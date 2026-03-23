Arunachalam Temple : అరుణాచలంలో లడ్డు ప్రసాదం నిలిపివేత ..ఎందుకో తెలుసా..?
పశ్చిమాసియా యుద్ధం వల్ల ఏర్పడిన గ్యాస్ కొరత అరుణాచల క్షేత్రాన్ని తాకింది.
Arunachalam Temple Laddu : భక్తజన కోటి ఆరాధ్య దైవం, అగ్ని తత్వానికి నిలువుటద్దం అయిన తిరువణ్ణామలై అరుణాచలేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఒక వింత పరిస్థితి నెలకొంది. పశ్చిమాసియాలో జరుగుతున్న యుద్ధం కారణంగా అంతర్జాతీయ సరఫరా వ్యవస్థలు అస్తవ్యస్తం కావడం, ముఖ్యంగా హర్మూజ్ జలసంధి మూసివేతతో చమురు మరియు సహజ వాయువు దిగుమతులు నిలిచిపోవడం దేశవ్యాప్తంగా పెను మార్పులకు కారణమవుతోంది. ఈ గ్యాస్ కొరత ప్రభావం ఇప్పుడు తమిళనాడులోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన అరుణాచలేశ్వర ఆలయంపై పడింది.
నిలిచిపోయిన ఉచిత లడ్డూ ప్రసాదం
గత మూడేళ్లుగా అరుణాచలేశ్వరుడిని దర్శించుకునే భక్తులకు ఆలయ యంత్రాంగం ఉచితంగా లడ్డూ ప్రసాదాన్ని అందజేస్తోంది. రోజుకు వేల సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చే ఈ క్షేత్రంలో, ప్రసాదాల తయారీకి భారీ ఎత్తున కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్లను ఉపయోగిస్తుంటారు. అయితే, ప్రస్తుత అంతర్జాతీయ సంక్షోభం కారణంగా గ్యాస్ సరఫరాలో తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. స్టాక్ అయిపోవడం, కొత్త సిలిండర్లు సకాలంలో అందకపోవడంతో ఆలయ అధికారులు లడ్డూ తయారీని తాత్కాలికంగా నిలిపివేయాల్సి వచ్చింది. తమ ఇష్టదైవానికి సమర్పించే ప్రసాదం అందకపోవడంతో భక్తులు తీవ్ర నిరాశకు గురవుతున్నారు.
కట్టెల పొయ్యి కాలం
భక్తుల నుంచి వస్తున్న విపరీతమైన డిమాండ్ను చూసి ఆలయ యంత్రాంగం ఒక కీలక నిర్ణయానికి వచ్చింది. ఆధునిక గ్యాస్ పొయ్యిలకు బదులుగా, పాత కాలపు పద్ధతిలో 'కట్టెల పొయ్యి' ద్వారా ప్రసాదాలను తయారు చేయాలని యోచిస్తోంది.లడ్డూలు, మురుకులు, అతిరసలు వంటి ప్రసాదాలను కట్టెల పొయ్యిపై తయారు చేయడం వల్ల రుచి పెరగడమే కాకుండా, గ్యాస్ కొరత సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం లభిస్తుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.ఇప్పటికే ఈ ప్రతిపాదనను ప్రభుత్వానికి పంపారు. ప్రభుత్వ అనుమతి రాగానే, ఆలయ ఆవరణలో పెద్ద ఎత్తున కట్టెల పొయ్యిలను ఏర్పాటు చేసి ప్రసాద తయారీని పునరుద్ధరించనున్నారు.
యుద్ధం.. సామాన్యుడి ప్రాణం
ఎక్కడో వేల మైళ్ల దూరంలో జరుగుతున్న యుద్ధం, ఇక్కడ దైవ ప్రసాదంపై ప్రభావం చూపడం చూస్తుంటే ప్రపంచీకరణ ఏ స్థాయిలో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. హర్మూజ్ జలసంధి లాంటి కీలక ప్రాంతాలు మూతపడటం వల్ల LPG , LNG సరఫరా నిలిచిపోవడం ఒక్క ఆలయాలకే కాకుండా, సామాన్య ప్రజల వంటిళ్లకు కూడా పెద్ద సవాలుగా మారింది. అరుణాచలంలో మొదలైన ఈ కట్టెల పొయ్యి ప్రయాణం రేపు దేశవ్యాప్తంగా ఇతర క్షేత్రాల్లో కూడా కనిపిస్తుందేమో అని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా, అగ్ని స్వరూపుడైన అరుణాచలేశ్వరుడి ప్రసాదం భక్తులకు అందకుండా పోకూడదన్నదే అందరి కోరిక. కట్టెల పొయ్యిపై తయారైన ప్రసాదం ఆ స్వామికి మరింత ప్రీతికరంగా ఉంటుందని భక్తులు విశ్వసిస్తున్నారు.