Indian Railways: రైళ్ల మీద రాళ్లేస్తే జైలుకే.. చెన్నై రైల్వేస్ వార్నింగ్!
Indian Railways: కదులుతున్న రైళ్లపై రాళ్లు విసిరే వాళ్లను ఉపేక్షించేది లేదని చెన్నై రైల్వే స్పష్టం చేసింది.
Indian Railways: భారతీయ రైల్వే ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద రైల్వే వ్యవస్థలలో ఒకటి. ఇది ప్రతిరోజూ కోట్లాది మంది ప్రజలను వారి గమ్యస్థానాలకు చేరవేస్తూ, భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ, రవాణా, సామాజిక అనుసంధానంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. 1853లో ముంబై - థానే మధ్య మొదటి రైలు నడిచినప్పటి నుండి, భారతీయ రైల్వే అపారమైన వృద్ధిని సాధించింది. భారతీయ రైల్వే దేశవ్యాప్తంగా వేలాది కిలోమీటర్ల ట్రాక్లతో నగరాలు, గ్రామాలు, మారుమూల ప్రాంతాలను కలుపుతుంది. ఇది ప్యాసింజర్ రైళ్లు, సరుకు రవాణా రైళ్లు, హై-స్పీడ్ సర్వీసులు మొదలైన అనేక రకాల సేవలను అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా పేద, మధ్యతరగతి ప్రజలకు సరసమైన ప్రయాణాన్ని అందించడంలో రైల్వే కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
రైల్వే హెచ్చరిక..
అయితే, ఇటీవల కాలంలో రైళ్లపై రాళ్లదాడులు తరచూ చోటు చేసుకుంటున్నాయి. వేగంగా వెళుతున్న రైళ్లపై రాళ్లు వేయడం చాలామందికి సరదాగా మారినట్టు అనిపిస్తుంది. ఇలా కదిలే రైలుపై రాళ్లు విసిరితే అవి ప్రయాణీకులకు తగలడం ద్వారా పెద్ద ప్రమాదం చోటు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈమధ్య కాలంలో ఇటువంటి సంఘటనలు తరచూ జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రైళ్లపై రాళ్లు విసిరే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని చెన్నై రైల్వే డివిజన్ హెచ్చరించింది. ప్రజలు, యువత మధ్య పెరుగుతున్న రాళ్ల దాడి ఘటనలను అరికట్టే ఉద్దేశ్యంతో ఈ హెచ్చరిక చేశారు. ప్రయాణికుల ప్రాణాల భద్రతే తమకు అత్యంత ప్రాధాన్యత అని, అందువల్ల ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడిన వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని రైల్వే యంత్రాంగం పేర్కొంది.
రాళ్లు విసరడం తీవ్రమైన నేరం..
రైలుపై రాళ్లు విసరడం తీవ్రమైన నేరం, దీనికి పదేళ్ల వరకు జైలు శిక్ష లేదా యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష విధించవచ్చు. ఈ నేరం కేవలం నష్టం కలిగించడమే కాదు, చాలా మంది ప్రాణాలను కూడా ప్రమాదంలో పడేస్తుంది. అందువల్ల, భారతీయ రైల్వే చట్టాల ప్రకారం దీనిని చాలా తీవ్రమైన నేరంగా పరిగణిస్తారు. ముఖ్యంగా, కదులుతున్న రైలుపై రాళ్లు విసరడం ప్రయాణికుల ప్రాణాలకు ప్రత్యక్ష ముప్పు కలిగిస్తుంది కాబట్టి, కఠినమైన శిక్షలు విధిస్తారు.
ప్రయాణీకుల భద్రతే ముఖ్యం
ప్రయాణికుల భద్రతకు ప్రమాదం కలిగించే ఎవరికైనా జైలు శిక్ష, జరిమానా విధిస్తామని చెన్నై రైల్వే హెచ్చరించింది. ప్రయాణికుల భద్రతను నిర్ధారించడం రైల్వే శాఖ ప్రధాన బాధ్యత అని చెప్పింది. దానిని ప్రభావితం చేసే ఏ చర్యనైనా కఠినంగా ఎదుర్కోవాలి. రాళ్లు విసరడం వంటి చర్యలు ప్రయాణికులకు గాయాలు, కిటికీలు పగలడం వంటి అనేక ప్రమాదాలను కలిగిస్తాయి. అందువల్ల, ప్రజలు అటువంటి చర్యలకు పాల్పడవద్దని, ఏదైనా అనుమానాస్పద సంఘటనలను వెంటనే తెలియజేయాలని రైల్వే కోరింది.
ఆర్థిక వ్యవస్థలో ముఖ్యమైన పాత్ర
భారతదేశ దేశీయ ఆర్థిక వృద్ధికి రైల్వేలు ఒక ప్రధాన వనరు. ఇవి బొగ్గు, ఇనుప ఖనిజం, ఆహార ఉత్పత్తులు, పారిశ్రామిక ఉత్పత్తులను దేశంలోని అనేక ప్రాంతాలకు తక్కువ ఖర్చుతో రవాణా చేయడానికి సహాయపడతాయి. తద్వారా పారిశ్రామిక వృద్ధికి, వాణిజ్య పురోగతికి దోహదపడతాయి.