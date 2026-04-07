Kerala Elections 2026: తుది ఘట్టానికి కేరళ ఎన్నికల ప్రచారం

Kerala Elections 2026: కేరళ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారం తుది ఘట్టానికి చేరుకుంది. ఏప్రిల్ 9న ఇక్కడ పోలింగ్ కాగా, ఈరోజుతో ప్రచారం ముగుస్తుంది.

Kerala Elections 2026: కేరళలో పోలింగ్‌కు సమయం దగ్గర పడింది. ఈరోజు సాయంత్రానికి ప్రచారానికి తెరపడుతుంది. చివరి నిమిషంలో ఓటర్లను ప్రభావితం చేయడానికి ఎల్‌డిఎఫ్, యుడిఎఫ్, ఎన్‌డిఎ కూటములు భారీ సన్నాహాలు చేస్తున్నాయి. అభ్యర్థులను ఉత్తేజపరిచేందుకు జాతీయ రాజకీయాల్లోని ప్రముఖులు ప్రస్తుతం కేరళలో ఉన్నారు.

కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా ఈరోజు పలు ప్రచార కార్యక్రమాల్లో పాల్గొననున్నారు. బీజేపీ అభ్యర్థుల తరఫున కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్, జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబిన్, టెన్నిస్ స్టార్ లీడర్ పేస్ కూడా బరిలో ఉన్నారు. కర్ణాటక ఉప ముఖ్యమంత్రి డి.కె. శివకుమార్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా బరిలో ఉన్నారు.

ప్రచారం ముగింపు దశకు చేరుకోవడంతో ఆరోపణలు, ప్రత్యారోపణలు తీవ్రమవుతున్నాయి. కేరళలో ఈ ఎన్నికలసమయంలో వివాదాలకు కొదువ లేదు. 'డీల్' వివాదంతో మొదలైన పోరాటం ఆ తర్వాత చర్చలు, తీవ్రమైన ఆరోపణలుగా మారింది. వయనాడ్‌లో కాంగ్రెస్ నిధుల దుర్వినియోగంపై ఆరోపణలు, కన్నూర్‌లో నకిలీ ఆధార్ కార్డుల తయారీపై ఫిర్యాదులు వంటివి ఓటర్లను ప్రభావితం చేసేందుకు ఫ్రంట్‌లు చివరి నిమిషంలో చేస్తున్న ప్రయత్నాలుగా ఉన్నాయి.

బహిరంగ ప్రచారం ఈరోజు సాయంత్రం జరిగే తుది ఘట్టంతో ముగుస్తుంది. ఆ తర్వాత, రాష్ట్రం నిశ్శబ్ద ప్రచార దశలోకి ప్రవేశిస్తుంది. మైకులు మూగబోతాయి. అభ్యర్థులు ఇంటింటి ప్రచారాన్ని ఈరోజు సాయంత్రం నుంచి ప్రారంభించనున్నారు.

రేపు నిశ్శబ్ద ప్రచారం అనంతరం, ఎల్లుండి(ఏప్రిల్ 9) కేరళ ప్రజలు తమ ఓటు హక్కును నియోగించుకోవడానికి పోలింగ్ బూత్‌లకు వెళ్లనున్నారు. ఈసారి, మూడు కూటములు కూడా చాలా ఆశలతో బరిలో ఉన్నాయి. కేరళను తదుపరి ఎవరు పాలిస్తారో తెలుసుకోవడానికి ప్రజలు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. కేరళలో సాధించిన అభివృద్ధిని ప్రస్తావిస్తూ ఓట్లు గెలుచుకోవాలని ఎల్‌డిఎఫ్ ఆశిస్తోంది.

అయితే, శబరిమల, ప్రభుత్వ వ్యతిరేక సెంటిమెంట్ తమను అధికారంలోకి తెస్తాయని యూడీఎఫ్ భావిస్తోంది. కానీ, అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీల అవినీతి, ఇతర కార్యకలాపాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని, తాము డార్క్ హార్స్‌లుగా మారతామని బీజేపీ వాదిస్తోంది. కిట్ వివాదం, వయనాడ్ విపత్తు నిధి వివాదంతో సహా ఈ ఏడాది ప్రచారం అనేక ఆరోపణల మీదుగా సాగింది.

కేరళలో తమ పునాది కదలదని లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ ధీమాగా ఉంది. కోజికోడ్, పాలక్కాడ్ సహా పలు జిల్లాల్లో భారీ ముందడుగు వేయగలమని యూడీఎఫ్ ధీమాగా ఉంది. మరోవైపు, కనీసం ఈసారైనా ఉత్తర జిల్లాలతో సహా పలు జిల్లాల్లో భారీ మెజారిటీతో ఖాతా తెరవాలనే ఆశతో ఎన్డీఏ ఎన్నికలకు సిద్ధం అవుతోంది.

