Farooq Abdullah: జమ్మూ కాశ్మీర్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఫరూక్ అబ్దుల్లాపై కాల్పులు

Farooq Abdullah: జమ్మూ కాశ్మీర్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఫరూక్ అబ్దుల్లాపై ఒక వ్యక్తి కాల్పులకు తెగబడ్డాడు. భద్రతా సిబ్బంది అప్రమత్తం కావడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది.

KVD Varma
Updated on: 12 March 2026 7:07 AM IST
Farooq అబ్దుల్లాహ్: జమ్మూలో నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఫరూక్ అబ్దుల్లాపై బుధవారం సాయంత్రం కాల్పులు జరిగాయి. అధికారులు అందించిన సమాచారం ప్రకారం, అబ్దుల్లా గ్రేటర్ కైలాష్ ప్రాంతంలో జరిగిన వివాహానికి హాజరవుతున్నారు. ఆయనతో పాటు జమ్మూ కాశ్మీర్ ఉప ముఖ్యమంత్రి సురీందర్ చౌదరి కూడా ఉన్నారు.

ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన సీసీటీవీ ఫుటేజ్ బయటపడింది. ఫరూఖ్ అబ్దుల్లా పెళ్లి వేడుక నుండి బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు, దాడి చేసిన వ్యక్తి కమల్ సింగ్ జామ్వాల్ వెనుక నుండి ఆయన వద్దకు వచ్చి, తలపై తుపాకీ గురిపెట్టి, కాల్చడానికి ప్రయత్నించాడు.

అయితే, ఫరూక్ అబ్దుల్లా భద్రతా సిబ్బంది వెంటనే అప్రమత్తమై, దాడి చేసిన వ్యక్తిని పట్టుకున్నారు. ఫరూఖ్ అబ్దుల్లా, సురీందర్ చౌదరి సురక్షితంగా ఉన్నారని అధికారులు తెలిపారు.

ఈ సంఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. దాడి వెనుక ఉన్న ఉద్దేశ్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ సంఘటన తర్వాత, భద్రతా సంస్థలు, పోలీసులు ఆ ప్రాంతాన్ని చుట్టుముట్టి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

20 సంవత్సరాలుగా..

"గత 20 సంవత్సరాలుగా నేను ఫరూక్ అబ్దుల్లాను చంపాలని కోరుకుంటున్నాను. అదే నా లక్ష్యం" అని దాడి చేసిన వ్యక్తి కమల్ సింగ్ జామ్వాల్ పోలీసులతో చెప్పాడు. దాడి చేసిన వ్యక్తి చాలా సంవత్సరాలుగా లైసెన్స్ పొందిన తుపాకీని ఉపయోగిస్తున్నాడు. నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ కార్యకర్త సుర్జిత్ సింగ్ కొడుకు వివాహానికి ఫరూఖ్ అబ్దుల్లా, ఉప ముఖ్యమంత్రి సురీందర్ చౌదరి, ఇతర ప్రముఖ నాయకులు హాజరయ్యారు. దాడి చేసిన వ్యక్తి సుర్జిత్ సింగ్ బంధువు. కమల్ జామ్వాల్ ఒక వ్యాపారవేత్త, అతనికి ఓల్డ్ జమ్మూలో కొన్ని దుకాణాలు ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.

జడ్ ప్లస్ భద్రతా దాటుకుని..

ముఖ్యమంత్రి, ఫరూక్ అబ్దుల్లా కుమారుడు ఒమర్ అబ్దుల్లా, X లో ఒక వ్యక్తి లోడ్ చేసిన పిస్టల్‌తో పాయింట్-బ్లాంక్ రేంజ్ నుండి వచ్చి కాల్పులు జరిపినట్లు పోస్ట్ చేశారు. “దేవుడికి ధన్యవాదాలు నా తండ్రి తృటిలో తప్పించుకున్నాడు. ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న తలెత్తుతుంది..Z+ (NSG) రక్షణలో ఉన్న మాజీ ముఖ్యమంత్రికి ఎవరైనా అంత దగ్గరగా ఎలా వచ్చారు?” అంటూ తన పోస్ట్ లో ప్రశ్నించారు.

ఈ సంఘటన తర్వాత డిప్యూటీ సీఎం సురీందర్ చౌదరి మాట్లాడుతూ, "రాయల్ పార్క్‌లో ఇంత పెద్ద లోపం ఎలా జరిగిందో పోలీసులను ప్రశ్నించాలి. స్థానిక పోలీసుల నుండి ఎవరూ అక్కడ లేరు. ఇది పెద్ద భద్రతా లోపం" అని అన్నారు.

