ప్రారంభించి TV9, RTV, Mahaa News వంటి అగ్రగామి సంస్థల్లో డిజిటల్ జర్నలిస్టుగా పనిచేశాను. ప్రస్తుతం HMTV వెబ్‌సైట్ వేదికగా పాఠకులకు తాజా వార్తలను అందిస్తున్నాను. జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలను గమనిస్తూ.. హిందీ, ఇంగ్లీష్ వార్తలను తెలుగు పాఠకుల అభిరుచికి అనుగుణంగా అనువదించి, విశ్లేషణాత్మక కథనాలను అందించడం నా ప్రత్యేకత.

